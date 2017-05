Nhiều thông tin mới, bất ngờ liên quan đến vụ điều dưỡng nghi xâm hại tình dục nữ bệnh nhân tại BV Thủ Đức.

Nhiều thông tin mới , bất ngờ liên quan đến vụ điều dưỡng nghi xâm hại tình dục nữ bệnh nhân tại BV quận Thủ Đức, TP.HCM. (Ảnh nơi xảy ra vụ việc: Anh Sinh)

Theo báo Vietnamnet, liên quan đến vụ “điều dưỡng nghi xâm hại tình dục nữ bệnh nhân” xảy ra tại bệnh viện Q.Thủ Đức, TP. HCM. Hiện nay công an đã cho Nguyễn Đình L. (SN 1985, là điều dưỡng của khoa Chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Thủ Đức) ra về. Nguồn thông tin cho hay, quá trình làm việc với Công an ngày 8/5, điều dưỡng L. đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

L. khai mình là người thay băng và hỗ trợ cho chị N. (SN 1990, trú tại Q.Thủ Đức) khi chị này thay băng ở chân sau quá trình tiểu phẫu, ban đầu cả hai rất thân thiện, vui vẻ.

Điều dưỡng L. khai báo, trong những lần trò chuyện trước đây và trong đêm 7/5 anh thấy chị N. khá cởi mở, vui vẻ nên nghĩ rằng chị này có tình ý với mình. Do đó, đêm 7/5 khi thực hiện xong công việc, anh có ý định…“tấn công” chị N. Cụ thể lúc đó, điều dưỡng L. đóng cửa phòng lại, tiếp cận gần bế nhanh chị N. lên giường bệnh. L có hành vi cởi đồ, sờ soạng, xâm hại chị N. Lúc này chị N. có phản ứng bằng cách cắn vào tay và dùng chìa khóa để đâm vào người của L. nên để lại dấu vết.

Nguồn thông tin từ cơ quan công an cho hay, quá trình làm việc, nạn nhân N. đã chủ động có đơn bãi nại cho điều dưỡng L. và từ chối các thủ tục giám định của cơ quan Công an. Công an cũng xác định, hành vi của điều dưỡng L. đối với chị N. là có, nhưng chưa đủ căn cứ xử lý về mặt hình sự.

Trao đổi trên Zing.vn, bà Nguyễn Lan Anh, Phó giám đốc Bệnh viện quận Thủ Đức xác nhận, đã quyết định đình chỉ công tác với nhân viên L. để chờ kết luận từ cơ quan công an.

Ngoài ra, bác sĩ Nguyễn Minh Quân – Giám đốc bệnh viện Q.Thủ Đức xác nhận với báo chí rằng, điều dưỡng L. về công tác tại bệnh viện từ năm 2013. Anh này là đảng viên và đã có gia đình.

“Hành vi như vậy là không thể chấp nhận được. Khi có kết luận điều tra, thông báo chính thức từ cơ quan công an, chúng tôi sẽ họp hội đồng, tiến hành xử lý kỷ luật, báo cáo Quận ủy xử lý về mặt Đảng đối với anh L.

Khả năng là anh L. sẽ đối mặt với hình thức kỷ luật với mức cao nhất, là bị buộc thôi việc” – Giám đốc bệnh viện Q.Thủ Đức nhấn mạnh.

H. Nam