Cả phụ xe và tài xế xe buýt tuyến Đà Nẵng – Hội An bị tạm đình chỉ công tác vì đã từ chối chở người khuyết tật.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 44 giây ghi lại cảnh một người đàn ông ngồi trên xe lăn được một phụ nữ đẩy phía sau đón xe buýt trên đường Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng.

Tuy nhiên, khi chiếc xe buýt tuyến Đà Nẵng – Hội An đến thì phụ xe ra hiệu từ chối chở 2 người này. Ngay khi video clip lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đã chỉ trích hành động “phản cảm” của nhân viên xe buýt.

Sau thời gian vào cuộc xác minh, HTX vận tải thủy bộ và du lịch Hội An đã xác định clip trên được quay tại đường Lê Duẩn, TP Đà Nẵng. Chiếc xe buýt trên thuộc quản lý của HTX vận tải thủy bộ và du lịch Hội An do tài xế Phan Nguyễn Duy Lâm điều khiển và nhân viên là ông Lê Xuân Tường.

Hình ảnh nhân viên xe buýt từ chối chở người khuyết tật

Liên quan đến vấn đề này, ngày 8/3, Sở GTVT Quảng Nam cho biết đã nhận được văn bản xử lý kỷ luật của HTX vận tải thủy bộ và du lịch Hội An đối với 2 nhân viên xe buýt nói trên.

Theo đó, ông Phan Nguyễn Duy Lâm, tài xế buýt mang BKS 92B-008.69 bị đình chỉ lái xe 1 tháng. Lý do bị đình chỉ vì không phối hợp tốt với nhân viên trong phục vụ khách trên xe buýt với người khuyết tật, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh xe buýt.

Ông Lê Xuân Tường, nhân viên phục vụ xe buýt nhận hình thức kỷ luật đình chỉ công tác không lương trong thời gian 3 tháng. Lý do bị đình chỉ vì để xảy ra sai sót trong phục vụ xe buýt đối với người khuyết tật, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh xe buýt.

Tam Thanh