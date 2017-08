Huyền thoại điện ảnh Pháp Jeanne Moreau mất tại nhà riêng ở Paris ngày 31/7.

Theo Hollywood Reporter, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chia sẻ về sự ra đi của minh tinh Jeanne Moreau: "Bà khác biệt vì vượt lên những gì người khác trông đợi ở mình, không bao giờ để bị đóng đinh vào kiểu vai quyến rũ, gợi tình mà biến đổi theo các phong cách và lối trình diễn mới".

Trong phim Người tình (1992) quay ở Việt Nam, Jeanne Moreau giữ vai trò dẫn chuyện. Tác phẩm kể về chuyện tình của một thiếu gia gốc Hoa và một thiếu nữ 15 tuổi người Pháp. Họ gặp gỡ trên chuyến phà Vĩnh Long - Sa Đéc và nhanh chóng phải lòng nhau.

Sinh năm 1928, Jeanne Moreau được nhiều tờ báo quốc tế gọi là "huyền thoại điện ảnh Pháp" với 145 vai diễn trong sự nghiệp. Bà gây chú ý từ thập niên 1950, là minh tinh của phong trào điện ảnh Làn Sóng Mới ở Pháp.

Một số tác phẩm nổi bật của bà là Seven Days... Seven Nights (1960), Jules and Jim (1962), Viva Maria! (1965), The Bride Wore Black (1968) và The Old Lady Who Walked in the Sea (1992). Vai diễn người phụ nữ bất ổn tâm lý trong Seven Days... Seven Nights giúp minh tinh giành giải "Nữ diễn viên xuất sắc" tại Liên hoan phim Cannes. Ngoài ra, bà còn là ca sĩ, biên kịch và đạo diễn.

Moreau là tên tuổi nổi bật trong phong trào Làn Sóng Mới.

Trong đời tư, Moreau nổi tiếng phóng khoáng. "Tình yêu ảnh hưởng đến niềm vui của tôi khi diễn xuất", bà chia sẻ trên Playboy năm 1965. Minh tinh có ba đời chồng và ít nhất sáu người tình, bao gồm các đạo diễn nổi tiếng như Louis Malle và François Truffaut.

Theo VnExpress