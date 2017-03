Công an đang làm việc để nắm thêm thông tin vụ nam thanh niên quay đầu xe chạy trốn chốt 141, tông CSCĐ bất tỉnh ở Hà Nội.

Trưa 21/3, trao đổi với chúng, ông Nguyễn Ngọc Thuật- Đội phó đội tham mưu PC67 - xác nhận: “Có sự việc xảy ra. Chiến sĩ Cảnh sát cơ động bị đối tượng tông bất tỉnh và bị gãy ngón tay trong lúc đang làm nhiệm vụ cùng tổ công tác Y2/141 - Công an TP Hà Nội…”. Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Mẽ - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ - Công an TP Hà Nội - cho biết, hiện đang làm việc với Công an quận Hai Bà Trưng để nắm thêm thông tin.

Theo thông tin ban đầu về vụ việc nam thanh niên chạy trốn chốt 141 tông Cảnh sát cơ động - Công an TP Hà Nội bất tỉnh xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 20/3, tại nút giao thông Nguyễn Công Trứ - Lò Đúc (Hà Nội).

Thời điểm trên, tổ công tác Y2/141 - Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ chốt chặn, trấn áp các loại tội phạm phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, hai thanh niên vội quay đầu, phóng xe chạy và tông vào một Cảnh sát cơ động trong tổ công tác khiến cảnh sát cơ động và một trong hai nam thanh niên nằm bất động.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc./.

CTV Lê Tùng/VOV.VN