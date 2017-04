19 cán bộ, chiến sĩ bị giữ từ ngày 15-4 đã ra về trong từng tràng pháo tay của người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Ngày 22-4, đoàn công tác của TP Hà Nội do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi làm việc xuyên buổi trưa (từ 10 giờ 30 đến 15 giờ) với người dân Đồng Tâm nhằm tháo ngòi nổ “điểm nóng” kéo dài suốt tuần qua.

Dân mong ông Chung giải quyết vụ việc một cách “thấu tình đạt lý”, sau đó đã thả 19 người bị giữ tại Nhà văn hóa thôn Hoành. Tại đây, ông Chung cũng đã ký cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể người dân Đồng Tâm…

Người Đồng Tâm biết đã sai và xin lỗi

Cuộc đối thoại của ông Chung với khoảng 50 người là đại diện cho bà con Đồng Tâm kéo dài hơn hai tiếng, từ 10 giờ 30 đến 12 giờ 40, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đại diện của Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ.

Khi đại diện người dân trình bày những bức xúc đất đai tại địa phương, cụ Trần Xuân Lễ (78 tuổi) đã xúc động khiến ông Chung phải trấn an: “Các ông bà yên tâm, tôi đã về đây rồi, cứ bình tĩnh. Tôi biết các cụ bức xúc bao nhiêu ngày rồi”.

Tại cuộc đối thoại, nhiều bà con Đồng Tâm đã nhận sai và xin lỗi trước việc bà con đã bắt giữ người của chính quyền tại thôn Hoành những ngày qua. Cụ Bùi Minh Sửu (xóm 3) khẳng định nhân dân Đồng Tâm giữ người chỉ là có mục đích muốn lãnh đạo về đối thoại, làm rõ với người dân. Việc giữ người hoàn toàn không có mưu đồ gì về chính trị hoặc nổi loạn.

Cụ Bùi Văn Duệ (80 tuổi, xóm 1, thôn Hoành) cũng bày tỏ: “Chuyện đã lỡ rồi, chúng tôi có sai. Nhưng nếu không có bắt bớ ban đầu thì không xảy ra chuyện bây giờ, không có chuyện chống lại Nhà nước. Vì vậy, chúng tôi mong muốn được các cơ quan TP, công an, ĐBQH… xem xét thấu tình đạt lý và châm chước để nhân dân có thể yên tâm làm ăn”.

19 cán bộ, chiến sĩ chào bà con Đồng Tâm ra về sau một tuần bị giữ tại Nhà văn hóa thôn Hoành. Ảnh: TP

Nghe dân kể nguồn cơn sự việc

Người dân Đồng Tâm cũng cho hay nguồn cơn để xảy ra sự việc đáng tiếc khiến Đồng Tâm trở thành điểm nóng như trên có nguyên nhân chính do người dân bột phát, bức xúc với vấn đề đất đai nhiều năm tại địa phương, đặc biệt là việc cơ quan công quyền bắt giữ một số người dân và gây thương tổn cho cụ Lê Đình Kình hôm 15-4.

Cụ thể, đối với mâu thuẫn đất đai, người dân cho rằng 59 ha đất đồng Sênh mà họ đang canh tác không nằm trong khu vực 208 ha đất sân bay Miếu Môn, là đất quốc phòng. Đây là vấn đề được người dân nhiều năm kiến nghị, đơn thư nhiều cấp nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng. Theo đó, người dân đề nghị đoàn công tác ghi nhận, làm rõ, có giấy tờ chứng minh đây là đất quốc phòng để “đất quốc phòng thì trả cho quốc phòng, đất của dân thì trả cho dân”.

“Đất đồng Sênh là đất của Đồng Tâm vẫn sản xuất từ năm 1980 trở lại đây. Đến năm 2007, UBND xã không cho nhân dân vào sản xuất nữa mà đem bán cho cá nhân từ nơi khác, trong giấy tờ chuyển nhượng ghi rõ là đất thổ cư lâu dài, tới 56 suất. Việc này có chính quyền, UBND xã Đồng Tâm xác nhận và bán. Vậy tại sao đất quốc phòng lại bán như vậy nhưng suốt từ đó đến nay không được cơ quan nào giải quyết?” - cụ Bùi Minh Sửu đặt vấn đề.

Liên quan đến việc người dân bị bắt, ông Bùi Văn Kỷ (63 tuổi, xóm 3, Đồng Tâm) nói: “Cụ Lê Đình Kình 82 tuổi đời, hơn 60 năm tuổi Đảng, thương tật như thế gây nguy hiểm cho ai mà lại bắt, thậm chí gây thương tổn cho cụ. Chứng kiến điều đó, bà con chúng tôi rơi nước mắt, bức xúc bột phát”.

Từ đó người dân đề nghị chủ tịch Hà Nội xem xét giải quyết “thấu tình đạt lý”, tận gốc rễ vấn đề bởi hai bức xúc trên chính là nguyên nhân khiến người dân bắt người, giữ tại thôn Hoành những ngày qua.

Chủ tịch Hà Nội trả lời “thấu tình đạt lý”

Sau khi nghe gần 10 ý kiến của bà con Đồng Tâm, chủ tịch Hà Nội bày tỏ: “Trước tiên xin được chia sẻ với những nỗi bức xúc, băn khoăn của bà con nhân dân thôn Hoành, tất cả 21 vấn đề bà con nói tôi đều ghi chép đầy đủ”.

Liên quan đến việc bà con nhận sai, xin lỗi việc giữ người nhiều ngày qua và mong muốn không truy cứu, ông Chung nói: “Với tư cách chủ tịch UBND TP, trước tiên là ghi nhận ý kiến và bức xúc của bà con, đơn của người dân cũng nói rõ việc bắt giữ là sai. Đất nước ta có truyền thống đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, đối với người vi phạm nếu đã nhận thức rõ, thành khẩn, khắc phục, chắc chắn sẽ được giảm nhẹ”. Đồng thời ông Chung nhấn mạnh: “Tôi tin hôm nay bà con sẽ thả hết những người đang giữ. Tôi sẽ có trách nhiệm báo cáo đầy đủ với lãnh đạo xem xét đầy đủ những tình tiết này”.

Về mâu thuẫn đất đai tại cánh đồng Sênh, ông Chung cho hay TP đã ban hành quyết định thanh tra, sẽ ra kết luận, sẽ trực tiếp về để công bố. Đến khi nào bà con đồng thuận thì mới triển khai tiếp. “Tôi khẳng định việc thanh tra sẽ công minh, làm rõ toàn bộ nguyên nhân vụ việc. Khi đoàn thanh tra xuống, bà con hãy cung cấp tài liệu hoặc nhân dân có thể cử ra một tổ giám sát”.

Ông Chung cho hay sau khi xảy ra việc bắt giữ cụ Kình, ông đã yêu cầu VKSND TP Hà Nội hủy quyết định biện pháp ngăn chặn, đích thân gặp giám đốc BV Việt Đức đề nghị bác sĩ chữa trị cho cụ. Hiện nay sức khỏe cụ Kình rất tốt, các con đã được vào thăm.

“Còn việc bắt giữ, tôi hiểu tâm tư bà con. Việc đúng sai, Bộ Công an sẽ cử đoàn thanh tra thanh tra toàn bộ việc thực thi pháp luật của Công an TP Hà Nội” - ông Chung nói.

Dân thả người, ông Chung cam kết không truy cứu

Ngay sau buổi đối thoại, bà con Đồng Tâm đã dẫn đường đưa ông Chung đến Nhà văn hóa thôn Hoành để thăm, gặp 19 cán bộ, chiến sĩ công an bị giữ từ ngày 15-4 đến nay. Tại đây, ông Chung và đoàn công tác đã thăm hỏi và làm cam kết tiếp nhận những người bị dân giữ suốt tuần qua.

Khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm, đã đọc bản cam kết do ông Chung ký trước sự chứng kiến của đông đảo người dân, luật sư, báo chí và ĐBQH...

Nội dung ông Chung cam kết đảm bảo đúng quyền lợi cho người dân Đồng Tâm sau khi xác định diện tích đất tranh chấp là quốc phòng hay nông nghiệp; không truy cứu trách nhiệm hình sự toàn thể dân Đồng Tâm; chỉ đạo, điều tra, xác minh việc bắt và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngay sau đó, hàng ngàn người dân quanh Nhà văn hóa thôn Hoành đồng loạt vỗ tay khi những người bị giữ chào bà con về nhà. Đoàn công tác cũng ra về trong sự hồ hởi và những tiếng thở phào nhẹ nhõm của bà con Đồng Tâm.

Sẽ không còn phải trắng đêm nữa

Sau khi mọi chuyện được giải quyết, sự phấn chấn thể hiện trên từng gương mặt của người dân trong thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Họ cho biết đã mong chờ giây phút này suốt một tuần qua. Đêm nay họ sẽ không phải thức trắng, con họ không phải giật thót mình khi đang say giấc ngủ bởi tiếng trống, tiếng kẻng tập trung.

“Chưa bao giờ thôn Hoành xảy ra một sự kiện lớn như vừa qua. Chúng tôi quá khổ vì cuộc sống bị đảo lộn, công việc trì trệ, tâm trạng phấp phỏng. Và đến hôm nay, ông chủ tịch TP đã giải thoát cho chúng tôi” - một người dân không muốn nêu tên cho biết.

Cùng tâm trạng vui mừng, ông Lê Văn Thỏa (73 tuổi) hoàn toàn đồng ý với những phát biểu và cam kết của ông Nguyễn Đức Chung. Ông cho hay để xảy ra sự việc hôm nay là điều không ai mong muốn và hy vọng rằng những cam kết của chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ được thực hiện nghiêm túc nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân. Kể từ ngày mai, thôn Hoành sẽ lại trở về với thôn Hoành bao năm qua, cuộc sống của người dân sẽ không còn thấp thỏm như bảy ngày vừa qua nữa.

Chiếc loa này, số kẽm gai này cùng bình ắcquy dự phòng khi bị cắt điện giăng quanh nơi giữ người, phát hiệu lệnh khi báo động, giờ được cuốn gọn, của ai về nhà nấy. Ảnh: NN

Diễn biến sự kiện Đồng Tâm-Mỹ Đức

- Ngày 30-3: Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

- Ngày 15-4: Công an TP Hà Nội và các lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ bốn người ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, trong đó có cụ Lê Đình Kình, 82 tuổi. Ngay sau khi Công an TP triển khai bắt giữ, số công dân xã Đồng Tâm đã tập trung bao vây, giữ 38 cán bộ huyện Mỹ Đức và cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội tại Nhà văn hóa thôn Hoành.

- Ngày 17-4: Người dân thả 15 cán bộ, chiến sĩ; ngoài ra có thêm ba người tự giải thoát.

- Ngày 20-4: Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung về huyện Mỹ Đức để đối thoại với người dân nhưng chỉ có đại diện lãnh đạo xã đến. Tại đây, Thanh tra Hà Nội công bố quyết định thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất tại khu vực sân bay Miếu Môn, dừng toàn bộ hoạt động xây dựng của dự án.

- Ngày 21-4: Người dân thả ông Đặng Văn Cảnh, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Mỹ Đức.

- Ngày 22-4: Chủ tịch Nguyễn Đức Chung và đoàn công tác về xã đối thoại với nhân dân Đồng Tâm; toàn bộ 19 cán bộ, chiến sĩ được trao trả với cam kết của ông Nguyễn Đức Chung: “Không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm”.

1 tỉ đồng. Chủ tịch TP Hà Nội cho biết TP đã quyết định trích 1 tỉ đồng từ ngân sách dự phòng, giao cho huyện và xã thi công tuyến đường từ thôn Hoành đến thôn Đồng Mít (Đồng Tâm) để phục vụ việc đi lại của bà con.