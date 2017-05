Ngày 14/5, Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đang điều tra, làm rõ vụ cá lóc nuôi của một hộ dân bất ngờ chết hàng loạt, gây thua lỗ nặng.

Theo trình bày của anh Nguyễn Trường Du (36 tuổi, ngụ xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang ) với cơ quan chức năng, ngày 13/5, anh phát hiện cá lóc và cá tra của gia đình nuôi dưới kênh bất ngờ chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Thế nên, trưa cùng ngày, anh Du đã lội xuống nơi nuôi cá mò thì phát hiện 1 chai thuốc trừ sâu.

Cá nuôi nhà anh Du bất ngờ chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân.

Nghi cá chết là do bị ai đó hạ độc nguồn nước , anh Du liền tức tốc đến Công an xã Thạnh Đông trình báo vụ việc. Nhận tin báo, công an xã đã xuống hiện trường xem tình hình rồi báo lên Công an huyện Tân Hiệp để làm rõ nguyên nhân cá chết .

Lãnh đạo Công an huyện Tân Hiệp cho biết, để có kết luận chính xác về nguyên nhân cá chết có phải do thuốc sâu hay không thì phải giám định nguồn nước, cá,... và chờ kết quả trong vài ngày tới.

Được biết, tổng đàn cá nuôi của gia đình anh Du khoảng 40 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra , làm rõ.

Thanh Lâm