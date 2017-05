Theo tố cáo, sau khi thay băng cho bệnh nhân, nam điều dưỡng có hành vi cưỡng bức nhưng bị chị này chống trả quyết liệt.

Chiều 8-5, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM xác nhận đang điều tra làm rõ thông tin trình báo của chị N. (27 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) về việc chị này bị điều dưỡng Nguyễn Đình L. (32 tuổi), công tác tại BV quận Thủ Đức, cưỡng bức khi thay băng, rửa vết thương cho chị.

Trước đó, tối 7-5, bảo vệ BV thấy chị N. hoảng loạn vừa khóc vừa chạy ra từ khoa Chấn thương Chỉnh hình. Sau khi nghe chị N. kể lại là bị điều dưỡng BV có hành vi xâm hại, bảo vệ BV đã báo sự việc với công an. Ngay trong đêm, Công an phường Tam Phú, Đội CSĐT tổng hợp Công an quận Thủ Đức đã đến BV để thu thập dấu vết, chứng cứ, mời điều dưỡng L. và những người liên quan về trụ sở làm việc.

Theo khai báo từ chị N., tối 7-5, chị N. đến BV quận Thủ Đức theo lịch hẹn để thay băng vết thương chân phải tại phòng tiểu phẫu. Tại đây, chị N. được điều dưỡng Nguyễn Đình L. rửa vết thương và thay băng.

BV quận Thủ Đức (TP.HCM), nơi điều dưỡng Nguyễn Đình L. làm việc. Ảnh: HP

Tuy nhiên, khi chị L. đứng dậy ra về thì bất ngờ điều dưỡng L. đóng cửa phòng, ẵm chị N. đè lên giường. Nam điều dưỡng này đã cởi áo, kéo khóa váy của chị nhưng bị chị chống cự quyết liệt. Chị N. đã dùng chùm chìa khóa mang theo đâm vào người, cắn trúng vào vùng tay phải của điều dưỡng L., sau đó vùng chạy thoát ra ngoài.

Xác nhận với Pháp Luật TP.HCM vào chiều 8-5, BS Nguyễn Lan Anh, Phó Giám đốc BV quận Thủ Đức, cho biết sáng 8-5, ban lãnh đạo BV có tiếp nhận thông tin từ sự việc trên. Theo bảo vệ trình bày lại, vào khoảng 20 giờ tối 7-5, bảo vệ trực phát hiện chị N. vừa khóc vừa chạy ra từ khoa Chấn thương Chỉnh hình. Sau khi nắm được sự việc, bảo vệ đã báo cho công an. “Do sự việc xảy ra trong đêm, bảo vệ khai báo với công an, điều dưỡng L. được công an mời đi điều tra nên BV chưa thể tiếp xúc để nghe người này trình bày. Công đoàn BV cũng đã chủ động tiếp xúc với chị N. để chia sẻ nhưng chỉ gặp được một lát và không biết đầu đuôi như thế nào” - lãnh đạo BV quận Thủ Đức nói.

Cũng theo BS Lan Anh, sau khi tiếp nhận thông tin, Ban giám đốc BV đã có quyết định đình chỉ công tác tạm thời với điều dưỡng Nguyễn Đình L. “Tiếp theo BV sẽ căn cứ vào kết luận từ cơ quan công an điều tra để có hướng xử lý” - BS Lan Anh nói.

Theo lãnh đạo BV quận Thủ Đức, điều dưỡng Nguyễn Đình L. hiền lành, có đạo đức tốt. “Anh này làm việc tại BV từ năm 2013, phụ trách bó bột và làm các công việc chuyên môn như băng bó vết thương, rửa vết thương. Theo lịch hẹn khám vào chiều 7-5, chị N. phải đến BV để rửa vết thương, do không thấy bệnh nhân của mình đến nên điều dưỡng đã nhắn tin cho bệnh nhân vào buổi chiều. Tuy nhiên, mãi đến tối tầm 20 giờ bệnh nhân mới đến” - BS Lan Anh nói.

Hiện Công an quận Thủ Đức đã làm việc với các bên liên quan, tạm giữ hình sự Nguyễn Đình L. để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm.