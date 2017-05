Ngày 16-5, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, VKSND đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Đăng Đức (45 tuổi), trú tại Thanh Oai, Hà Nội về hành vi Tàng trữ vũ khí quân dụng. Sáng cùng ngày, Công an quận Tây Hồ đã bắt giữ đối tượng Bùi Đăng Đức đưa về trụ sở Công an.

Lệnh phê chuẩn khởi tố bị can được ký sau hơn nửa tháng tính từ ngày cơ quan điều tra gửi công văn cùng hồ sơ vụ việc sang VKSND quận Tây Hồ. Công an quận Tây Hồ dẫn giải đối tượng Bùi Đăng Đức Trước đó, Báo CAND đưa tin vụ việc, trong đơn trình báo của chị B.T.T (36 tuổi), trú tại phường Phú Thượng (Tây Hồ) cho biết,tháng 9-2015, chị T và Đức nảy sinh tình cảm. Sau thời gian mặn nồng, chị chủ động cắt quan hệ nhưng người đàn ông này vẫn tìm cách níu kéo, đe dọa. Tháng 3-2017, Đức nảy ý định làm nhục tình cũ, đã gửi cho chồng chị T nhiều ảnh “nóng” chụp chị này; đăng ảnh nhạy cảm của bạn gái lên Facebook. Đáng chú ý, trong những ảnh Đức gửi cho chị Thanh với mục đích đe dọa, có hình khẩu súng. Đối tượng Bùi Đăng Đức tại cơ quan Công an Ngày 3-4, Công an quận Tây Hồ đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đức về hành vi Làm nhục người khác, nhưng VKSND cùng cấp không phê chuẩn. Ngày hôm sau, cơ quan điều tra tiếp tục ra lệnh khám xét khẩn cấp nhà người đàn ông này ở huyện Thanh Oai. Quá trình khám xét, cảnh sát thu 1 khẩu súng colt quay màu vàng, 1 khẩu súng nhựa và 50 viện đạn các loại. Ngày 14-4, Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) kết luận giám định khẩu súng ngắn màu vàng là dạng súng ngắn ổ quay, đạn cỡ 5,6 mm, tính năng và tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng, thuộc vũ khí quân dụng. Sử dụng súng bắn vào cơ thể người có thể gây tử vong hoặc bị thương. Căn cứ kết quả này, ngày 27-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đức về hành vi Tàng trữ vũ khí quân dụng. Minh Hiền