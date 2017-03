Ngày 3-3, Công an quận Hải An, TP Hải Phòng cho biết, anh Lò Văn Cường, nạn nhân bị hành hung tại quán Karaoke Sao Mai (ở khu dân phố Bình Kiều 2 phường Đông Hải 2, quận Hải An) đã tử vong ngày 2-3 do vết thương quá nặng.

Trước đó, vào 10h30 ngày 25-2, Công an quận Hải An nhận được đơn trình báo của anh Đặng Văn Năm, 29 tuổi, ở đội 6 xã Nghĩa Lợi, huyện nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định về việc anh cùng một nhóm bạn đến quán Karaoke Sao Mai thuê phòng hát thì bị 2 thanh niên không quen biết dùng tuýp sắt đánh trọng thương, phải đi bệnh viện cấp cứu vào khoảng 20h30 ngày 23-2. Nhận tin báo, Công an quận phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố tiến hành xác minh, khám nghiệm hiện trường, đồng thời khẩn trương truy tìm hung thủ. Đối tượng Nguyễn Minh Nhiên Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phá án đã xác định được một số đối tượng nghi vấn, trong đó có Nguyễn Minh Nhiên (28 tuổi, ở quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), hiện làm việc tại Công ty TNHH Quốc Thịnh, thuộc địa bàn quận Hải An; Nguyễn Đình Quang (26 tuổi, ở thôn Trang Quan, xã An Đồng, huyện An Dương). Hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Nhiên để điều tra. Theo đó, vào 20h30 ngày 23-2, anh Đặng Văn Nam, Lò Văn Cường, và Đỗ Văn Huynh 32 tuổi,( ĐKTT xã Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) đến thuê phòng hát tại Karaoke Sao Mai. Tại đây, anh Cường yêu cầu được phục vụ bấm bài. Chủ quán điều 3 nhân viên trong đó có Nguyễn Kim Sái (tức Trúc, 23 tuổi, ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang). Trong quá trình hát giữa anh Huynh và Trúc đã xảy ra mâu thuẫn cãi chửi nhau, Huynh có lời đe dọa Trúc , sau đó cả nhóm trả tiền ra về, do bực tức Trúc đã ra hành lang gọi điện cho Nguyễn Minh Nhiên thông báo về việc bị khách hát đe dọa và bảo Nhiên đến đón. Ngay khi nhận điện của “bạn gái” Nhiên chạy vào xưởng ô tô của CTy mình, lấy 2 tuýp sắt rồi bảo bạn là Nguyễn Đình Quang, 26 tuổi, ở Triệu Phong, Quảng trị (cùng làm Công ty với Nhiên) dùng xe máy chở đến khu vực quán Karaoke Sao Mai, đứng phục ngay gần đó. Khi Đỗ Văn Huynh và Đặng Văn Nam vừa bước ra cửa, Nhiên ập đến dùng tuýp sắt tấn công làm 2 người bị thương vào đầu và vai phải bỏ chạy. Nhiên tiếp tục quay lại cửa quán, khi anh Cường vừa bước ra Nhiên tiếp tục dùng tuýp sắt đánh nhiều nhát vào đầu khiến anh ngã xuống đường. Sau khi gây án, Nhiên đón Trúc cùng một số nhân viên quán Sao Mai đến nhà nghỉ gần đó tổ chức sinh nhật cho Trúc. Anh Huynh, Nam và Cường được mọi người đưa đi bệnh viện, do vết thương quá nặng anh Cường bị hôn mê sâu, ngày 2-3-2017 đã tử vong. Văn Thịnh