Gigi-Bella Hadid, Kendall-Kylie Jenner, 2 cặp chị em hot nhất Hollywood khiến mọi người luôn phải bỏng mắt vì những style khoe da thịt rất táo bạo.

Người mẫu Gigi Hadid, luôn gây chú ý mỗi khi xuất hiện. Trong sự kiện Met Gala năm nay, người đẹp 22 tuổi khoe chân dài miên man bằng một thiết kế lạ mắt của Tommy Hilfiger. (Ảnh: PA)

Gigi là một người mẫu nổi tiếng và hiện đang sống ở New York với bạn trai, nam ca sĩ Zayn Malik. Với vẻ đẹp và sự nổi tiếng của mình, Gigi hiện có gần 34 triệu người theo dõi và năm 2016 cô kiếm được hơn 7 triệu bảng Anh. (Ảnh: Getty Images)

Cặp chị em hot nhất Hollywood - Gigi và Bella Hadid cùng khoe dáng sexy bên mẹ, Yolanda Hadid, cựu người mẫu Hà Lan. (Ảnh: AP)

Người mẫu Bella Hadid, 20 tuổi còn ăn mặc táo bạo hơn cả chị gái Gigi. Hai trang phục của cô người mẫu khi xuất hiện tại Met Gala khiến người đối diện phải bỏng mắt. (Ảnh: WireImages, BackGrid)

Hiện Bella có tới 12,7 triệu người theo dõi và năm 2016 cô kiếm được 3,5 triệu bảng Anh. Sau khi bất ngờ bị nam ca sĩ The Weeknd chia tay để hẹn hò với Selena Gomez, Bella đã bị suy sụp tinh thần một thời gian. (Ảnh: Getty Images)

Càng ngày danh tiếng của Kendall Jenner càng nổi như cồn trong làng mẫu. Xuất thân là một ngôi sao truyền hình thực tế trong Keeping Up With The Kardashians, Kendall làm mẫu từ năm 14 tuổi và hiện đang là gương mặt mẫu được săn đón. (Ảnh: PA, Getty Images)

Một phần khiến em gái Kim Kardashian luôn gây chú ý đó là style vô cùng sexy và càng ngày càng hở. Số người theo dõi Kendall trên Instagram lên tới gần 80 triệu người và năm ngoái người đẹp 21 tuổi kiếm được 13 triệu bảng Anh. (Ảnh: Mega)

Mặc dù không sở hữu vòng 1 khủng, nhưng phong cách sexy táo bạo của Kendall vẫn rất gợi cảm. (Ảnh: Internet)

Không chịu kém cạnh cô chị, ngôi sao truyền hình thực tế Kylie Jenner cũng gây chú ý với bộ váy xuyên thấu khoe thân hình đồng hồ cát. Số người theo dõi cô trên mạng xã hội còn nhiều hơn cả chị gái, 92,9 triệu người. (Ảnh: WireImage)

Trong gia đình nhà Kardashian-Jenner, Kylie được cho là bản sao của chị gái nổi tiếng Kim Kardashian nhờ ba vòng sexy và cách ăn mặc táo bạo khoe da thịt. Mặc dù không làm mẫu nhưng số tiền cô kiếm được từ truyền hình thực tế và kinh doanh mỹ phẩm trong năm 2016 cũng nhiều hơn cả chị, 14 triệu bảng Anh. (Ảnh: Internet)