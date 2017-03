Hai tỷ phú có quan điểm về thành công khá giống nhau, và điều này không hề liên quan đến tiền bạc.

Trong chương trình hỏi đáp Ask Me Anything trên Reddit đầu tuần này, đồng sáng lập Microsoft - Bill Gates đã nhận được câu hỏi: "Quan điểm của ông về thành công là gì?". Gates trả lời bằng cách trích dẫn câu nói của huyền thoại đầu tư - Warren Buffett: "Buffett luôn nói thước đo thành công là liệu mọi người xung quanh anh có vui vẻ và yêu mến anh hay không".

Ở tuổi 61, Bill Gates chẳng cho thấy dấu hiệu nào là ông đang xuống dốc cả. Tỷ phú tham gia tích cực vào các hoạt động của quỹ từ thiện - Bill & Melinda Gates Foundation nhưng vẫn ưu tiên thời gian cho gia đình.

*Cuộc sống và sự nghiệp của người giàu nhất thế giới - Bill Gates

"Tôi vừa cùng con trai 17 tuổi của mình đi thăm 6 trường đại học. Nó sắp tốt nghiệp phổ thông rồi và đang tìm hiểu mình nên đi đâu. Những chuyến đi như vậy cũng là cách tuyệt vời để ở bên nhau", ông cho biết.

Khi xuất hiện cùng 3 con, Gates cho biết thỉnh thoảng ông còn phải ngụy trang một chút để không ai nhận ra. "Ví dụ, khi đi thăm các trường đại học với con trai, tôi muốn mọi sự tập trung vào con mình. Sẽ có ít người nhận ra tôi hơn khi tôi đội mũ", ông cho biết.

Tỷ phú rất trân trọng thời gian với gia đình. "Melinda rất sáng tạo trong việc giúp tôi tìm cơ hội ở bên các con. Thậm chí, lái xe đưa chúng đến trường cũng là thời gian tuyệt vời để trò chuyện với chúng", ông nói.

Ngoài đảm bảo những người mình yêu mến được hạnh phúc, yếu tố thứ hai rất quan trọng với Gates để tạo nên thành công là giúp thế giới tốt đẹp hơn. Gates cho biết: "Thật tuyệt khi cảm thấy anh đang tạo ra điều gì đó khác biệt - như phát minh ra thứ gì đó, nuôi dạy con cái hay giúp những người cần giúp".

Gates cho biết ông vẫn coi thành tựu của mình tại Microsoft là quan trọng nhất. "Dù công việc tại quỹ từ thiện rất có triển vọng và sẽ là điều quan trọng nhất trong vài thập kỷ tới, tôi cho rằng cơ hội tham gia vào cuộc cách mạng phần mềm là điều lớn lao nhất tôi từng được làm".

VnExpress