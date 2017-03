Người phụ nữ 40 tuổi đã mang đứa cháu ngoại của mình đến trước cổng bệnh viện và bán cho người lạ với giá 20 triệu đồng và hiện công an đang điều tra.

Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM vừa bàn giao nghi can Nguyễn Thị Xê (SN 1977, quê Hậu Giang, tạm trú P.Hiệp Bình Chánh. Q.Thủ Đức) cho Công an Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ để mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “mua bán trẻ em”. Bước đầu bà Xê thừa nhận hành vi phạm tội, là đã bán đứa cháu ngoại của mình.

Ảnh minh họa

Theo công an, vụ việc xuất phát từ đơn tố cáo của chị L.T.K.P (SN 1997, quê Hậu Giang, là con ruột của bà Xê).

Chị P trình báo, đầu tháng 10/2016 chị có sinh bé gái, chưa đặt tên và chưa làm giấy tờ khai sinh. Sau đó vì hoàn cảnh khó khăn, chị P bế con đến ở chung với bà Xê tại P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức.

Đến cuối tháng 1/2017 vì mẹ con có mâu thuẫn nên chị P bỏ đi nơi khác sinh sống, để con lại cho bà Xê trông coi. Đến giữa tháng 2/2017, chị P biết bà Xê đưa đứa con gái của mình về sinh sống ở thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Sau đó chị P về đây tìm con thì bà Xê ấp úng, không trả lời và cứ lảng tránh.

Nỗ lực tìm con không có kết quả và thấy ở người mẹ ruột của mình có dấu hiệu nghi vấn nên chị P đã tố cáo bà Xê ra cơ qua công an.

Quá trình thụ lý đơn, Công an Q.Thủ Đức có mời bà Xê lên làm việc. Ban đầu, bà Xê quanh co nhưng sau đó thừa nhận hành vi. Bà Xê khai, sau khi đưa cháu ngoại về Hậu Giang vài ngày, đến ngày 22/2 bà nảy sinh ý định bán cháu nên ẵm đứa bé đến trước bệnh viện phụ sản Cần Thơ, ở đường Cách Mạng Tháng Tám, P.Cái Khế, Q.Nình Kiều.

Tại đây bà Xê gặp 1 người phụ nữ (chưa rõ lai lịch) rồi bàn bạc việc bán đứa bé. Sau đó tại quán nước trước cổng bệnh viện, bà Xê đã viết giấy b án cháu ngoại của mình cho 1 người phụ nữ lạ với giá 20 triệu đồng. Bà Xê khai báo, hoàn toàn không biết người phụ nữ mua cháu bé là ai.

Vài ngày sau, bà Xê lại lên Q.Thủ Đức, dùng khoản tiền bán cháu ngoại để trả nợ 19 triệu đồng và còn lại thì tiêu xài.

Quá trình làm việc với Công an, bà Xê khai, trước đây cũng tại Cần Thơ, bà đã bán đứa con ruột mà mình vừa sinh ra.

Do vụ việc xảy ra tại Cần Thơ, nên Công an Q.Thủ Đức đã chuyển giao nghi can Xê cho công an địa phương này để mở rộng điều tra, xử lý.

Linh An