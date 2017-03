NGHỆ AN - Ngày 15-3, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết: Sở GD&ĐT Nghệ An đã chính thức đình chỉ nhiệm vụ coi thi đối với cô giáo N.T.L.H - giáo viên Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách, H.Thanh Chương là người bị học sinh tố copy bài của học sinh này cho học sinh khác làm và cô giáo H.T.H. – cùng là giám thị coi thi tại phòng thi số 26, Hội đồng thi Trường THPT Lê Viết Thuật. Sở cũng tiếp tục tiến hành xác minh làm rõ sự việc được phản ánh trên.

Trước đó, ngày 14-3, trên mạng xã hội xuất hiện chia sẻ của học sinh L.P.A. tham gia kỳ thi học sinh giỏi tỉnh tại Hội đồng thi Trường THPT Lê Viết Thuật phản ánh sự việc: Khi thí sinh tại phòng thi số 26 đang làm bài thi, cô H. ngang nhiên công khai đến xem bài của các học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, chép vào tay rồi cho một học sinh khác cùng phòng để chép lại. Bất bình với việc làm của cô H., học sinh L.P.A đã đưa sự việc lên trang cá nhân của mình để phản đối. Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2016 – 2017 dành cho các học sinh khối 9 và 11 diễn ra trong 2 ngày 14 và 15-3, sự việc xảy ra khi các học sinh đang thi môn Tiếng Anh tại điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật, TP Vinh chiều 14-3. Được biết Cô giáo N.T.L.H là giáo viên dạy tiếng Anh tại trường này từ năm 2001, là giáo viên giỏi cấp tỉnh, quá trình công tác tại nhà trường được đánh giá rất tốt. Đoạn chia sẻ trên facebook cá nhân về tiêu cực của cô giáo H. D.H