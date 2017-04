Triều Tiên đã tiến hành lễ duyệt binh được cho là lớn nhất tại quảng trường Kim Nhật Thành, thủ đô Bình Nhưỡng.

Ngày của Mặt Trời…

Đây là sự kiện lớn của Triều Tiên để kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố lãnh đạo lập quốc Kim Nhật Thành, ông nội Kim Jong-un. Người dân Triều Tiên đều xem ngày 15/4 là ngày sinh của cố lãnh đạo lập quốc Kim Nhật Thành, ông nội Kim Jong-un.

Ngày của Mặt Trời tiến hành tại Bình Nhưỡng. Ảnh:CNN

Triều Tiên gọi ngày sinh Kim Nhật Thành là "Ngày Mặt Trời". Các hình ảnh trên truyền hình mô phỏng hàng nghìn người lính nghiêm trang diễu hành.

Lãnh đạo Kim Jong Un đã chủ trì lễ diễu binh tại quảng trường Kim Nhật Thành. Nhà Ông Kim Jong-un, mặc vest đen, duyệt đội danh dự sau đó cùng các quan chức cấp cao trong đảng và quân đội lên khán đài và không phát biểu

Binh sĩ các lực lượng dẫn đầu đoàn diễu hành qua quảng trường trong tiếng nhạc. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đứng trên khán đài giơ tay chào.

Tờ CNN dẫn tin ông Will Ripley – người có mặt tại sự kiện nói rằng, “Chúng tôi sẵn sàng hi sinh vì ngài”, họ đã hô to như vậy.

“Chúng tôi có nhìn thấy tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới. Cùng với đó là các xe tăng, hệ thống tên lửa, pháo diễu hành qua khán đài”, Ripley nói.

Hàng chục nghìn người đã tập trung tại thủ đô Triều Tiên kỷ niệm ngày trọng đại này.

Lễ kỷ niệm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại bán đảo Triều Tiên, nhiều ngày sau khi Mỹ thúc đẩy quân sự tại khu vực này và trong thời gian chuẩn bị cho vụ thử tên lửa tiếp theo của Bình Nhưỡng. Những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã gia tăng trong tuần này khi Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt Triều Tiên "vào diện chú ý một cách rõ ràng " và rằng ông sẽ không dung túng cho một số hành động nhất định và kêu gọi Trung Quốc giải quyết hòa bình vấn đề này.Trump đã điều động nhóm tàu tác chiến Carl Vinson đến gần bán đảo Triều Tiên nhằm mục đích ngăn chặn Triều Tiên phóng một tên lửa khác. Đội tàu này dự kiến sẽ mất đến chín ngày để đến nơi, các quan chức Mỹ đã nói.

Truyền thông Triều Tiên cảnh báo, đây là “hành động quá khích và táo bạo”.

“Nếu Mỹ vẫn tiếp tục các hành động khiêu khích, chúng tôi sẽ ngay lập tức mở cuộc tấn công tàn phá với sức mạnh của Triều Tiên. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bất kỳ cuộc chiến tranh nào và sẵn sàng đáp trả bằng các vụ tấn công hạt nhân theo cách riêng của chúng tôi chống lại các cuộc tấn công hạt nhân”, ông Choe Ryong Hae Phó Chủ tịch Ủy ban quân sự trung ương Triều Tiên khẳng định trong lễ diễu binh.

Căng thẳng leo thang từ khi lãnh đạo Kim Jong-Un tuyên bố vào dịp Năm Mới, Triều Tiên sẵn sàng vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Trong cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, vấn đề Triều Tiên liên tục được đưa ra thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo. Ông Trump luôn mong muốn Bắc Kinh tạo áp lực mạnh hơn với Triều Tiên hiện tại. Thậm chí, Tổng thống Trump còn nhấn mạnh: “Triều Tiên đang là một vấn đề nan giải. Nếu Trung Quốc muốn giúp Mỹ thì sẽ là một sức mạnh lớn đối phó với Bình Nhưỡng. Còn nếu không thì Mỹ sẽ tự giải quyết một mình”.

Hay lễ hội dương oai vũ khí?

Trước sự kiện này, các nhà báo quốc tế đã được mời tham dự đưa tin. Trước đây, Triều Tiên cũng từng nói báo chí chuẩn bị cho các sự kiện đặc biệt diễn ra vào ngày này nhưng không có gì lớn xảy ra vào ngày đó.

Ảnh:CNN

Theo kênh CNN, trang web 38 North chuyên phân tích tình hình Triều Tiên (thuộc Viện Mỹ-Hàn, Đại học Johns Hopkins) ngày 12/4 cho biết bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên đã sẵn sàng cho một vụ thử hạt nhân thứ sáu.

Ông Joseph Bermudez, một nhà phân tích Triều Tiên, quản lý trang web 38 North cho biết, hàng nghìn người và hàng trăm xe được huy động và sẵn sàng cho sự kiện.

Tờ Pravda (Nga) đưa tin, ngày 12/4, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho hơn 600.000 người, khoảng 25% dân số thành phố Bình Nhưỡng sơ tán khẩn cấp. Điều này làm dấy lên lo ngại Triều Tiên đang chuẩn bị cho chiến tranh.

Năm nay, lễ diễu binh đã thu hút sự quan tâm đặc biệt bởi bối cảnh căng thẳng leo thang tại bán đảo Triều Tiên gần đây.

Ngày của Mặt Trời là một ngày lễ kỷ niệm lớn của Triều Tiên, huy động diễu hành quân sự quy mô lớn và là sự kiện thể hiện niềm tự hào của dân tộc. Lễ diễu binh hoành tráng với sự góp mặt của đông đảo người dân và phô diễn hàng loạt vũ khí tối tân do nước này tự sản xuất.

Một phi đội xuất hiện phía trên, bay thành hình số 105 – ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành mở màn duyệt binh hoành tráng. Tiếp đó, các xe tăng, hệ thống tên lửa, pháo diễu hành qua khán đài. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên công khai hình ảnh tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) Pukkuksong-2. Lễ diễu binh đã ra mắt những quả tên lửa mới là điểm nhấn trong hoạt động kỉ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành năm nay.

Khác với những lần trước, không có quan chức Trung Quốc cấp cao nào tới dự duyệt binh hôm nay. Bởi trước đó, Trung Quốc là đồng minh thân cận nhất của Triều Tiên nhưng cũng lên tiếng phản đối chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này.

(Theo CNN)