Qua định vị thấy xe của ông "trùm" Thịnh đang ở trụ sở công an, người tình kém 11 tuổi của hắn vội hô hào đàn em tẩu tán rất nhiều hàng đá.

Đôi tình nhân Thịnh - Giang và Cường. Ảnh: C.A

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP HCM vừa bắt gần 10 nghi can trong đường dây ma túy do Nguyễn Tiến Thịnh (38 tuổi) và Nguyễn Hoàng Cường (37 tuổi) cầm đầu.

Thịnh bị bắt khi đi giao một lượng lớn ma túy cho khách. Người tình của ông "trùm" là Bùi Thị Ngọc Giang (27 tuổi) không liên lạc được, kiểm tra định vị thấy xe máy của anh ta đang ở trụ sở công an. Giang hoảng sợ kêu đàn em tẩu tán hơn 1,2 kg ma túy tổng hợp ra bãi đất trống ở huyện Bình Chánh nhưng bị cảnh sát bắt cùng tang vật.

Trước đó, trinh sát phát hiện Cường hay chạy xe Su Sport vào con hẻm nhỏ trên đường Trần Văn Đang (quận 3) - nơi có "động lắc" của Nguyễn Thị Anh Thư - vào nửa đêm đến rạng sáng. Ngoài Cường, rất nhiều thanh niên có lý lịch "phức tạp" cũng thường xuyên ghé đến đây rồi vội đi rất nhanh.

Con hẻm này chỉ đủ để một chiếc xe máy lưu thông, được gắn camera theo dõi nên cảnh sát khó tiếp cận.

Cường được xác định là mua hàng đá của Thịnh, sau đó bán lại cho Thư. Hắn từng có tiền án cướp giật, chuyên chạy xe với tốc độ rất cao nên trinh sát vài lần bị "cắt đuôi" khi đeo bám.

Mới đây, cảnh sát bất ngờ ập vào nhà Thư khi cô ta đang bán ma túy cho nam thanh niên. Thư lúc này mất kiểm soát do đang phê hàng đá. Khám xét nhà và căn phòng là "động lắc" được thiết kế như vũ trường của cô này, nhà chức trách tìm thấy nhiều ma túy, trong đó có gói rất lớn để trong két sắt.

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh:C.A

Cùng thời điểm, trinh sát đội 4 (PC47) phối hợp Công an huyện Bình Chánh đeo bám theo taxi chở Cường, bắt giữ anh ta cùng 2 bịch hàng đá. Khám xét căn hộ của Cường, cảnh sát tìm thấy 3 gói ma túy tổng hợp, 7 gói cỏ mỹ và hơn 200 viên thuốc lắc.

Một ngày sau đến lượt Thịnh bị bắt cùng lượng lớn ma túy khi đi giao hàng.

