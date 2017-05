Trong khi anh Dương bị nhóm người xông vào đánh tới tấp, có một người mặc sắc phục công an đứng gần đó nhưng không can ngăn.

Chiều nay, Công an phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã báo cáo sự việc người dân bị nhóm người hành hung trong khi có cán bộ công an gần đó nhưng không can thiệp lên Công an TP Biên Hòa xử lý.

Theo lãnh đạo công an phường, sự việc xảy ra vào trưa 10/5, tại khu phố 3, phường Long Bình Tân.

Người bị đánh được xác định là anh Phạm Thái Dương, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Anh Dương cho hay, trưa 10/5, anh lái xe ô tô chở vợ đi trên đường hẻm trong khu phố 3, phường Long Bình Tân thì có 2 người đàn ông với dấu hiệu say xỉn không nhường đường, dù anh đã bấm còi.

Giữa 2 bên sau đó xảy ra to tiếng. Khi anh Dương xuống xe thì bị 2 người này xông vào đánh. Thời điểm anh Dương bị đánh, có một người mặc sắc phục công an cầm gậy sắt đứng gần đó nhưng không can thiệp.

Một người trong nhóm đánh nạn nhân còn chạy tới định lấy cây gậy sắt mà cán bộ công an cầm nhưng không được.

Sự việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh can ngăn. Anh Dương được đưa tới BVĐK tỉnh Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng bị gãy sống mũi, vỡ xoang và chấn thương đầu cổ.

Sự việc anh Dương bị hành hung được camera hành trình của xe ô tô anh này điều khiển ghi lại.

Anh Dương cho hay, 2 người đàn ông đánh anh bước ra từ nhà của Trung úy Phạm Hữu Hoàng, cán bộ Công an phường Long Bình Tân.

Lãnh đạo Công an phường Long Bình Tân thông tin thêm, thời điểm xảy ra sự việc, nhà của Trung úy Phạm Hữu Hoàng đang có đám tang nên anh Hoàng (mặc thường phục) cùng một dân phòng tên Bình đi ra quán tạp hóa mua thuốc lá.

Lúc này xe của anh Dương chạy tới. Cho rằng xe của anh này định tông vào mình, 2 người đàn ông đã yêu cầu tài xế xuống nói chuyện.

Khi xảy ra cãi cọ, anh Dương cầm gậy sắt từ xe ô tô xuống xe định đánh 2 anh Hoàng và Bình nên bị tước gậy. Sau đó xảy ra xô xát.

Theo vị lãnh đạo này, người mặc sắc phục công an là cán bộ Công an phường Tam Hiệp (TP Biên Hòa), có quan hệ họ hàng với trung úy Hoàng.

Sự việc hiện đang được Công an TP Biên Hòa tiếp tục làm rõ.

Thạch Quý