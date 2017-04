Mùa hè đến, quả chanh được bày bán rất nhiều với giá thành rẻ. Bạn không cần phải tốn nhiều tiền mà vẫn có thể duy trì sức khỏe và sắc đẹp cho bản thân. Ăn một miếng vỏ chanh mỗi ngày sẽ có rất nhiều tác dụng.

Vỏ chanh có nhiều công dụng, đặc biệt vỏ chanh chữa được rất nhiều bệnh tật cho con người. Bên cạnh đó, vỏ chanh còn được coi là thần dược sắc đẹp dành cho phụ nữ. Nếu mỗi ngày, bạn ăn một miếng vỏ chanh, điều đó thật sự rất tốt cho sức khỏe và sắc đẹp của bạn. Dưới đây là một số công dụng.

Duy trì sức khỏe và vệ sinh răng miệng

Ngoài những lợi ích trên, vỏ chanh cũng rất tốt cho sức khỏe và vệ sinh răng miệng. Vitamin C trong vỏ chanh có tác dụng giải quyết các vấn đề về răng miệng như chảy máu nướu răng, viêm lợi. Thêm nữa, vỏ chanh cũng rất giàu axit citric. Theo nghiên cứu ,các loài chanh có hàm lượng axít citric rất cao; có thể tới 8% khối lượng khô trong quả của chúng. Chất này có tác dụng chống oxy hóa, chống lại các vấn đề về răng nướu nếu lượng vitamin C bị thiếu hụt.

Bí quyết làm đẹp với vỏ chanh chị em phụ nữ nên biết

Tốt cho da

Vỏ chanh có công dụng bảo vệ và ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến da như nếp nhăn, mụn, nám và đốm đen. Hàm lượng các chất oxy hóa cao giúp giải độc tố cho da cũng như trung hòa các gốc tự do. Đây là nguồn gốc của sự lão hóa và hơn 100 bệnh tật nguy hiểm. Gốc tự do liên tục được sinh ra bởi các quá trình chuyển hóa trong cơ thể và các tác động từ bên ngoài. Ước tính, mỗi tế bào phải hứng chịu khoảng 10.000 gốc tự do tấn công mỗi ngày.

Cách làm: Trộn đều nửa cốc đường với vỏ chanh thái nhỏ và dầu ô liu. Làm ướt người, sau đó bôi hỗn hợp vừa trộn lên da, kết hợp với massage nhẹ nhàng giúp cho hỗn hợp thấm đều vào da, để khoảng 5-10 phút rồi rửa sạch lại bằng nước. Phương pháp này sẽ giúp chị em có được làn da mềm mại, mịn màng.

Giảm cân

Sử dụng vỏ chanh thường xuyên được coi là bí quyết làm đẹp hiệu quả trong việc giảm cân

Vỏ chanh cũng như các loại vỏ cam, bưởi, quýt chứa rất nhiều chất xơ hòa tan (pectin), khiến mang lại cảm giác nhanh no, giúp kiểm soát chất béo, giảm nồng độ cholesterol. Tinh dầu trong vỏ chanh sẽ hạn chế cảm giác thèm ăn. Do vậy, uống nước vỏ chanh cũng là cách giúp giảm cân hiệu quả. Cách giảm cân bằng vỏ chanh tươi khá đơn giản, đem vỏ chanh cắt sợi, đun sôi cùng nước lọc và vài quả táo khô trong 10 phút, tuy nhiên, tuyệt đối không được mở vung nồi khi đun.

Trị gàu

Nếu bị gàu, có thể lấy vỏ chanh nghiền nát, cho vào một lượng nước nhỏ đun sôi nhẹ. Thoa đều dung dịch này lên tóc trước khi gội đầu. Làm đều đặn sẽ thấy tóc khỏe đẹp lên trông thấy. Hơn nữa, hương thơm của các loại vỏ chanh, cam quýt sẽ giúp giải tỏa căng thẳng, stress bởi tác dụng an thần của nó.

Một số công dụng khác:

Vỏ chanh ngăn ngừa ung thư

Một nghiên cứu cho thấy rằng, uống trà nóng với vỏ chanh đã được chứng minh là mang lại lợi ích trong việc ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư. Vỏ chanh bao gồm các thành phần được gọi là salvestrol Q40 và limonene, có tác dụng chống lại các tế bào ung thư trong cơ thể.

Vỏ chanh có nhiều công dụng tuyệt vời mà ít người biết đến

Ngoài ra, chất flavonoid có trong vỏ chanh có hiệu quả kiềm chế sự phân chia của tế bào ung thư, nên nó được coi là một biện pháp ngăn chặn sự phát triển của các loại bệnh ung thư bao gồm ung thư vú, ung thư ruột kết và ung thư da.

Vỏ chanh tốt cho tim mạch

Vỏ chanh giúp giảm mức cholesterol trong cơ thể, thúc đẩy sức khỏe tim mạch tốt hơn. Các vitamin C và vitamin P cũng giúp thanh lọc mạch máu, từ đó sẽ ngăn chặn hoặc giảm thiểu những rủi ro phát triển các bệnh như huyết áp cao, bệnh tim và bệnh tiểu đường.

Vỏ chanh giúp xương chắc khỏe

Để xương khỏe mạnh cần một lượng canxi lớn, và chanh vỏ lại có nhiều canxi và vitamin C. Tiêu thụ vỏ chanh được chứng minh là hữu ích trong việc ngăn ngừa các rối loạn khác nhau như loãng xương, viêm khớp dạng thấp, gãy trong xương, viêm đa khớp và viêm xương khớp.

Vỏ chanh chống nhiễm trùng

Vỏ chanh có thể chống lại nhiễm trùng, điều trị cảm lạnh, cúm, đau họng, và các dạng nhiễm trùng có tính chất tương tự.

Vỏ chanh giúp chống nhiễm trùng

