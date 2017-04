Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra về việc dự án Khu đô thị Đa Phước (Khu đô thị The Sunrise Bay Đà Nẵng) thi công hút cát trái phép dưới biển Cửa Đại - Hội An vận chuyển về để xây dựng...

Dự án Khu đô thị The Sunrise Bay Đà Nẵng được xây dựng bằng cát hút phi pháp biển Cửa Đại - ảnh: Tạp chí Giao thông vận tải Theo đó, Tạp chí Giao thông vận tải ngày 8/4/2017 có bài "Ai đỡ đầu để dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước nghênh ngang sai phạm", phản ánh trong thời gian qua, dư luận tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đang "nhức nhối" về việc dự án Khu đô thị Đa Phước (Khu đô thị The Sunrise Bay Đà Nẵng) thi công hút cát trái phép dưới biển Cửa Đại - Hội An vận chuyển về để xây dựng. Về việc này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh của Tạp chí Giao thông vận tải nêu trên, nếu phát hiện có vi phạm phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật, kể cả xử lý hình sự về hành vi khai thác khoáng sản (cát) trái phép. Mỹ Hạnh