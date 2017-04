Kỳ nghỉ lễ với 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày nên người dân có nhiều lựa chọn vui chơi giải trí hay du lịch trong và ngoài nước.

Ở hầu hết các TP lớn đều vắng bóng các chương trình nghệ thuật hoành tráng. Ngoài các chương trình truyền hình và phim chiếu rạp, TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tổ chức sôi nổi các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ Nhân dân.

Nhiều hoạt động giải trí tại Hà Nội

Hà Nội sẽ có 30 buổi biểu diễn tại sân khấu, trung tâm văn hóa, khu dân cư tại 30 quận, huyện, thị xã. Điểm nhấn là chương trình thời trang “Hương sắc Hà Nội 2017” tại khu vực Tượng đài vườn hoa Lý Thái Tổ với hơn 100 bộ áo dài của nhiều nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam. Những bộ sưu tập về 12 mùa hoa Hà Nội, hình ảnh thắng cảnh Hà Nội sử dụng công nghệ in 3D trên áo dài…

“Em chưa 18” sẽ được trình chiếu trong dịp nghỉ lễ đợt này.

Ngoài ra, Nhà hát cải lương Hà Nội, Trung tâm văn hóa TP, Nhà hát và nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội, Đoàn Cải lương Thanh Hóa… sẽ góp sức với các vở diễn “Một giờ ở nhà hộ sinh”, “Trở về miền sáng”, “Hoa hậu dạy chồng”, “Nghêu sò ốc hến”. Nhiều chương trình ca nhạc với chùm ca khúc ca ngợi quê hương, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc những nhạc phẩm trữ tình về Hà Nội cũng được các đơn vị chú trọng lựa chọn. Các chương trình không chỉ diễn ra ở nhà văn hóa trung tâm các quận, huyện, mà tại nhiều khu phố có không gian cũng sẽ được các đoàn lập sân khấu, biểu diễn phục vụ Nhân dân. Bên cạnh đó, tại di tích Nhà tù Hỏa Lò và nhà Bát giác khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ sẽ là 2 cuộc triển lãm ảnh chuyên đề về sự kiện ngày 30/4 và 1/5.

Trong dịp này, màn ảnh rộng sẽ là cuộc đua dành khán giả của hai phim ngoại với một phim Việt Nam. “Tiếng vọng từ tường đá" thuộc thể loại kinh dị, hồi hộp về cô y tá Verena được thuê tới tòa lâu đài ở Ý chăm sóc bệnh nhân. Nhiệm vụ của cô khiến cho cậu bé Jakob trở lại bình thường sau cái chết của mẹ, nhưng càng ngày Verena càng lún sâu vào cái bẫy do một thế lực giấu mặt giăng ra. Nếu phim này được dán nhãn 18+, thì “Xì Trum: Ngôi làng kỳ bí” là phim hoạt hình đáng xem dành cho gia đình, với các cuộc phiêu lưu của Tí Cô nương và các người anh tí hon màu xanh. “Em chưa 18” là phim hài, đậm chất giải trí do Charlie Nguyễn sản xuất, Lê Thanh Sơn đạo diễn. Hoàng là tay chơi 35 tuổi qua đêm với cô gái mới quen tên Linh Đan, không ngờ cô gái quay lại cảnh giường chiếu và ép Hoàng trở thành bạn trai nếu không muốn bị tống vào tù vì cô mới 17 tuổi. Phim xoay quanh lứa tuổi teen với những vấn đề riêng, tuy vậy nghiêng về chủ đề tình yêu hơn. Phim cũng khá “Tây” từ chủ đề tới câu chuyện, các nhà làm phim hợp lý hóa bằng bối cảnh là ngôi trường học song ngữ.

Bên cạnh phim vừa ra mắt, các phim trụ rạp trước đó như “Fate of the furious” vẫn đứng đầu bảng xếp hạng phim ăn khách Việt Nam cũng như thế giới. Sau 7 ngày ra rạp, phim thu về hơn 772 triệu USD doanh thu toàn cầu so với kinh phí 250 triệu USD.

Sôi động ở TP Hồ Chí Minh

Những ngày lễ, Tết, người dân Sài Gòn có xu hướng du lịch xa ở nước ngoài hoặc các tỉnh, thành khác của đất nước. Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí và thời gian, một số điểm tham quan trong TP là sự lựa chọn của nhiều người.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều địa điểm tham quan, giải trí tại TP Hồ Chí Minh tung ra nhiều chương trình hấp dẫn, đặc sắc. Song song đó là các khu du lịch sinh thái cũng hứa hẹn sẽ là điểm đến tuyệt vời cho kỳ nghỉ lễ này.

1. Thiên đường vui chơi giải trí Suối Tiên

Suối Tiên là khu du lịch có diện tích lớn nhất tại TP Hồ Chí Minh, nằm ở cửa ngõ Tây Bắc TP. Suối Tiên có hơn hơn 150 công trình vui chơi giải trí đẳng cấp với chủ đề khám phá, phiêu lưu vô cùng đa dạng như: Biển Tiên Đồng, biểu diễn xiếc cá heo của các huấn luyện viên người Indonesia và các trò chơi cảm giác mạnh hiện đại bậc nhất Việt Nam. Ngắm nhìn 25.000 cư dân cá sấu dũng mãnh và thỏa thích khám phá 99 trò chơi liên hoàn lý thú dành cho thiếu nhi tại Vương Quốc Thiên Tài Tương Lai.

Dịp lễ này, Suối Tiên tưng bừng tổ chức các chương trình nghệ thuật hấp dẫn dành cho du khách tham quan. Du khách sẽ có cơ hội hòa mình vào lễ hội sôi động với sắc màu rực rỡ, vũ điệu tươi vui của các nhân vật cổ tích trong show diễu hành “Thái Bình Thịnh Vượng”, choáng ngợp trước những màn đấu phép tài tình của “Sơn Tinh - Thủy Tinh” với kỹ xảo, âm thanh, ánh sáng hứa hẹn thu hút người xem.

2. Đầm Sen - thế giới tuyệt vời

Đầm Sen là công viên có diện tích không quá lớn nhưng lại nằm vị trí đắc địa tại quận 11, TP Hồ Chí Minh. Chính vị trí thuận lợi, nên đây là công viên được nhiều người dân lựa chọn dịp lễ, Tết.

Công viên văn hóa Đầm Sen có diện tích mặt nước lớn và mật độ cây xanh bao phủ dày đặc nên du khách tới đây sẽ cảm nhận được bầu không khí trong lành và dễ chịu. Đầm Sen có nhiều trò chơi cảm giác mạnh thú vị dành cho các bạn trẻ như: Cối xoay thần gió, rồng lượn, lâu đài kinh dị… Ngoài ra, tại khu Đầm Sen nước với hơn 31 trò chơi và 1 Hồ Tạo Sóng rộng 3.000m2, đặc biệt chờ đợi sự ra mắt của trò chơi mới khai trương ngày 1/5/2017.

3. Hòa mình vào thiên nhiên tại Thảo Cầm Viên

Nằm ngay trung tâm TP Hồ Chí Minh, Thảo Cầm Viên được biết đến là một trong những công viên lâu đời nhất tại TP. Với hơn 150 năm tồn tại và phát triển, nơi đây có hơn 1.000 cá thể động vật đang được bảo tồn và chăm sóc, đặc biệt có những cá thể động vật quý hiếm như tê giác trắng, hà mã lùn, linh dương sừng kiếm…

Ngoài ra, Thảo Cầm Viên có hơn 2.000 cây và hoa của hơn 500 loài thực vật khác nhau. Với muôn thú sinh động, cùng không gian xanh mát bóng cây, nhiều tiểu cảnh trang trí bắt mắt, điểm tô các loài hoa khoe sắc..., Thảo Cầm Viên đã trở thành điểm đến tham quan và dã ngoại lý tưởng cho người dân TP Hồ Chí Minh và khách du lịch thập phương.

4. Ốc đảo Cần Giờ

Cần Giờ được coi là “lá phổi xanh” của TP Hồ Chí Minh, nằm cách trung tâm TP hơn 50km về phía Đông Nam. Cần Giờ được thiên nhiên ưu đãi với những thảm rừng đước bạt ngàn, chen lẫn trong đó là những khu vườn xum xuê cây trái…

Địa phương này nổi tiếng với các điểm tham quan như Rừng Sác, đảo khỉ, Lăng Cá Ông, bãi biển Cần Thạnh. Khách tham quan khi đến ốc đảo xanh tươi này không thể bỏ qua những hải sản tươi ngon tại đây như cá dứa, cua, ốc, nghêu… Đặc biệt, tại đảo Thiềng Liềng tuy không có bất kỳ dịch vụ du lịch nào nhưng nơi đây có nghề muối truyền thống, những ai đến đảo chắc chắn sẽ bị chinh phục bởi những ruộng muối trắng xóa.