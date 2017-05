Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang đang điều tra, làm rõ vụ người phụ nữ tử vong bất thường trong tư thế treo cổ trên địa bàn.

Báo VOV đưa tin, chiều 5/5, nguồn tin từ cơ quan CSĐT công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) cho biết, vào khoảng 20h ngày 4/5, tại thôn Trại Hạ, xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra vụ việc một phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ.

Báo VOV dẫn lời ông Trần Xuân Hoàn, Trưởng công an huyện Tân Yên cho biết, thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại nhà chị Nguyễn Thị Th. (SN 1963 ở thôn Trại Hạ, xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Liên quan đến vụ việc, báo Gia đình & Xã hội dẫn nguồn thông tin từ một người dân cho biết, khoảng 20h ngày 4/5, họ phát hiện bà Th. tử vong trong tư thế ngồi, trên cổ có quấn dây thừng tại lán chăn nuôi gia súc, gia cầm của gia đình. Người dân hô hoán gỡ dây rồi tiến hành sơ cứu nhưng không kịp.

Báo này cũng dẫn nguồn thông tin từ nhân chứng khác cũng cho hay, địa phương bà Th. là người hiền lành, không thù oán với ai. Khi phát hiện sự việc, trên cổ bà Th. lại có vết hằn đỏ giống như bị dây cuốn nên nhiều người nghi bà Th. bị sát hại chứ không phải tự tử.

Trong diễn biến có liên quan, trao đổi với PV báo Người đưa tin, ông Bùi Ngọc Hà, Phó trưởng Công an xã Cao Xá cho biết: “Nhận được tin báo, chúng tôi đã xuống hiện trường. Nhưng lúc này, bà Th. đã được người thân đưa vào trong nhà chứ không ở lán chăn nuôi của gia đình. Theo quan sát của tôi thì trên cổ bà Th. có vết hằn đỏ nghi bị dây cuốn”.

Cũng theo lời ông Hà thì ngay sau khi nắm được sự việc, Công an xã Cao Xá đã báo cáo Công an huyện Tân Yên cũng như Công an tỉnh Bắc Giang.

Ngay trong đêm công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi được các cơ quan thực thi pháp luật thực hiện.

Ông Hà cũng cho hay, ở địa phương bà Th. là người hiền lành và không có mâu thuẫn với ai. Cũng trong quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an đã thu được một số loại thuốc liên quan đến điều trị bệnh trầm cảm.

Trước những thông tin cho rằng bà Th. bị giết vì phát hiện có kẻ đang trộm cắp tài sản của nhà mình, ông Hà cho hay: “Điều này là chưa thể khẳng định được bởi khu chăn nuôi của gia đình bà Th. ở ngay khu dân cư.

Hơn nữa thời điểm phát hiện ra sự việc mới là 20h nên không thể biết được bà Th. có bị sát hại hay không? Công tác điều tra vẫn đang được tiếp tục triển khai nên chưa thể biết trước điều gì”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Tổng hợp

Cự Giải