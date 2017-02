Juergen Klopp lo sợ bị mất việc; De Gea sánh ngang Schmeichel, Van der Sar; Chelsea săn tiền đạo Serie A;... là những nội dung có trong điểm tin tối 28/02.

Chelsea cử người xem giò sát thủ '100 triệu euro' . Các trinh sát viên của Chelsea có mặt trên khán đài để theo dõi trận đấu giữa Fiorentina và Torino vào rạng sáng nay. Theo trang Tuttomercatoweb cho biết, mục đích của chuyến công tác đến nước Ý xa xôi của các trinh sát viên của Chelsea lần này đó chính là theo dõi màn trình diễn của Andrea Belotti, tiền đạo đang nổi lên như một hiện tượng lớn của Serie A mùa này.

Chiêm ngưỡng tài năng của Belotti:

Liverpool lụn bại, Jurgen Klopp sợ mất việc . HLV Jurgen Klopp thừa nhận đã bắt đầu lo lắng về tương lai sau khi Liverpool nhận thất bại muối mặt 1-3 trước Leicester City.

Cuộc đua đến Chiếc giày vàng: Messi cho Ronaldo hít khói. Hiện tại trong top 20 cầu thủ có số điểm nhiều nhất, Messi đang dẫn đầu danh sách với 20 bàn thắng (40 điểm) có được tại La Liga mùa này. Trong khi đó, "kì phùng địch thủ" của Messi là Ronaldo hiện chỉ mới có được 16 bàn thắng (32 điểm) và xếp thứ 15. Cầu thủ La Liga còn lại góp mặt trong top 20 là Luis Suarez với 18 bàn (36 điểm).

Messi cho Ronaldo "hít khói".

De Gea có cơ hội sánh ngang Schmeichel, Van der Sar. Tiền vệ Ander Herrera tin rằng người bạn thân David De Gea sẽ tiếp tục ở lại cống hiến và trở thành huyền thoại của Manchester United trong tương lai.

Vì Everton, Koeman quyết tâm "thả thính" Rooney. HLV Ronald Koeman đã dành nhiều lời khen và tin rằng tiền đạo Wayne Rooney sẽ là mảnh ghép hoàn hảo nếu đồng ý trở lại khoác áo Everton trong tương lai.

Chủ mới thông qua, Milan chuẩn bị gia hạn với Montella. Trang Gazzetta dello Sport tin rằng lãnh đạo của AC Milan đã được các ông chủ mới đến từ Trung Quốc thông qua việc gia hạn hợp đồng với Vincenzo Montella.

10 vua chuyền của Ngoại hạng Anh: Pogba chỉ thua một người. Theo đó, tiền vệ của Manchester United thua kém Jordan Henderson của Liverpool (1,787 so với 2,057 đường chuyền).

Sếp lớn Dortmund nói gì trước tin Goetze giải nghệ? Khi được hỏi về vấn đề của Goetze, GĐTT Michael Zorc cho biết: "Chúng tôi đã biết rõ những gì đang xảy ra với cậu ấy và thở phào. Mọi người cho rằng với tình trạng hiện tại, Mario sẽ luôn nhận được sự ủng hộ của tất cả tại BVB. Khi trở lại, chắc chắn cậu ấy sẽ là một sự bổ sung chất lượng."

Sao AS Roma tự tin đặt mục tiêu ăn 3 mùa này. Mặc dù mục tiêu có vẻ xa tấm với, nhưng Radja Nainggolan vẫn tin rằng AS Roma đủ sức giành lấy cú ăn 3 vào cuối mùa. Trên lý thuyết, AS Roma vẫn đang còn nguyên cơ hội giành chức vô địch tại Serie A, Coppa Italia và Europa League.

Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 20:35 28/02/2017