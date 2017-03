Hiện thanh niên bị cá sấu cắn vào mặt sau khi diễn xiếc tại Hà Nam đã tạm thời ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có nguy cơ nhiễm trùng cao.

Như chúng tôi đã đưa tin, anh Đỗ Mạnh Hùng (SN 1993 quê Vĩnh Phúc, là diễn viên xiếc), bị cá sấu ngoặm vào mặt khi đang biểu diễn tại phố Động, xã Liêm Cần (Thanh Liêm, Hà Nam), sau đó phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu và đa chấn thương.

Được biết, do vết thương nặng nên bệnh nhân Hùng đã được cơ sở y tế địa phương sơ cứu, rồi chuyển thẳng lên khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình – Thẩm mỹ (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) để điều trị chuyên sâu.

Khi vào viện, bệnh nhân Hùng vẫn còn tỉnh, có vết thương đứt toàn bộ chiều dài môi dưới và góc mép bên trái đã được băng ép cầm máu. Ngoài ra, bệnh nhân còn có 1 vết thương kéo dài từ gò má đến tai bên phải kích thước khoảng 10x2cm, có nghi ngờ tổn thương ống tuyến mang tai và thần kinh 7 bên phải. Nhìn bề ngoài, vết thương nham nhở, dập nát, bẩn. Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, bệnh nhân được mổ cấp cứu vào sáng 12/3.

Nam bệnh nhân đã trải qua ca phẫu thuật hiện đang được điều trị tại khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình – Thẩm mỹ (Bệnh viện Việt Đức).

TS.BS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình – Thẩm mỹ cho biết, bệnh nhân chuyển đến trong tình trạng đa chấn thương vùng mặt, sau khi được các bác sĩ tích cực cứu chữa, đến ngày 13/3, bệnh nhân tỉnh táo, mặt còn sưng nề, tình trạng sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân đã được xử lý các vết thương tuy nhiên vẫn phải tiếp tục theo dõi về tình trạng nhiễm trùng vì các vết thương do động vật cắn, có nguy cơ nhiễm trùng rất cao. TS Hà cho biết thêm, do tổn thương ở mặt khá nặng nên bệnh nhân có nguy cơ mặt không cân đối do tổn thương dây thần kinh, vết thương có thể dò và sẹo xấu, cần có quá trình hồi phục lâu dài.

“Đến thời điểm hiện tại, hai tai không bị tổn thương, vẫn nghe được bình thường. Về mặt thẩm mỹ, sau khi ổn định từ 6 tháng đến 1 năm nếu bệnh nhân có nhu cầu có thể làm thẩm mỹ được”, TS Hà nói.

Cũng liên quan đến sự việc này, ông Lê Xuân Huy, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị đã yêu cầu lãnh đạo ở các huyện kiểm soát chặt các đoàn xiếc đến xin biểu diễn ở địa phương và không cấp phép cho các tiết mục biểu diễn gây nguy hiểm như tiết mục biểu diễn cá sấu.

Trước đó, tối 11/3, chương trình xiếc nghệ thuật diễn ra tại ngã tư phố Động, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, gần cuối chương trình diễn ra tiết mục nam diễn viên thò đầu vào miệng cá sấu đầy mạo hiểm khiến khán giả ớn lạnh khi chứng kiến.

Sau lần đầu thành công, nam diễn tiếp tục cúi mình xuống và đưa đầu vào miệng cá sấu lần nữa. Khi MC vừa đếm đến 3 bất ngờ cá sấu hung dữ bật dậy, cắn thẳng vào đầu và mặt diễn viên xiếc khiến khán giả vô cùng hốt hoảng, la hét ầm ĩ. Nam thanh niên đau đớn đứng dậy, lấy hai tay che khuôn mặt chảy rất nhiều máu. Sau đó, người trong ban tổ chức vội vã lấy khăn để diễn viên xiếc thấm máu, che vết thương và thông báo kết thúc chương trình xiếc.

Lê Phương