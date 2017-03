Ban Cán sự Đảng Chính phủ; Bộ trưởng các Bộ: Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Viện trưởng VKSNDTC; lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, Kho bạc Nhà nước vừa quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự một số cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Ban Cán sự Đảng Chính phủ vừa có Quyết định số 45-QĐ/BCSĐCP điều động, bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Chính phủ Nguyễn Thanh Thủy giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng Chính phủ.

Công đoàn Văn phòng Chính phủ có Quyết định số 55/QĐ-CĐ bổ nhiệm có thời hạn Phó Chánh Văn phòng Công đoàn Phạm Xuân Anh giữ chức Chánh Văn phòng Công đoàn Văn phòng Chính phủ.

* Trước đó, ngày 10/3, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ: Giám đốc Trung tâm cho ông Nguyễn Trí Dũng, Trưởng phòng viện trợ - Vụ Kế hoạch Tài chính; trao quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Trung tâm cho bà Nguyễn Thị Ngọc Bảo, Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Vụ Kế hoạch Tài chính.

Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hải Phong trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm. Ảnh VKSNDTC

* Cùng ngày 10/3, tại TP.HCM, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao điều động, bổ nhiệm Chánh Văn phòng Viện Kiển sát nhân dân TP. HCM Trần Kiến Xương làm Phó Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Trưởng đại diện Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại TP.HCM.

Đồng thời trao quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Trưởng đại diện Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại TP. HCM Nguyễn Công Sinh giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. HCM. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2017.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa trao quyết định và chúc mừng ông Hoàng Ngọc Huy.

* Chiều 9/3, tại Hà Nội, thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ TN&MT, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã trao quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Huy, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam giữ chức Phó Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum Nguyễn Công Văn trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Hiêng Lăng Hóa. Ảnh báo Kon Tum.

* Cùng ngày (9/3), thừa ủy quyền của Lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Công an tỉnh Kon Tum tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum đối với Đại tá Hiêng Lăng Hóa.

đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Đoàn Kim Khuyên, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, giữ chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phú Yên từ ngày 1/3/2017.

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nguyễn Hồng Hà và Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt trao quyết định và chúc mừng tân Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phú Yên.

* Chiều 9/3, tại Kho bạc Nhà nước Phú Yên, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nguyễn Hồng Hà

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Châu Hồng Phúc trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm. Ảnh Dongthap.gov.vn

* Chiều 9/3, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Châu Hồng Phúc trao quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Lê Văn Lũy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Trưởng ban Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh; ông Phạm Văn Hăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng giữ chức Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và ông Nguyễn Văn Cẩn, Phó Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.