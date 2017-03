Diễn viên Lan Ngọc trả nhẫn và từ hôn Minh Luân; Vợ cũ Lâm Vinh Hải nhận quà 8/3 trị giá nửa tỉ đồng; Dàn giám khảo “cực mới” của The Face mùa thứ 2… là những tin giải trí đáng chú ý ngày 9/3.

Diễn viên Lan Ngọc trả nhẫn và từ hôn Minh Luân

Trong sự kiện giải trí mới đây, diễn viên Minh Luân lần đầu tiết lộ chuyện tình 3 năm của anh và bạn gái đã tan vỡ. Minh Luân không nhắc tên của người yêu nhưng bạn bè và khán giả đều biết đó là nữ diễn viên Lan Ngọc.

Lan Ngọc và Minh Luân khi còn mặn nồng.

Nam diễn viên thừa nhận anh đã bị bạn gái trả nhẫn cầu hôn để theo một người đàn ông khác. Minh Luân thực hiện MV "Gió về miền xuôi" Minh Luân như món quà cuối cùng tặng bạn gái cũ. Đây cũng là sản phẩm đánh dấu việc anh chính thức lấn sân sang lĩnh vực ca hát như một ca sĩ thực sự.

"70% nội dung MV là sự thật về chuyện tình không trọn vẹn của tôi. Tôi không có ý trách người đàn ông đã xen vào mối tình của mình hay cô gái đã bỏ tôi ra đi. Tôi nghĩ chuyện tan vỡ là số phận, không ai muốn như vậy. Cô ấy có quyền lựa chọn người mà mình cho là tốt hơn", Minh Luân tâm sự.

Diễn viên 'Harry Potter' bị gãy cổ vì tai nạn kinh hoàng

Mới đây, vợ nam diễn viên Jim Tavare đã thông báo trên trang cá nhân về tai nạn xe hơi nghiêm trọng của chồng. Bà viết: "Tôi là Laura, chồng tôi - Jim không may bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng vào ngày hôm qua. Mọi người hãy cùng cầu nguyện cho anh ấy chiến đấu thành công trong lần sinh tử này".

Jim Tavare gặp tai nạn kinh hoàng.

Theo đó, tai nạn khiến Jim Tavare bị gãy cổ và tắc nghẽn phổi. Ngoài ra, nam diễn viên bị gãy 15 chiếc xương sườn và chân phải do va chạm quá mạnh.

Tạo hình của Jim Tavare trong phim "Harry Potter".

Nam diễn viên Jim Tavare từng được biết đến là người thủ vai Tom- chủ sở hữu quán trọ Leaky Cauldron trong bộ phim Harry Potter và Nhà tù của Azkaban. Ngoài ra, anh là một diễn viên hài nổi tiếng trên truyền hình Anh qua một số bộ phim như: The Sketch Show, Killjoy Goes To Hell và Pudsey The Dog: The Movie.

Vợ cũ Lâm Vinh Hải nhận quà 8/3 trị giá nửa tỉ đồng

Mới đây, Lý Phương Châu đã khoe về món quà 8/3 của mình trên trang cá nhân khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Cô viết: “Mới mở mắt là nhận được quà 8/3. Đây là món quà bất ngờ nhất của mình, không phải đến từ đàn ông mà đến từ một người chị mới quen. Món quà cực kỳ đúng tâm ý của phụ nữ…”.

Lý Phương Châu chia sẻ về món quà 8/3 cô nhận được.

Theo đó, vợ cũ của Lâm Vinh Hải được tặng một gói làm đẹp trị giá 500 triệu với lý do: Trải qua nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm, rồi biết bao khó khăn khi phải nuôi con một mình, đây là lúc người mẹ đơn thân cần có một diện mạo mới để tiếp tục tự tin tiếp tục công việc và có khả năng nhận được nhiều cơ hội tốt cho cuộc sống của Phương Châu.

Tuy nhiên, hiện tại Lý Phương Châu vẫn chưa nhận lời phẫu thuật theo đề nghị từ phía thẩm mỹ viện, cô cho biết sẽ hẹn bác sĩ và chuyên viên tư vấn để hiểu rõ hơn về quy trình phẫu thuật.

Dàn giám khảo “cực mới” của The Face mùa thứ 2

Chương trình The Face mùa thứ 2 đã bắt đầu khởi động. Tuy nhiên, thay vì Hồ Ngọc Hà, Phạm Hương và Lan Khuê tiếp tục ngồi ghế nóng thì BTC đã “thay máu” toàn bộ bằng dàn HLV mới. Bộ tứ giám khảo gồm: NTK Đức Hùng, người mẫu Lilly Nguyễn, Quán quân The Face Phí Phương Anh và chuyên gia trang điểm Phúc Nguyễn.

Bộ tứ quyền lực của The Face mùa 2.

Bên cạnh gương mặt quen của truyền hình là NSƯT Đức Hùng, hai giám khảo Phí Phương Anh và Lilly Nguyễn được cho là còn khá non nớt và có thể không đủ sức để làm giám khảo một cuộc thi đẳng cấp như “Gương mặt thương hiệu”.

Một vài thông tin bên lề cho biết, hot girl Thúy Vi sẽ tham gia The Face năm nay. Hiện cô gái nổi đình nổi đám mạng xã hội với hàng loạt scandal tình ái và phẫu thuật thẩm mĩ này đang kêu gọi khán giả vote cho mình ở phiên bản online của chương trình.

Đỗ Quyên