Chiều 3.5, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an TP.HCM, xác nhận Cơ quan CSĐT Công an Q.2 đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP khẩn trương điều tra việc nhóm người hành hung 3 phụ nữ gây xôn xao dư luận.

Các hình ảnh cắt ra từ clip Trước đó, từ ngày 2.5, tài khoản Facebook Phan Hùng đăng tải clip một nhóm người hành hung 3 phụ nữ, sau đó được mạng xã hội lan truyền chóng mặt. Theo đại tá Quang, vụ việc xảy ra tại một căn hộ trên đường Trần Não (P.Bình An, Q.2, TP.HCM) cho thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hành vi cố ý gây thương tích. Công an ghi lời khai của bảo vệ chung cư cho biết có nghe ồn ào tại căn hộ vào thời điểm nói trên. Khi nhóm người này ra về, bảo vệ hỏi thì họ nói đi đánh ghen vì giật chồng. Đại tá Quang cũng khuyến cáo người dân tỉnh táo, không võ đoán vụ việc theo chiều hướng của một số người xấu lôi kéo, có chủ đích kích động gây mất an ninh trật tự. Liên quan vụ việc trên, Báo Thanh Niên nhận được thông tin từ bạn đọc thắc mắc một người tên N.V.S bị cho liên quan vụ việc trên có phải là nhân viên Báo Thanh Niên hay không. Trên tài khoản cá nhân Facebook của N.V.S (với nick là N.S hay S.Dubai) có đăng tải hình ảnh S. đứng sau một biển hiệu “Thanh Nien Investment Co.,Ltd”, trong đó chữ Thanh Nien được thiết kế giống manchette của Báo Thanh Niên. Báo Thanh Niên khẳng định không liên quan gì với “Thanh Nien Investment Co.,Ltd” cũng như N.V.S. Và việc công ty trên sử dụng manchette Báo Thanh Niên trong logo là hoàn toàn bất hợp pháp. Phan Thương - Ngọc Lê - Nguyên Bảo