Diễn viên 17 tuổi cho biết không chỉ ngại ngùng khi đóng cảnh nóng với bạn trai Cát Phượng, cô còn ám ảnh vì hôn đàn anh.

Kaity Nguyễn đến nơi hẹn với vẻ ngoài trẻ trung, đáng yêu. Cô mặc áo sơ mi rộng, thêu hoa hồng nổi bật kết hợp quần soọc jean. Diễn viên phim Em chưa 18 cho biết: "Tôi không thích mặc đồ hở hang. Tôi thích mặc quần sooc vì tự tin ở đôi chân thon thả".

Rách 3 đôi tất khi đóng cảnh nóng với Kiều Minh Tuấn

- Nổi tiếng trên mạng nhờ clip hát nhép, đây có phải có cơ hội đưa bạn tới điện ảnh?

- Không, tôi đăng ký casting phim như bao người khác. Tôi bất ngờ khi biết mình được chú Charlie và Thanh Sơn chọn chỉ sau 30 giây bước vào phòng casting. Tôi nói chuyện với các chú bằng tiếng Anh và hình như còn trêu đùa với chú Charlie.

Máu nghệ thuật đã có trong tôi từ nhỏ. Ngay từ học cấp một, tôi đã biết mặc đầm và hát theo các ca sĩ nổi tiếng thế giới. Gia đình bên nội tôi đều là bác sĩ, kỹ sư nên không ai nghĩ tôi sẽ theo nghệ thuật. Lúc đầu ba ngăn cản ý định theo nghệ thuật của tôi nhưng thấy con gái làm tốt, ba lại ủng hộ.

Nữ diễn viên được chọn vai chính sau 30 giây casting.

- Vai diễn Linh Đan trong 'Em chưa 18' cá tính có nét gì giống bạn ngoài đời?

- Đạo diễn Thanh Sơn luôn nói rằng tôi và Linh Đan là hai chị em sinh đôi. Vai diễn khá giống với tôi ngoài đời nên tôi không khó khăn để kết nối với nhân vật.

Tôi và Linh Đan đều nhí nhảnh, có chút dữ dằn nhưng cũng khá dễ thương. Trong phim có nhiều cảnh tôi la hét vào mặt chú Kiều Minh Tuấn thì ngày nhỏ tôi cũng từng la như vậy. Giờ thì tôi trầm hơn vì không muốn đi đâu cũng la hét.

Chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nên phân đoạn khóc là khó nhất với tôi. Tôi vốn là người hay giỡn, cười, dù mệt tới mức nào tôi cũng quậy. Vì thế khi quay cảnh khóc tôi buộc phải nghĩ đến những chuyện buồn để lấy cảm xúc. Nói chung tôi nghĩ mình đã diễn khá tốt.

- Ngay từ khi teaser ra mắt, khán giả tò mò cảnh nóng giữa Kiều Minh Tuấn và diễn viên mới 17 tuổi. Bạn đã đóng cảnh nóng như thế nào với người mình gọi là chú?

- Khi đóng cảnh này, chú Sơn đạo diễn muốn tôi có mặc một bộ đồ hở nhưng tôi không dám mặc vì sợ ba la nên kiếm bộ kín đáo hơn. Lần đầu phải đóng cảnh nóng với một người lớn, kỳ lắm.

Khi chú Tuấn đụng tới người mình, tôi cứ đẩy ra. Tôi còn nói với đạo diễn, cháu không muốn làm đâu, bỏ cảnh này đi được không. Lên phim có 3 giây mà bắt cháu quay làm chi vậy.

Sau 3 lần quay đầu, vì ngượng ngùng, đạo diễn nhận xét chưa được nên tôi quyết gạt bỏ ngại ngùng. Cuối cùng đã hoàn thành cảnh quay vào lúc 3 giờ sáng với 3 đôi vớ bị rách vì cào cấu, bạo lực.

- Cảm giác của bạn khi hôn Kiều Minh Tuấn có khó khăn?

- Tôi phải nhắm mắt tưởng tượng mình đang hôn người yêu của mình. Chú Tuấn khá già nên tôi mắc cỡ lắm. Râu và nốt ruồi của chú làm tôi bị ám ảnh.

Kaity Nguyễn sở hữu làn da trắng.

- Là cô gái tiểu thư được ba chiều chuộng, bạn có dễ dàng thích nghi với guồng làm việc căng thẳng ngày đêm của đoàn phim?

- Ban đầu, tôi nghĩ đóng phim đơn giản lắm, chỉ diễn trước ống kính rồi ra về nhưng thực tế không đơn giản, khóc không chỉ có nước mắt mà trong ánh mắt thể hiện sự đau buồn.

Hàng ngày, tôi hầu như không phải làm việc gì ngoài việc lo học hành. Ba bắt tôi đi ngủ từ 10h đêm và thức dậy lúc 8h sáng. Vì vậy khi đi quay phim tôi cảm thấy quá căng thẳng và mệt mỏi.

Có lúc mệt quá, tôi phải khóc luôn. Đó là ngày quay cảnh nóng, tôi phải làm việc hơn 18 tiếng. Khi hoàn thành xong cảnh quay, tôi gọi điện về cho ba khóc giữa đoàn phim. Mọi người trong đoàn rất dễ thương, đều ôm tôi và động viên tinh thần.

Cũng may bản thân là người thích những gì khó, thử thách với mình vì thế cảm giác chán nản nhanh chóng bị xua tan.

- Có thông tin khẳng định gia đình bạn quen đạo diễn và nhà sản xuất nên trên phim trường Kaity được mọi người chăm sóc như công chúa?

- Không có đâu. Khi casting phim, tôi mới ở Mỹ về và hoàn toàn không quen biết ai trong giới. Tôi được mọi người trong đoàn yêu thương, chăm sóc vì tôi nhỏ tuổi nhất, lại đáng yêu, luôn quan tâm và mang niềm vui đến cho mọi người.

Tôi trêu chọc mọi người, kể cả đạo diễn, DOP. Chú DOP còn nói: “20 năm chú làm nghề, chưa khi nào bị diễn viên ăn hiếp như cô bé này”. Vì chú có chiều cao khiêm tốn nên lúc nào tôi cũng trêu “con mang đồ độn 3 cm cho chú nhé”, gọi chú là công chúa nấm lùn...

Trên phim trường, nếu diễn viên thường phải quan tâm tới đạo diễn thì tôi được đạo diễn cầm ô che nắng, quạt cho dù người chú ướt đẫm mồ hôi. Tới bây giờ, khi gặp lại hoặc gọi điện, các chú cũng vẫn quan tâm tôi như thế.

Kaity Nguyễn mới về Việt Nam sau thời gian dài ở Mỹ.

Tin đồn yêu thành viên nhóm 365

- Nổi tiếng là hot girl hát nhép vì sao bạn không tấn công âm nhạc mà lại là điện ảnh?

- Tôi không thích bị gọi là hot girl đâu. Tôi vô nghề bằng nghề diễn viên mà. Tôi không thích chụp hình với những bộ đồ hở hang nên không hợp với chữ hot girl. Lúc đầu tôi làm clip hát nhép cho bạn coi thôi, không nghĩ được mọi người quan tâm như thế.

Tôi quan điểm người đẹp không phải chỉ chụp bức hình đẹp, khoe thân là gọi là đẹp. Tôi muốn được đánh giá đẹp cả bên ngoài và bên trong. Mặt tôi không thể đẹp hoài nên tôi muốn mọi người nhìn vào có thể nói rằng cô này có khả năng, biết diễn xuất, biết kinh doanh. Trở thành một nghệ sĩ, doanh nhân cũng là mục tiêu của tôi trong tương lai.

- Ba mẹ ly hôn khi bạn 12 tuổi. Điều này ảnh hưởng tới bạn thế nào?

- Chỉ anh hai tôi bị ảnh hưởng tâm lý, còn tôi do sống lạc quan, vô tư nên thấy mọi chuyện bình thường. Tôi vẫn có ba mẹ và được hai người yêu thương dù họ không ở cùng nhau.

Thà như vậy sẽ tốt hơn là tôi phải chứng kiến ba mẹ cãi nhau hàng ngày. Từ ngày sống với ba, tôi tự lập hơn. Tôi nấu ăn cho ba, làm bánh cho ba ăn.

Còn về chuyện tình yêu, tôi sống ở Mỹ nhiều năm nên ba cũng không khó khăn, cấm cản chuyện yêu đương. Ba chỉ dặn không được cưới trước 35 tuổi.

Kaity Nguyễn từ chối trả lời về tin đồn tình yêu với ca sĩ Will.

- Trong quá trình quay phim và hiện tại, bạn và Will tình tứ bên nhau. Có tin đồn hai người đang hẹn hò. Bạn nói gì về điều này?

- Cái này cho tôi giữ riêng, không chia sẻ. Tôi chỉ có thể nói rằng, khi đóng phim chung thì anh em thân thiết. Lúc đầu đạo diễn Thanh Sơn giới thiệu Will – thành viên nhóm nhạc 365, tôi không biết là ai vì không nghe nhạc Việt. Tôi còn không biết Ngô Thanh Vân là ai, chỉ mới biết chị ấy gần đây.

Ấn tượng lần đầu gặp Will là sao anh này điệu và chảnh quá vậy. Tôi cũng không quan tâm vì anh không phải là mẫu con trai tôi thích. Còn Will thì đánh giá tôi chảnh, không muốn chơi chút nào.

Tuy nhiên trong danh sách quay chỉ có mấy người trẻ như tôi, chị Châu Bùi, Will nên cả ba dễ thân thiết hơn. Không chỉ có Will mà Châu Bùi cũng quan tâm đến tôi. Chị ấy mua xà lách cho tôi ăn, còn Will đưa đón tôi đi làm.

- Bạn ngại công khai tình yêu phải chăng vì chưa đủ 18 tuổi?

- Tôi sống ở Mỹ lâu rồi nên yêu ở độ tuổi này là bình thường. Tuy nhiên tôi chỉ mới bắt đầu công việc nên muốn khán giả nhớ tới vai diễn, chứ không phải vì những ồn ào tình cảm.

Bích Hằng