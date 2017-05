Điều dưỡng bị tố xâm hại bệnh nhân khai rằng trong những lần trò chuyện trước nghĩ bệnh nhân có tình ý với mình.

Điều dưỡng bị tố xâm hại bệnh nhân là Nguyễn Đình L. (32 tuổi, trú thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), nhân viên điều dưỡng làm việc tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Q.Thủ Đức.

Bệnh nhân trong vụ việc trên là chị N. (ngụ phường Linh Chiều, quận Thủ Đức, TP.HCM).

Sau khi lấy lời khai ban đầu, phía công an đã cho L ra về. Nguồn thông tin cho hay, quá trình làm việc với công an ngày 8/5, điều dưỡng L đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình .

Ngoài ra trong quá trình làm việc, nạn nhân N đã chủ động có đơn bãi nại cho điều dưỡng L và từ chối các thủ tục giám định của cơ quan công an.

Bệnh nhân phải chứng minh không bị ép?

Sáng ngày 9/5, trao đổi với phóng viên về vụ việc trên, luật sư Nguyễn Công Út cho biết, nếu nạn nhân đủ 18 tuổi trở lên làm đơn bãi nại thì công an sẽ không khởi tố vụ án nữa. Nhưng nếu nạn nhân là trẻ em thì lại khác.

Theo luật sư, có những tội danh chỉ được khởi tố theo yêu cầu của bị hại, trường hợp này không bị khởi tố hình sự mà chỉ bị xử lý hành chính thôi.

Luật sư Út nhận định những tội xâm hại tình dục mà chưa thực hiện được rất khó để lại chứng cứ.

"Với trường hợp này họ chỉ cần nêu trong đơn không cần khởi tố là đủ. Thông thường, trong pháp lý của pháp luật phải có đơn không yêu cầu khởi tố vụ án, thứ hai trong nội dung đó họ phải thể hiện họ hoàn toàn không bị đe dọa, cưỡng bức ép buộc hoặc mua chuộc, sự việc xảy ra họ hoàn toàn tự nguyện.

Nhưng trong trường hợp này không cần thiết phải đề cập tới việc tự nguyện, sợ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Bên cạnh đó cũng có nhiều trường hợp thỏa thuận với nhau bằng tiền bạc để rút đơn..." -luật sư Út nói.

Khu vực khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Q.Thủ Đức, nơi xảy ra vụ việc nam nhân viên điều dưỡng xâm hại nữ bệnh nhân

Theo lời khai của điều dưỡng, chị N thường đến thay băng và điều dưỡng N làm nhiệm vụ hỗ trợ cho chị. Quá trình đó, 2 người có trò chuyện vui vẻ với nhau...

Trong những lần trò chuyện trước đây và trong đêm 7/5 anh thấy chị N khá cởi mở, vui vẻ nên nghĩ rằng chị này có tình ý với mình.

Do đó, đêm 7/5 khi thực hiện xong công việc, anh có ý định… “tấn công” chị N.

Vào thời điểm trên, điều dưỡng L đóng cửa phòng lại, tiếp cận gần bế nhanh chị N lên giường bệnh. L có hành vi cởi đồ, sờ soạng, xâm hại chị N. Lúc này chị N có phản ứng bằng cách cắn vào tay và dùng chìa khóa để đâm vào người của L nên để lại dấu vết.

Tại cơ quan công an, điều dưỡng L cũng thừa nhận, những dấu vết đó là do chị N gây ra khi chống cự. Trong ngày 8/5, Công an Q.Thủ Đức đã mời chị N lên làm việc. Bước đầu xác định, chị N cũng có khai báo trùng khớp với nội dung trên.

Theo thông tin trên VNN, Công an cũng xác định, hành vi của điều dưỡng L đối với chị N là có, nhưng chưa đủ căn cứ xử lý về mặt hình sự.

Phía Công an và Viện KSND Q.Thủ Đức đã có trao đổi nghiệp vụ, thống nhất không xử lý hình sự đối với điều dưỡng L.

Thanh Thanh