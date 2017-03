Dù vai diễn của họ không có vị trí quá đặc biệt nhưng vẫn được các nhà làm phim Mỹ tung hô hết lời với mục đích tạo sự tò mò, “lôi kéo” khán giả ở đất nước tỷ dân ra rạp.

Có dân số lên đến hơn hơn 1 tỷ người, Trung Quốc trở thành thị trường béo bở đối với tất cả các nhà sản xuất quốc tế, trong đó phim ảnh không phải là ngoại lệ. Là một trong những thị trường phim tiềm năng và mang lại lợi nhuận cao nhất, số lượng rạp chiếu lớn, người dân dành khá nhiều sự quan tâm đến nghệ thuật nên không có gì ngạc nhiên khi Trung Quốc luôn là miếng bánh ngon được các nhà sản xuất hướng đến. Theo số liệu của công ty tư vấn dữ liệu phim ảnh EntGroup Inc. có trụ sở tại Bắc Kinh, trong năm 2016, doanh thu của các rạp chiếu nước này là hơn 5 tỉ USD, trong khi con số này tại mỹ là hơn 8 tỉ USD.

Để dễ dàng thu hút sự tò mò, lôi kéo khán giả đến rạp, đồng thời tăng hiệu quả trong khâu quảng bá, nhiều nhà sản xuất đã lựa chọn phương án “tiện cả đôi đường”, đó là mời diễn viên nước này tham gia vào các vai diễn không quá phức tạp, chẳng ảnh hưởng nhiều đến nội dung. Tuy nhiên, việc quá ưu ái thị trường đông dân này kèm với việc tung hô các diễn viên hết lời khiến nhiều bộ phim gặp phải cảnh “hiệu ứng ngược”, khiến khán giả tức giận, tẩy chay.

Cảnh Điềm trong Kong: Skull Island

Sau khi Kong: Skull Island ra rạp, một cái tên khá được quan tâm đó là mỹ nhân châu Á Cảnh Điềm. Nhưng không phải vì vai diễn nặng đô hay sự thể hiện xuất sắc của cô trong phim, mà là cách người đẹp “lướt qua màn ảnh” một cách quá nhạt nhòa, vô vị.

Cảnh Điềm không có nhiều đất diễn trong Kong: Skull Island.

Vai diễn của Cảnh Điềm trong Kong là San Lin - nhà sinh vật học trẻ làm việc cho tập đoàn Monarch, am hiểu các loài động vật ở đảo Đầu Lâu hơn mọi thành viên trong đoàn. Ban đầu, nhân vật này được miêu tả là “ngây thơ, trong sáng nhưng lại độc lập, giàu tri thức và quyết đoán”. Nhưng đến khi phim ra rạp, phải chú ý lắm khán giả mới nhớ được tên cô. Nhiều khán giả quê nhà còn không tiếc lời chê bai, cho rằng nữ diễn viên 8X chỉ là “búp bê nói tiếng Anh” chẳng có chút vai trò gì cụ thể trong phim.

Cô thường bị cho “ra rìa” trong các khung hình.

Từ đây, những thông tin xoay quanh thân thế của Cảnh Điềm một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Theo nhiều nguồn tin, cô là con gái của một “ông to” trong Bộ Tuyên truyền Trung ương, người có tiếng nói lớn trong ngành truyền thông. Ngoài ra cô còn là gà cưng của công ty quản lý Vạn Đạt do tỷ phú giàu nhất Trung Quốc Vương Kiện Lâm o bế. Dự án phim nào có tên Cảnh Điềm trong dàn diễn viên là đã cầm sẵn cơ hội chiếu ở 80% cụm rạp tại Trung Quốc.

Nhiều người cho rằng hình ảnh Cảnh Điềm trong hậu trường còn nhiều hơn số cảnh cô xuất hiện trên phim.

Phạm Băng Băng trong X-Men: Days of the Future Past, Iron Man 3

Chăm chỉ xuất hiện trên thảm đỏ các sự kiện điện ảnh quốc tế (dù có khi chẳng được đề cử hay tranh giải gì), Phạm Băng Băng trở thành nữ diễn viên Hoa ngữ có độ phủ sóng rộng rãi truyền thông phương Tây. Điều này cũng khiến nhiều nhà làm phim Hollywood để mắt đến và mời cô tham gia các dự án phim ảnh lớn.

Nhờ chăm chỉ xuất hiện trên thảm đỏ, Phạm Băng Băng trở thành ngôi sao Trung Quốc được nhiều khán giả quốc tế biết đến.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của người đẹp Võ Mỵ Nương truyền kỳ lại không được như sự kỳ vọng của khán giả quê nhà, thậm chí cô chỉ lướt qua màn ảnh vài giây, nếu khán giả không mắt mắt tinh ý thì cũng chẳng nhận ra được. Và cái điển tích Phạm Băng Băng đóng hai bom tấn Iron Man 3 (2013) và X-Men: Days of the Future Past có lẽ sẽ còn được mọi người nhắc đi nhắc lại trong nhiều chục năm nữa.

Tạo hình ấn tượng không giúp Phạm Băng Băng gia tăng đất diễn.

Cô xuất hiện thoáng qua trên màn ảnh, và phân đoạn này chỉ được chiếu ở thị trường Trung Quốc.

Một số hình ảnh của Phạm Băng Băng trong phim.

Trong X-Men: Days of the Future Past, vai diễn của Phạm Băng Băng chỉ có thời lượng khoảng 30 giây rồi biến mất hoàn toàn khỏi màn hình.Thậm chí nhà sản xuất chỉ cho cô xuất hiện ở bản phim chiếu tại Trung Quốc, còn những thị trường khác phân đoạn này bị cắt sạch sẽ. Còn trong Iron Man 3, tình hình còn tệ hơn, đất diễn của cô được tính bằng giây, còn thua cả vai khách mời chứ đừng nói gì đến vai diễn chính thức.

Hình ảnh hiếm hoi của Phạm Băng Băng trong Iron Man 3.

Bù lại, cô được nhận xét là khá xinh đẹp trong những khoảnh khắc ngắn ngủi trên màn ảnh.

Ấy thế mà Phạm Băng Băng vẫn xuất hiện và rất tích cực cùng đoàn phim đi quảng bá phim khắp nơi trong khi nữ chính Jennifer Lawrence lại vắng mặt. Khán giả được dịp háo hức, hy vọng rồi thất vọng, Phạm Băng Băng được lăng-xê rầm rộ khi là nữ diễn viên Hoa ngữ hiếm hoi tham gia bom tấn Hollywood, còn nhà làm phim thì cứ hỉ hả thu tiền nhờ sự tò mò ra rạp của khán giả đất nước tỷ dân.

Angelababy trong Independence Day: Resurgence

Mang trong mình dòng máu lai Âu - Á, khả năng ngoại ngữ tốt cùng ngoại hình xinh đẹp giúp bà xã Huỳnh Hiểu Minh được nhiều nhà làm phim Mỹ hướng đến. Cô tham gia một số bộ phim Hollywood, nhưng một trong những lần được PR mạnh mẽ nhất là khi tham gia bom tấn Independence Day: Resurgence. Vai diễn của cô được giới thiệu là khá quan trọng, có ảnh hưởng đến mạch phim, có thể sẽ là vai diễn để đời của cô. Angelababy kể cô được hỗ trợ tối đa và nỗ lực đóng nhiều pha hành động trên trường quay.

Angelababy trở thành ngôi sao sáng trong các sự kiện quảng bá phim.

Cô dành được sự ưu ái, khen ngợi từ các thành viên đoàn.

Angelababy vốn là mỹ nhân đình đám trên màn ảnh Hoa ngữ nên dư luận, khán giả Trung Quốc cũng rất chú ý tới bộ phim này. Nhưng nào ngờ khi phim ra rạp, ai nấy đều thấy bẽ bàng, phãn nộ khi người đẹp chỉ xuất hiện thoáng qua với 23 lời thoại.

Tuy nhiên sự xuất hiện của cô trong phim chưa được như sự tưởng tượng, kỳ vọng của người hâm mộ.

Người hâm mộ Trung Quốc thất vọng vì nữ diễn viên được mời tham gia chỉ để quảng bá cho phim nhằm kéo fan đến rạp. Những phân cảnh của Angelababy bị cắt ghép lung tung tạo thành một mớ bonfh bong rối rắm, khó hiểu. Diễn xuất của Angelababy - điều hiếm khi được đánh giá cao - cũng khiến người xem chán nản. Khán giả thấy bực bội vì cảm giác mình bị lừa. Chính vì thế, doanh thu phòng vé của bộ phim ở Trung Quốc không cao như kỳ vọng ban đầu của nhà sản xuất.

Angelababy xuất hiện thoáng qua trong trailer, đến mức nếu không tập trung cao độ, khán giả sẽ chẳng thể nhận ra.

Ngô Diệc Phàm trong xXx: Return of Xander Cage

Ngô Diệc Phàm, ngôi sao trẻ nổi tiếng nhất nhì mản ảnh Hoa ngữ cũng nhận được khá nhiều lời mời đến từ các đạo diễn xứ cờ hoa. Mới đây, anh được mời tham gia xXx: Return of Xander Cage, đóng cùng dàn diễn viên nổi tiếng quốc tế như Vin Diesel, Samuel L.Jackson, Chân Tử Đan.

Dù được truyền thông dành nhiều ưu ái trước ngày phim ra rạp nhưng Ngô Diệc Phàm khá khiếm tốn về sự xuất hiện của mình trong phim. Nam diễn viên trẻ chủ động cho biết vai diễn của mình không quá quan trọng, thời gian ghi hình cũng ngắn ngủi, nhưng đây là cơ hội hết sức quý báu đối với anh. Dù vậy, nhà sản xuất vẫn “gỡ gạc” bằng những thông tin khẳng định nhân vật Nicks của Diệc Phàm có cá tính rất đặc biệt, ấn tượng, hấp dẫn khán giả bằng tạo hình cực ngầu cùng kỹ năng sử dụng súng hết sức chuyên nghiệp… Hình ảnh của anh cũng có vị trí khá ưu ái trên poster chung.

Tuy đất diễn ngắn ngủi nhưng đây là cơ hội tốt để Ngô Diệc Phàm học hỏi thêm các kỹ năng diễn xuất.

Trong năm tới, Ngô Diệc Phàm còn xuất hiện với một vai nhỏ trong bộ phim Valerian and the City of a Thousand Planets. Nhiều người dự đoán đây cũng chỉ là chiêu trò dùng cái mác “sao Trung Quốc nổi tiếng và có thể đảm bảo doanh thu” của phía nhà sản xuất. Nhưng nhiều khán giả, đặc biệt là người hâm mộ Ngô Diệc Phàm vẫn háo hức đón chờ những bước tiến mới của tài tử này.

Màn xuất hiện chớp nhoáng của nam diễn viên điển trai trong một đoạn teaser.

Châu Tấn trong Cloud Atlas

Là Hoa đán hàng đầu trên màn ảnh Hoa ngữ, Châu Tấn được khán giả chờ đợi “lột xác” khi tham gia bộ phim Cloud Atlas hồi năm 2013. Dự án điện ảnh này gây chú ý bởi sự đồ sộ trong câu chuyện, bối cảnh và quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng đa quốc tịch.

Hình ảnh lạ lẫm của Châu Tấn trong phim.

Trong những hình ảnh nhấn nhá, người đẹp Họa bì gây tò mò với tạo hình cực “Tây”, đôi mắt xanh thẳm cùng làn da ngăm, vẻ đẹp hoang dã. Việc xuất hiện ngang hàng với các diễn viên khác khiến khán giả hi vọng cô sẽ là một trong những nữ diễn viên chính, có vai trò quyết định đến nội dung phim.

Tuy nhiên khi phim ra rạp, người hâm mộ hụt hẫng vì nhân vật của Châu Tấn chỉ lên hình trong chưa đầy năm phút. Vai diễn nhạt nhòa đến mức bây giờ ít người nhắc đến sự xuất hiện này của cô trên màn ảnh Hollywood.

Vân Ngọc