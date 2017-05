Thấy cá lóc mình nuôi chết bất thường, anh Du lặn xuống nơi nuôi cá thì phát hiện chai thuốc trừ sâu. Sự việc đang được dư luận rất quan tâm.

Cá lóc của gia đình anh Hiệp nuôi chết hàng loạt (Ảnh: FB)

Ngày 14.5, trên mạng xã hội liên tục chia sẻ hình ảnh hàng tấn cá lóc của 1 người dân ở ấp Kinh 7, xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) chết bất thường, nguyên nhân được cho là bị đầu độc.

Theo chia sẻ của cư dân mạng: “Anh chị ấy là nông dân hiền lành chất phát, có 3 con nhỏ đang tuổi đến trường. Gia đình anh chị làm nông nghiệp. Việc rớt giá heo vừa rồi đã làm cho gia đình gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống thì trưa nay hồ cá lóc của gia đình nuôi gần đến kỳ bán đã bị kẻ xấu cố tình đổ thuốc độc (loại thuốc dùng trong nông nghiệp), làm cá trong hồ chết sạch…

Hiện thông tin và hình ảnh này được hàng nghìn người chia sẻ, bình luận trên mạng.

Liên quan đến vụ việc này, trưa nay, lãnh đạo công an huyện Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang) xác nhận vụ việc và cho biết, người có đàn cá lóc chết là anh Nguyễn Trường Du (36 tuổi, ngụ ấp Kinh 7, xã Thạnh Đông).

Theo công an, nơi gia đình anh Du nuôi cá lóc là ở dưới kênh chứ không phải trên ao.

Cách đây mấy ngày, anh Du phát hiện 1 số ít cá lóc mình nuôi bị chết. Đến trưa 13.5, số lượng cá lóc chết tăng bất thường. Lúc này, anh Du mới xuống nơi nuôi cá mò thử thì phát hiện 1 chai thuốc trừ sâu. Lập tức anh Du đến công an xã trình báo vụ việc. Sau đó, công an xã đã báo lên công an huyện Tân Hiệp.

“Hiện công an huyện đã xuống hiện trường để điều tra vụ việc. Nơi anh Du nuôi cá là dưới sông. Còn về nguyên nhân cá chết có phải do thuốc sâu hay không thì phải giám định nhiều thứ mới có kết luận chính xác. Gia đình anh Du từ trước đến nay không xảy ra mâu thuẫn với ai”, lãnh đạo công an huyện Tân Hiệp cho biết, số cá còn lại anh Du đã bắt lên bán. Tổng giá trị của đàn cá khoảng 40 triệu đồng.

Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.