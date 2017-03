Ngày 16/3, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và ra quyết định đình chỉ một điểm giữ trẻ tự phát trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, TP HCM, do có nhiều dấu hiệu bảo mẫu bạo hành trẻ em. Hiện cơ quan công an đang tiến hành làm việc, lấy lời khai của 2 bảo mẫu cơ sở trông trẻ trên.

Sáng 16/3, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip đã ghi lại toàn bộ cảnh 2 bảo mẫu liên tục đánh vào đầu, vào mặt, và đút thức ăn một cách thô bạo với các cháu nhỏ dưới 3 tuổi. Những hình ảnh gây phẫn nộ trong dư luận này được xác nhận tại một cơ sở trông trẻ tự phát ở số 214/77 đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp.

Đến trưa 16/3, chính quyền địa phương đã ngay lập tức đến kiểm tra và ra quyết định đình chỉ hoạt động cơ sở trên, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm những người có liên quan. Điều đáng nói, cơ sở này hoạt động đã khá lâu, tuy nhiên các phụ huynh và những người dân trong khu vực không hề hay biết việc bạo hành trẻ em xảy ra ở đây.

Chiều 16/3, ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Sau khi nhận được thông tin phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng, Sở đã trực tiếp làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo Gò Vấp, đề nghị liên hệ với phụ huynh, phối hợp với Trường Mầm non công lập Anh Đào trên địa bàn phường tạm thời giữ trẻ tại đây; hỗ trợ các phụ huynh liên hệ các trường mầm non, nhóm tư thục có uy tín để cho các cháu tiếp tục đi học nếu có nhu cầu.

Qua tìm hiểu nắm bắt thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết, đây là nhóm trẻ tự phát (không phép), chủ nhóm trẻ là bà Phạm Thị Mộng Thu (sinh năm 1968) cùng một người phụ nữ cùng trông giữ trẻ. Trước đây trông giữ từ 1-2 trẻ cho hàng xóm, người quen nhờ trông hộ, đến nay số trẻ đã lên đến 9 trẻ.

Trao đổi về việc hỗ trợ trẻ tại nhóm trẻ này tiếp tục đi học, ông Nguyễn Thanh Thủy, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp cho biết, các trẻ tại nhóm giữ trẻ trên đã được chuyển sang Trường Mầm non Anh Đào, trường mầm non công lập lớn của quận để phụ huynh an tâm. Nếu phụ huynh có nhu cầu, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận sẽ liên hệ với các trường mầm non khác trên địa bàn để bố trí chỗ học đảm bảo cho các cháu.

B.T