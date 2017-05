Đàn cá lóc hàng ngàn con của anh Du sắp đến ngày bán, bỗng dưng chết bất thường. Sinh nghi kẻ xấu hãm hại anh Du xuống áo mò tìm thì phát hiện một chai nghi thuốc trừ sâu nên báo với công an điều tra làm rõ.

Thông tin ban đầu từ Báo Dân trí cho hay, mấy ngày trước anh Nguyễn Trường D. (ấp Kinh 7, xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) phát hiện cá lóc và cá tra của gia đình nuôi dưới sông liên tục chết. Đến trưa 13/5, hiện tượng cá chết ngày càng nhiều. Lúc này, anh D. lặn xuống nơi nuôi cá thì phát hiện 1 chai nghi thuốc trừ sâu. Sau đó, anh D. báo vụ việc cho Công an xã Thạnh Đông.

Hiện công an huyện Tân Hiệp đang tập trung điều tra theo sự trình báo của gia đình a D. (ảnh: facebook Đào Xuân Hòa)

Để điều tra nguyên nhân, Công an huyện Tân Hiệp đã phối hợp với Công an xã Thạnh Đông A đến lấy mẫu cá lóc và nước đem đi kiểm tra.

Chia sẻ trên Báo Dân Việt, Thượng tá Diệp Văn Thế - Trưởng Công an huyện Tân Hiệp cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân đàn cá lóc chết bất thường. “Về nguyên nhân cá chết có phải do thuốc sâu gây ra hay không thì phải giám định nguồn nước, cá… mới có kết luận chính xác được” - Thượng tá Thế cho biết.

Theo lãnh đạo địa phương, lọ thuốc bảo vệ thực vật mà anh Du phát hiện nằm ngoài vèo nuôi cá lóc. Hơn nữa lọ thuốc này đã cũ. “Lọ thuốc gần khu vực đàn cá chết này cũ lắm rồi, đóng rong rêu nữa” – anh Thống thông tin.

Theo Đảng ủy xã Thạnh Đông A trong ngày hôm nay (14.5), Bí thư Đảng ủy xã này đã trực tiếp đến gia đình anh Du để tìm hiểu thêm vụ việc, hỏi thăm và động viên gia đình vượt qua khó khăn.

Được biết, về phía UBND xã trong vài ngày tới sẽ có sự hỗ trợ cho phía gia đình người dân này. “Là người dân địa phương gặp khó khăn khi đàn cá lóc chết bất thường, chúng tôi không thể không quan tâm. Tới đây, UBND xã sẽ hỗ trợ thực tế, cụ thể là tạo điều kiện cho gia đình anh Du vay vốn ngân hàng với lãi suất thấp” – ông Thành nói.

Tổng hợp

Hoàng Hà