Trong quá trình thi công tại Dự án Sunshine Garden (Hà Nội) của chủ đầu tư Công ty CP Sao Ánh Dương, 2 công nhân đã bị rơi xuống đất và tử vong tại chỗ. Công an quận Hai Bà Trưng đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Tối 25/3, trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị về thông tin 2 công nhân tử vong ngày 23/3 tại Dự án Sunshine Garden, bà Đỗ Phương Nga - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy xác nhận điều này. Bà Nga cho biết, trường hợp 2 người tử vong xác định nguyên nhân ban đầu là do tai nạn, các cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi và làm việc với phía gia đình nạn nhân. “Sở Lao động Thương Binh và Xã hội cũng xuống kiểm tra, làm tất cả các quy trình rồi”. – Bà Nga cho hay.

Mặc dù đã xảy ra tai nạn khiến 2 người chết nhưng theo phản ánh, tối 25/3, công trường vẫn tiếp tục thi công

Bà Nga cho biết thêm, vụ việc nạn nhân chết xảy ra thuộc địa bàn phường Vĩnh Tuy. Còn việc cấp phép, hoạt động của công trình lại thuộc phường Mai Động và quận Hoàng Mai giám sát quản lý. “Do đó, góc độ bên phường làm việc chỉ làm ở góc độ từ phía công an. Hôm đó, Công an TP cũng đã xuống cùng công an quận khám nghiệm và điều tra sự việc…”. – Vị Chủ tịch phường nói.

Cũng theo bà Nga, về địa giới hành chính tuyến đường dẫn vào Dự án Sunshine Garden thuộc ngõ phố Minh Khai nhưng đất dự án lại thuộc phường Mai Động (quận Hoàng Mai).

Trong tối ngày 25/3, trao đổi với lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng đã xác nhận với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị về trường hợp 2 người tử vong tại Dự án Sunshine Garden. “Vụ việc xảy ra vào đêm 23/3, sáng ngày 24/3 Công an quận nắm được thông tin đã xuống khám nghiệm, Công an quận đã phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, hiện chưa xác định nguyên nhân”. – Vị này cho biết.

Trong một diễn biến khác, theo nguồn tin của phóng viên, Dự án Sunshine Garden hiện nay đang thi công khiến cư dân khu vực rất bức xúc trước tình trạng đơn vị thi công tại dự án này gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Dự án Sunshine Garden của chủ đầu tư Công ty CP Sao Ánh Dương.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2016, liên quan đến Dự án Sunshine Garden của chủ đầu tư Công ty CP Sao Ánh Dương, báo chí từng phản ánh về việc khách hàng mua căn hộ tại dự án này bức xúc phản ánh đến báo chí vì đã đặt tiền mới vỡ lẽ, dự án chưa có đường đi nhưng chủ đầu tư vẫn mở bán.

Được biết, dự án Sunshine Garden nằm ở khu vực giáp ranh giữa 2 quận Hoàng Mai và quận Hai Bà Trưng nên cũng khiến chính quyền địa phương “đau đầu” để giải quyết nhiều vấn đề khúc mắc. Cụ thể người mua nhà đặt nhiều nghi ngại về việc mua nhà nhưng không có đường vào tại dự án này.

Tuy cơ quan công an đang điều tra vụ tai nạn chết người vừa xảy ra, nhưng theo phản ánh đến tối 25/3, tại công trường dự án vẫn sáng đèn, đơn vị chủ đầu tư vẫn ngang nhiên thi công. Đề nghị chính quyền sở tại vào cuộc điều tra tổng thể dự án này tránh những vụ tai nạn thương tâm có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

