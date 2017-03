Qua giới thiệu, bà C đến VP đại diện một tờ báo gặp T nhờ chạy án. Mất tiền nhưng người nhà vẫn bị xử nặng, nghi bị lừa, bà "bẫy" đối tượng rồi báo công an

Tối 25/3, công an phường 8 (quận Phú Nhuận, TPHCM) đang tạm giữ và lấy lời khai của ông Vũ Ngọc T, công tác tại văn phòng đại diện của một tờ báo nằm trên đường Hoàng Văn Thụ.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng triệu tập thêm nhiều đối tượng khác có liên quan để phục vụ công tác điều tra nghi án lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo đơn tố cáo của người dân.

Theo thông tin ban đầu, liên quan đến vụ án truy sát xảy ra ở bệnh viện Quốc Ánh gây xôn xao dư luận thời gian qua, gia đình bà C có 3 người gồm chồng và 2 em ruột bị khởi tố và đưa ra xét xử. Qua một số người quen biết, bà C tìm đến văn phòng đại diện của tờ báo này gặp T nhờ giúp đỡ chạy án.

Tại đây, ông T yêu cầu phải chi 100 triệu đồng và có hứa hẹn trong vòng 1 tháng sẽ giải cứu người nhà của bà C ra khỏi nhà tạm giữ Công an quận Bình Tân. Tưởng thật, nên bà C đã giao khoản tiền như thỏa thuận.

Tuy nhiên, mới đây, TAND quận Bình Tân đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm với 15 bị cáo liên quan, trong đó có chồng và 2 em của bà C bị tuyên phạt từ 6 năm đến 8 năm 6 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Bị mất tiền nhưng người nhà vẫn phải lĩnh án nặng, bà C gọi hỏi nhà báo T thì chỉ nhận được câu trả lời ậm ừ cho qua chuyện. Nghi bị lừa, bà C đã giả vờ tiếp tục đặt vấn đề chạy án trong phiên tòa phúc thẩm thì được T ra giá 600 triệu đồng.

Bà C giả vờ đồng ý, yêu cầu ông C viết biên nhận đã nhận 100 triệu đồng trước đó, đồng thời cam kết đưa 500 triệu đồng còn lại như thỏa thuận. Khi có chứng cứ trong tay, bà C đã đến công an tố cáo hành vi của T.

Chiều 25/3, khi bà C và ông T gặp nhau bàn về việc "chạy án", công an xuất hiện mời ông T cùng bà C về trụ sở công an làm việc.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ./.

Theo Thiên Minh/Công an TPHCM