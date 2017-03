Diễn viên Hoàng Yến xuống phố cùng hai cô con gái xinh đẹp trong trang phục trẻ trung, gợi cảm.

Diễn viên Đào Hoàng Yến là gương mặt quen thuộc với khán giả nhờ lối diễn đanh đá, chanh chua trong các bộ phim truyền hình "giờ vàng". Không chỉ xinh đẹp, trẻ trung ở độ tuổi 41, diễn viên Hoàng Yến còn có hai cô con gái xinh, cuốn hút.

Kết hôn lần đầu năm 18 tuổi, con gái lớn của Hoàng Yến - Dương Mạc Yến My giờ đã là một thiếu nữ ở tuổi 24.

Trong khi đó, con gái thứ 2 của Hoàng Yến là Yến Minh, sinh năm 2001 giờ cũng đã là một thiếu nữ xinh đẹp, ở độ tuổi 16.

3 mẹ con dạo phố trong những đông lạnh với trang phục trẻ trung, bắt mắt.

Hoàng Yến tâm sự, hai cô gái là tài sản lớn nhất của nữ diễn viên tính đến thời điểm này. Cô vui khi hai con đều ngoan ngoãn, học giỏi.

Hoàng Yến sinh Yến My năm cô 18 tuổi, đến nay Yến My đã là một cô gái xinh đẹp, có giọng hát hay. Trong khi đó, Yến Minh sinh năm 2001, hiện cũng đang học cấp 3.

3 mẹ con tự tin thả dáng trên phố với trang phục trẻ trung, bắt mắt.

Diễn viên Hoàng Yến hiện đang mang bầu với người chồng thứ 4. Nữ diễn viên bày tỏ sự hạnh phúc và vui mừng khi được chồng chăm sóc chu đáo.

3 "chị em" tạo dáng rất chuyên nghiệp và "ngầu" như người mẫu.

Dù hơn hai con nhiều tuổi nhưng Hoàng Yến luôn tự tin khi đi cùng Yến My và Yến Minh khi ra phố. Nữ diễn viên tâm sự, cô luôn tự thấy mình còn rất trẻ nên phong cách ăn mặc cũng trẻ trung không kém hai con.

Cách tạo dáng, "pose" hình của Hoàng Yến cũng chẳng khác những cô gái tuổi teen là mấy.

Hoàng Yến trẻ trung và luôn vui tươi khi đi cùng hai cô con gái xinh đẹp.

Yến My và Yến Minh cách nhau 8 tuổi nhưng đã lớn gần bằng nhau. Yến Minh chỉ thấp hơn chị gái một chút.

Yến Minh tâm sự, chị gái là người chỉ bảo, dậy dỗ cho mình nhiều điều trong cuộc sống.

Diễn viên Hoàng trẻ trung trong trang phục váy len, kết hợp cùng boot cao gót.

Nói về phong cách ăn mặc của mình, chị cho hay tuy được giao nhiều vai lẳng lơ nhưng chị không mấy khi diện đồ gợi cảm.

"Quan điểm của tôi, gợi cảm không có nghĩa là hở hang. Người phụ nữ càng trở nên quyến rũ khi trang phục của họ kín đáo. Và cái thần thái toát ra từ trong con người bạn mới nói lên bạn quyến rũ đến đâu và gợi cảm như thế nào", Hoàng Yến tâm sự.

Tuy không có chiều cao như người mẫu nhưng Hoàng Yến luôn tự tin vào cơ thể mình. Chính vì thế, nữ diễn viên tự tin khi chụp hình, tạo dáng.

Tuy là người nổi tiếng nhưng Hoàng Yến không câu nệ chuyện hàng hiệu hay hàng fake (làm giả các thương hiệu nổi tiếng).

"Nói thật đầy người mặc đồ hiệu mà vẫn bị hỏi là hiệu hay fake? Đầy người mặc đồ rất thường thôi nhưng lại rất đẹp và lại được hỏi là hàng hiệu đúng không. Đấy! Chả biết đường nào mà lần", chị cho biết.

Nữ diễn viên cho biết thêm: "Còn với tôi thì cứ thấy đồ nào hợp phong cách thì mặc thôi. Càng đơn giản càng năng động càng đẹp".

Con gái lớn của Hoàng Yến có tên Yến My, sinh năm 1993. Yến My có phong cách thời trang cá tính, vừa là một ca sĩ và diễn viên trẻ. Cô vừa tham gia The Voice năm nay.

Yến My và mẹ nhìn như hai chị em ruột, chỉ cách nhau vài tuổi.

Yến Minh, con gái út của diễn viên Hoàng Yến. Yến My hiện đang học cấp 3.