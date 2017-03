Huyện Nam Trà My đang chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương điều tra vụ mất trộm hơn 500 gốc sâm Ngọc Linh. Đây là vụ trộm sâm Ngọc Linh có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại huyện này.

Lá cây sâm ngọc linh. (Nguồn: TTXVN)

Ủy ban Nhân dân huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, đang chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương điều tra vụ mất trộm hơn 500 gốc sâm Ngọc Linh. Đây là vụ trộm sâm Ngọc Linh có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại huyện Nam Trà My.

Trước đó, vào tối 28/2/2017, tại nóc Takngo (chốt ông Hồ Văn Dương), thôn 2 xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, xảy ra vụ mất trộm hơn 500 gốc sâm Ngọc Linh (tương đương khoảng trên 10kg sâm các loại tuổi).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Nam Trà My đã phân công tổ công tác kiểm tra hiện trường, thu thập thông tin, chứng cứ có liên quan đến đối tượng trộm sâm. Qua kết quả kiểm tra ban đầu về hiện trường, phân tích đánh giá thông tin, chứng cứ thu được, Công an huyện nhận định đây là vụ trộm sâm qui mô lớn và có thể có nhiều người cùng tham gia. Trên cơ sở đó, Công an huyện thành lập một tổ điều tra, xác minh, truy tìm đối tượng trộm sâm theo thông tin, chứng cứ và nhận định ban đầu. Sau thời gian xác minh, điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ và thông tin của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng nghi vấn đang tìm người tiêu thụ sâm tại thành phố Tam Kỳ.

Vào khoảng 11 giờ 05 ngày 5/3 trên đoạn đường Trần Cao Vân, thành phố Tam Kỳ, tổ công tác đã phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Tam Kỳ, tiến hành kiểm tra đối tượng nghi vấn là Nguyễn Minh Nguyệt (sinh năm 1985, có hộ khẩu thường trú thôn Dương Bình, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam). Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng mang theo khoảng 4kg sâm, với kinh nghiệm công tác, các trinh sát Công an huyện Nam Trà My nhận định đây có thể là số sâm Ngọc Linh liên quan đến vụ trộm sâm nói trên.

Ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Trà My cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng huyện Nam Trà My đã khẩn trương thu thập chứng cứ để phá án. Đối tượng nghi vấn đang bị tạm giữ để đấu tranh, điều tra làm rõ vụ việc./.