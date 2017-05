Một nhóm thanh niên mang hung khí khống chế lực lượng bảo vệ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và xông vào Khoa Cấp cứu chém bệnh nhân nhiều nhát, trong đó có một nhát làm đứt khí quản…

Xảy ra vụ việc một nhóm thanh niên xông vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, hành hung bệnh nhân. Ảnh:infonet

Ngày 8/5, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Nguyễn Trọng Khoa cho biết, ngày 7/5/2017, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhận được báo cáo của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội báo cáo về việc nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công người bệnh tại Khoa Cấp cứu vào rạng sáng cùng ngày.

Để tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự bệnh viện trong thời gian tới, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phối họp chặt chẽ với cơ quan Công an địa phương điều tra làm rõ để truy cứu trách nhiệm đối với người đã tổ chức, hành hung người bệnh trong vụ việc trên.

Bệnh viện tăng cường lực lượng bảo vệ, các phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng cần thiết để kịp thời xử lý khi có tình huống tương tự. Bệnh viện đảm bảo nhân lực làm công tác an ninh trật tự bệnh viện là lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp được đào tạo theo đúng quy định; phân công đủ nhân viên bảo vệ trực thường xuyên 24/24h, tăng cường thêm lực lượng trong các tua trực đêm.

Bệnh viện lập kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự bệnh viện; xây dựng và diễn tập quy trình phản ứng nhanh đối với các đối tượng nhập viện, cấp cứu có nguy cơ gây rối an ninh trật tự bệnh viện và có giải pháp chủ động phòng ngừa mất an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng, an toàn cho nhân viên y tế, người bệnh và tài sản bệnh viện.

Bệnh viện phối hợp với công an địa phương xây dựng Quy chế phối hợp để thông tin, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự xảy ra trong bệnh viện; thường xuyên giao ban, thực hiện chế độ báo cáo nhanh với cơ quan công an trên địa bàn để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vụ việc gây mất an ninh, trật tự.

Theo báo cáo của Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Phạm Đức Huấn, vào khoảng 4 giờ ngày 7/5, Khoa Cấp cứu của Bệnh viện tiếp nhận một thanh niên được bạn đưa đến do chấn thương sau khi đánh nhau ở bên ngoài Bệnh viện. Kíp trực tại Khoa Cấp cứu đã tiến hành xử trí vết thương rách da, chảy máu ở vùng đầu. Sau đó, người bệnh được nằm theo dõi tại Khoa Cấp cứu.

Khoảng 30 phút sau, một nhóm thanh niên mang hung khí khống chế lực lượng bảo vệ của Bệnh viện và xông vào Khoa Cấp cứu chém bệnh nhân trên nhiều nhát, trong đó có một nhát làm đứt khí quản…

Sự việc diễn ra rất nhanh và bất ngờ, kíp trực chưa kịp phản ứng, nhóm thanh niên này đã nhanh chóng bỏ đi sau khi chém nạn nhân. Ngay sau đó, toàn bộ kíp trực và lãnh đạo Bệnh viện đã lập tức đưa người bệnh lên phòng mổ can thiệp, tạm thời bảo đảm tính mạng của nạn nhân.

Bệnh viện đã báo cáo sự việc với cơ quan Công an hai phường sở tại (gồm: phường Khương Thượng và Trung Tự). Ngay sau đó, Công an của hai phường đã cử lực lượng đến điều tra, tiếp tục giải quyết./.