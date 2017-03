Những nghệ sĩ biết từ chối gameshow không phải vì không cần tiền mà đơn giản họ trân trọng nghề. Trân trọng nghề cũng là trân trọng chính mình.

Gameshow truyền hình nở rộ kéo theo sự khan hiếm lực lượng giám khảo, huấn luyện viên… Vì thế, dù là nghệ sĩ có tên tuổi hay chỉ là quán quân của một gameshow… đều dễ dàng trở thành giám khảo. Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm không còn quan trọng trong gameshow. Cái mà gameshow cần là tên tuổi đang “hot”, được chú ý và có khả năng “quậy”. Trong “cái chợ” gameshow truyền hình thật giả, vàng thau lẫn lộn ấy, người nghệ sĩ cần biết giữ mình, biết từ chối.

Một lần tình cờ tôi được ngồi nghe buổi giao lưu “Tứ đại gia sân khấu” gồm NSND Kim Cương, NSƯT Hữu Châu, Thành Lộc, Quế Trân tại đường sách TP.HCM. Buổi giao lưu về chủ đề Sài Gòn xưa đã nhanh chóng bị “lạc đề” khi các nghệ sĩ hướng sang chủ đề gameshow, một vấn đề không mới nhưng lại luôn “nóng”. Chuyện gameshow hài ngày càng nhiều tiết mục nhảm, thô tục... bị dư luận lên án đã nhiều, nhưng để “giữ mình”, nói không với gameshow không phải ai cũng làm được.

Hàng trăm người tham dự buổi giao lưu hôm ấy hào hứng, liên tục vỗ tay tán thưởng trước những lời “gan ruột” mà nghệ sĩ Kim Cương, Hữu Châu, Thành Lộc chia sẻ. Trong nhiều lý do họ từ chối lời mời làm giám khảo gameshow có một lý do chung nhất: từ chối để “giữ mình”. Đối với Thành Lộc, anh cho rằng: “gameshow là một xu thế của xã hội, có thể làm vừa lòng người này, không vừa lòng người kia. Cách tốt nhất để giữ mình là đứng tách riêng ra...”. Còn với Hữu Châu, anh thẳng thắn: “Tôi từ chối rất nhiều lời mời ngồi ghế nóng ban giám khảo vì có những tiết mục tôi không thấy hay mà do thỏa thuận với nhà tổ chức tôi phải khen hay thì làm sao tôi dạy học trò mình được…”.

Mấy nghệ sĩ biết từ chối để chọn cho mình một lối đi riêng như vậy? Trước xu thế nhà nhà, người người làm gameshow như hiện nay, sự lựa chọn này đang trở thành “của hiếm”. Rõ ràng, trước những cám dỗ của danh vọng và tiền bạc, nhiều nghệ sĩ đã chấp nhận tham gia hoặc ngồi vào vị trí… theo ý đồ của nhà sản xuất.

Riêng với những người “dám” từ chối gameshow không phải vì không cần tiền mà đơn giản họ trân trọng nghề. Trân trọng nghề cũng là trân trọng chính mình. Nói rộng ra là họ tôn trọng khán giả. Chọn cách sống “tử tế” hay không là quyền của mỗi người. Và khi nghệ sĩ biết… từ chối là họ đã chọn cho mình một con đường khó. Nhưng họ sẽ không bao giờ đơn độc trên con đường đó. Chính khán giả sẽ luôn đồng hành và tiếp thêm sức mạnh cho họ… Cảm ơn các nghệ sĩ vì đã biết từ chối… để giữ mình.

Thanh Hà (Q.3, TP.HCM)