Nam diễn viên Jim Tavare, người từng góp mặt trong bộ phim "Harry Potter" vừa gặp tai nạn kinh hoàng khiến anh bị gãy cổ và chấn thương phổi nghiêm trọng.

Nam diễn viên Jim Tavare, người đã xuất hiện trong tập phim Harry Potter và Nhà tù của Azkaban đang được cấp cứu sau tai nạn xe hơi khiến anh bị gãy cổ và tắc nghẽn phổi. Ngoài ra, do cú tông quá mạnh khiến hơn 15 chiếc xương sườn cùng chân phải của anh cũng bị gãy.

Hiện tại anh đã vượt qua cơn nguy kịch sau hai lần truyền máu. Nhưng Jim vẫn phải trải qua cuộc phẫu thuật phổi khá nguy hiểm. Vợ anh đã chia sẻ tình trạng sức khỏe của chồng trên tài khoản Facebook cá nhân của anh.

Jim Tavare gây ấn tượng trong bộ phim Harry Potter và Nhà tù của Azkaban. Ảnh: Youtube.

Trong một bức ảnh được đăng tải vào hôm 8/3, dù bị băng bó nhiều nơi trên cơ thể nhưng Jim vẫn cố gắng để giơ tay trấn an người hâm mộ rằng anh vẫn ổn.

"Mọi người hãy cùng cầu nguyện cho anh ấy chiến đấu thành công trong lần sinh tử này", vợ anh chia sẻ. Rất nhiều nghệ sĩ đã gửi đến anh lời chúc tốt đẹp như Tony Gardner, Omid Djalili...

Hình ảnh Jim Tavare trên giường bệnh được vợ anh chia sẻ trên Facebook. Ảnh: Facebook.

Nam diễn viên 54 tuổi, người đóng vai chủ quán trọ Tom trong Harry Potter, một vai nhỏ trong phim nhưng Jim Tavare cũng đã gây được ấn tượng với người hâm mộ bởi tạo hình khá đặc biệt của mình. Anh là một diễn viên hài nổi tiếng trên truyền hình Anh qua một số bộ phim như The Sketch Show, Killjoy Goes To Hell và Pudsey The Dog: The Movie.

Phương Linh