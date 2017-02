Do mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên mang theo hung khí lao vào hỗn chiến, rượt đuổi trên phố Trần Đại Nghĩa, phường Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội khiến nhiều người hoảng sợ.

Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết cơ quan này đang tích cực điều tra làm rõ một nhóm thanh niên dùng dao, gậy, xẻng hỗn chiến trên phố Trần Đại Nghĩa.

Nhóm thanh niên cầm hung khí gây náo loạn giữa phố

Trước đó, ngày 26/2, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hơn chục người dùng hung khí rượt đuổi nhau gây náo loạn đường phố. Sự việc khiến người tham gia giao thông và dân cư sinh sống quanh khu vực trên một phen thót tim.

Chiều 27/2, lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xác nhận sự việc xảy ra vào chiều ngày 26/2 trên phố Trần Đại Nghĩa và cho biết: “Sau khi vào cuộc xác minh, Công an quận Hai Bà Trưng đã mời một số thanh niên lên làm việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định do có mâu thuẫn từ trước đó dẫn đến việc xô xát, dùng hung khí đuổi chém nhau giữa hai nhóm thanh niên”.

Hiện Công an quận Hai Bà Trưng vẫn đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật .

Đỗ Việt