Người thân Griezmann làm buồn lòng Man Utd, Liverpool sẽ có tân binh khủng,... là những thông tin chính có trong điểm tin chiều của chúng tôi.

Real lên kế hoạch tái hợp với Di Maria. Trang Don Balon tin rằng HLV Zinedine Zidane đã đề xuất phương án chiêu mộ lại tiền vệ Angel Di Maria cho lãnh đạo của Real Madrid vào mùa này.

Adnan Januzaj thừa nhận tương lai bất định. Tiền vệ Adnan Januzaj thừa nhận anh chưa rõ sẽ ở lại Sunderland hay trở về Man United sau mùa bóng này.

Người thân Griezmann làm buồn lòng Man Utd. Hôm qua (25/03), báo chí Anh đưa tin Antoine Griezmann đạt thỏa thuận cá nhân với Manchester United. Tuy nhiên gia đình tiền đạo người Pháp đã nhanh chóng phủ nhận thông tin nói trên. "Không có bất kỳ một thỏa thuận nào được ký giữa Antoine (Griezmann) và các câu lạc bộ khác," tờ báo uy tín L'Équipe của Pháp số ra hôm nay (26/03) dẫn lời một nguồn tin từ gia đình của tiền đạo này khẳng định. "Không có bất kỳ một thỏa thuận miệng hay thỏa thuận giấy tờ nào nói trên. Antoine cam kết tương lai với Atletico Madrid," nguồn tin này phủ nhận các thông tin từ báo chí Anh.

Nóng: Wenger sẽ ở lại Arsenal thêm 2 năm. Theo trang Mirror, các lãnh đạo của Arsenal đã thuyết phục được Arsene Wenger ở lại dẫn dắt đội bóng thêm 2 năm.

Hết Man Utd, đến lượt Man City lao đao vì "virus FIFA". Tiền vệ Kevin De Bruyne là trường hợp mới nhất dính chấn thương trong loạt trận vòng loại World Cup 2018.

Đồng đội hé lộ tương lai Kylian Mbappé. Tương lai của hàng hot bóng đá châu Âu hiện tại Kylian Mbappé đang trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên các mặt báo và tại AS Monaco. Và trong bài phát biểu mới nhất với báo chí, người đồng đội ở AS Monaco Fabinho đã hé lộ phần nào tương lai của Kylian Mbappé - cầu thủ đang có biệt danh Thierry Henry mới của bóng đá Pháp. "Cậu ấy chắc chắn sẽ rời đi (khỏi AS Monaco)," Fabinho - cũng là một mục tiêu hot trên thị trường chuyển nhượng phân tích trên kênh truyền hình Chuteira FC. "

Verratti CHÍNH THỨC ra phán quyết về tương lai. Tiền vệ Marco Verratti trong buổi phỏng vấn mới nhất đã chính lên tiếng về tương lai sau những tin đồn chuyển nhượng suốt thời gian qua. Cụ thể, tiền vệ này cho biết: "Paris đang có một dự án rất quan trọng và tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục ở lại đây thêm một mùa giải nữa."

62 năm mới có một người như Kylian Mbappé. Tiền đạo Kylian Mbappé tiếp tục khiến dư luận sục sôi sau khi vừa phá kỉ lục tồn tại 60 tại tuyển Pháp. Hôm qua, tài năng trẻ Kylian Mbappe chính thức có màn ra mắt tại ĐTQG Pháp sau khi vào sân thay Dimitri Payet ở phút 78 trận gặp Luxembourg. Mbappe, 18 tuổi 95 ngày, đã trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất thi đấu cho ĐTQG Pháp kể từ năm 1955.

Ở tuổi 18, Pulisic đang vượt mặt tất cả. Nếu ở Pháp, ngôi sao Kylian Mbappe của AS Monaco đang làm mưa làm gió thì tại Mỹ và Borussia Dortmund, tài năng trẻ Christian Pulisic cũng đang gây ấn tượng với giới chuyên môn. Và trong trận đấu mới đây của đội tuyển quốc gia Mỹ gặp Honduras tại vòng loại World Cup 2018, cầu thủ 18 tuổi là ngôi sao sáng nhất với 1 bàn thắng và 2 kiến tạo cho 'Chú Sam'. '

Liverpool sẽ có tân binh khủng. Theo Daily Mail, Liverpool đã có được những bước đi đầy chắc chắn trong việc tiếp cận James Rodriguez.

Thành Milano đại chiến vì Yaya Toure. Theo truyền thông tại Italia, Yaya Toure hiện đang nhận được sự quan tâm của cả 2 đội bóng thành Milano là AC Milan và Inter Milan.

NT - Thể Thao Việt Nam | 15:04 26/03/2017