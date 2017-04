Phụ nữ được quyền cưỡng hiếp đàn ông – tục lệ khiến ai cũng thấy vô lí này lại thực sự tồn tại trong một số bộ lạc trên thế giới.

Papua New Guinea là một quốc gia độc lập ở châu Đại Dương rộng gần 500 ngàn km2. Dân số Papua New Guinea chỉ có 5 triệu người, song lại là một trong những quốc gia có nhiều dân tộc nhất trên thế giới, có hơn 850 ngôn ngữ thổ dân.

Phần lớn người dân Papua New Guinea là thổ dân, sống trong các khu rừng rậm. Ảnh: Internet

Quần đảo Trobriand thuộc Papua New Guinea nằm ở phía Tây Thái Bình Dương. Khác với những dân tộc và bộ lạc khác trên thế giới, nơi đây vẫn duy trì chế độ mẫu hệ, người phụ nữ có quyền lực tuyệt đối trong gia đình, bộ lạc.

Và đặc biệt, phụ nữ nơi đây còn được bạn một đặc quyền kì dị, đó là được phép cưỡng bức đàn ông trong bộ tộc. Bở vậy đàn ông nơi đây rất sợ việc ra đường vì bất cứ lúc nào họ cũng có thể bị phụ nữ... cưỡng bức.

Cuộc sống khép kín với núi rừng trùng điệp khiến họ vẫn giữ được nguyên vẹn bản sắc, phong tục tập quán từ thời xa xưa. Đàn ông và phụ nữ của các bộ tộc này vẫn hầu như ở trần. Đàn ông chỉ có quả bầu che dương vật, đàn bà chỉ có cỏ gianh che phần kín.

Ở đây, đàn ông không được tự quyết vấn đề hôn nhân, tình dục, mà là phụ nữ.

Điều đáng nói nhất là chế độ mẫu hệ vẫn còn tồn tại nguyên vẹn ở các bộ tộc trên mảnh đất này, nơi phụ nữ có quyền lực tuyệt đối, định đoạt mọi việc trong gia đình, bộ lạc. Và tình dục cũng là chuyện nằm trong quyền kiểm sát của những người phụ nữ nơi đây.

Đàn ông ở đất nước này là những thợ săn lão luyện, chiến binh dũng mãnh, song họ cũng là nạn nhân của những vụ cưỡng bức của đàn bà.

Ở đảo Trobriand, nếu có một người đàn ông nào lọt vào tầm ngắm của người phụ nữ thì tối đến người phụ nứ đó sẽ chủ động đến nhà chàng trai, đi thẳng vào giường anh ta và ngủ cho đến tận sáng. Và điều tiếp theo diễn ra là chàng trai đó nghiễm nhiên phải lấy người phụ nữ đó làm vợ mà không được phép có ý kiến gì.

Chẳng hiểu do nữ quyền, tự do tình dục tuyệt đối, hay do phụ nữ ở quốc gia này “máu lửa”, mà họ thường xuyên bắt cóc đàn ông để cưỡng bức.

“Nhọ” cho những người đàn ông hơn nữa, là khi cô vợ chán, cô ta sẽ mang theo một cái nồi, dắt theo đàn con đi là xong chuyện. Người chồng chỉ có nước đứng khóc nhìn theo gót chân vợ con, mà không thể làm gì hơn.

Thời điểm ám ảnh nhất cho những người đàn ông ở những bộ tộc này là vào mùa thu hoạch. Những người đàn ông này sẽ không dám bước ra khỏi nhà của mình nửa bước vì sợ phụ nữ bắt đi và cưỡng hiếp.

Cách ngụy trang độc đáo để tránh mặt hội chị em "máu lửa" của các anh chàng trong bộ lạc. Ảnh: Internet

Những người phụ nữ này hoạt động theo nhóm và thường xuyên rình những gã trai tơ to khỏe nhưng mất cảnh giác. Vậy nên nếu anh chàng kém may mắn nào bị chị em phát hiện trên vựa khoai đang thu hoạch thì xác định hôm đấy sẽ được chị em “phụ vụ” tận – nhiệt tình.

Cứ sau mỗi cuộc “mây mưa”, mỗi cô gái lại cắn đứt một sợi lông mày của người đàn ông. Thế nên, cứ “nhìn mặt mà bắt hình dong”, anh chàng nào sở hữu cặp lông mày lưa thưa thì nghĩa là anh chàng này có số lần bị cưỡng hiếp rất dày.

Nhiều anh chàng sợ quá, không dám lên nương, không dám ra ngoài nữa, mà đóng cửa ở lỳ trong nhà. Sự thực này khác xa với hình ảnh những chiến binh của đất nước Papua New Guinea hùng dũng với cung tên, lao dài, vẽ hình thù vằn vện đi săn bắn, hoặc biểu diễn chiến đấu trong các lễ hội.

Người dân ở hòn đảo này ăn khoai lang là chính. Các nhà khoa học cho rằng, khoai lang trên hòn đảo có một số hoạt chất đặc biệt kích dục khiến những người phụ nữ nơi đây tăng độ “ham muốn” của mình lên rất nhiều.

Bất kể đêm hay ngày, các cô gái đều tìm cách dụ dỗ đàn ông. Hết nhu rồi cương, dụ dỗ không được thì cưỡng bức. Ảnh: Internet

Nơi vui vẻ của họ thường là các hang động, hoặc ngay gốc cây, trên tảng đá. Mọi hành vi tình dục đều được xem là một nét phong tuch, không bị ngăn cấm và không quy vào vấn đề đạo đức.

Mặc dù là chế độ mẫu hệ, đàn bà có quyền tự quyết tất cả mọi vấn đề, song đàn ông cũng có những sở thích nhất định. Khác biệt với sở thích của đàn ông thời đại là những bờ ngực căng trong thì đàn ông ở những bộ tộc này lại hứng thú với những người phụ nữ có cặp ngực chảy sệ. Họ thích những người đàn bà có bộ ngực dài.

Ở bộ tộc này, người phụ nữ mà sở hữu bộ ngực căng trong thì thật là...chán ngắt. Ảnh: Internet

Chị em nào ở đất nước này có bộ ngực dài như quả dưa chuột thì được đặc biệt ưa thích, còn dài như quả mướp thì là hoa hậu. Các anh chàng luôn mong muốn được chị em có bộ ngực dài cưỡng bức.

Phụ nữ có bộ ngực căng tròn thì không lọt vào mắt xanh của đàn ông và thật đau khổ cho những anh chàng nào bị phụ nữ có ngực căng tròn cưỡng bức, vì họ không có cảm xúc gì.

Nguyễn Linh (T/h)

Theo Đời sống Plus