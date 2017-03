Diễn viên Võ Hoài Nam cho hay, cuộc sống gia đình với 4 đứa con khiến mình phải hi sinh nhiều thứ.

Mới đây, trong một chương trình truyền hình, diễn viên phim Cảnh sát hình sự - Võ Hoài Nam có những chia sẻ về cuộc sống của anh với 4 đứa con.

Diễn viên Võ Hoài Nam

Anh cho biết, trở thành người nổi tiếng giúp anh được nhiều và cũng mất nhiều. Từng là bộ đội, sau đó sang Nga lao động xuất khẩu thì cuộc sống thoải mái hơn nhưng khi bước vào nghiệp làm phim, được khán giả chú ý thì anh bắt đầu phải chú ý đến lời ăn tiếng nói cũng như hình ảnh của mình.

Anh cũng trải lòng về lý do lâu này anh không xuất hiện trong bộ phim nào: “Thực ra ai cũng cần một mái ấm và những đứa con. Hôm nay tôi sẽ bật mí lý do vì sao mười mấy năm nay tôi không xuất hiện. Bởi cuộc sống còn nhiều khó khăn, riêng tôi còn 4 đứa con, còn gia đình ông bà, cha mẹ, buộc tôi phải hi sinh đam mê của chính mình”.

Cuộc sống với 4 đứa con khiến anh phải hi sinh niềm đam mê với nghệ thuật

Chứng kiến các con phải chịu áp lực khi có bố mẹ là người nổi tiếng nhưng anh chỉ biết động viên các con cố gắng học tập để cha mẹ cảm thấy tự hào. Song anh tâm sự, bản thân mình không thể sâu sát đến việc học của từng đứa con, có dạy thêm cũng không xuể với 4 đứa con.

Anh cũng luôn phải cố gắng để các con cảm giác được lớn lên như một gia đình bình thường: “Tôi luôn nhắc con muốn thành người nổi tiếng phải biết khiêm nhường, chia sẻ trên đường đời. Những gì học được sẽ là hành trang giúp con nổi tiếng. Đừng nghĩ bố mẹ mình là ai dù họ nổi tiếng đến thế nào đi nữa".