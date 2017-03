Vụ tấn công tòa nhà Quốc hội Anh ở Điện Westminster ngày 22/3 là một vụ mới nhất mà kẻ thủ ác dùng ô tô làm vũ khí tấn công.

Chiếc ô tô đen được dùng trong vụ tấn công ngoài Quốc hội Anh .

Theo CNN, trên khắp châu Âu và thế giới, ngày càng nhiều kẻ thủ ác dùng ô tô con, xe tải làm vũ khí. Sau đây là một loạt vụ tấn công lớn như vậy trong thời gian qua.

1. Nice, Pháp

Chiếc xe tải trong vụ tấn công ở Nice.

Ngày tấn công: 14/7/2016

Số thương vong: 84 người chết, hơn 200 người bị thương

Diễn biến: Tên Mohamed Lahouaiej Bouhlel đã dùng chiếc xe tải 20 tấn lao vào hàng trăm người ở thành phố Nice, nơi họ đang tập trung xem pháo hoa nhân Ngày Độc lập. Sau khi xe tải lao qua đám đông dài hơn 1 km, cảnh sát đã bắn chết tên Bouhlel.

Nguyên nhân: Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố vụ tấn công nhằm trả đũa Pháp tham gia chống IS. IS tuyên bố: “Người thực hiện vụ đâm xe ở Nice, Pháp là một trong những binh sĩ IS và thực hiện chiến dịch nhằm trả đũa lời kêu gọi nhằm vào công dân các nước thuộc liên minh đang chống IS".

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết Bouhlel chưa từng có những phát ngôn kiểu thánh chiến và không phải là thành viên IS. Ông cho rằng tên này có thể bị cực đoan hóa rất nhanh.

2. Berlin, Đức:

Chiếc xe tải lao vào chợ Giáng sinh ở Berlin.

Ngày tấn công: 19/12/2016

Số thương vong: 12 người chết, ít nhất 48 người bị thương

Diễn biến: Một xe tải đã lao vào đám đông tại một khu chợ Giáng sinh đông đúc. Nghi phạm Anis Amri bị cảnh sát bắn chết ở Italy.

Nguyên nhân: Một video cho thấy Amri đã thề trung thành với IS và hãng tin Amaq của IS cho biết vụ tấn công do một “binh sĩ IS” thực hiện nhằm vào công dân những nước chống IS.

Tuy nhiên, kênh CNN cho rằng IS thường dùng cụm từ đó để chỉ những kẻ có tư tưởng ủng hộ IS ở phương Tây thực hiện. Điều này không có nghĩa là IS nhận trách nhiệm chỉ đạo vụ tấn công.

3. Ohio, Mỹ:

Ngày tấn công: 28/11/2016

Số thương vong: 11 người bị thương

Diễn biến: Abdul Razak Ali Artan, một sinh viên Đại học bang Ohio đã lao ô tô vào một nhóm người đi bộ trong khuôn viên trường. Hắn ra khỏi xe và đâm người đi bộ bằng dao. Một lát sau, hắn bị cảnh sát bắn chết sau khi không chịu dừng xe.

Nguyên nhân: Chính quyền Mỹ cho rằng Artan bị IS và giáo sĩ người Mỹ gốc Yemen đã chết Anwar al-Awlaki truyền cảm hứng. Trên một bài viết đăng trên Facebook không lâu trước vụ tấn công, Artan, một người nhập cư Somali, nói rằng hắn chán nhìn thấy cảnh người Hồi giáo anh em bị giết và tra tấn. Hắn kêu gọi Mỹ ngừng can thiệp vào nước khác.

4. Jerusalem

Hiện trường vụ đâm xe vào binh sĩ Israel.

Ngày tấn công: 8/1/2017

Số thương vong: 4 binh sĩ chết, ít nhất 10 dân thường bị thương

Diễn biến: Tên Fadi Qunbar 28 tuổi lao xe vào một nhóm binh sĩ Israel tại một khu vực đi bộ nổi tiếng để ngắm Thành cổ Jerusalem.

Nguyên nhân: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng thủ phạm có thể là kẻ ủng hộ IS.

5. Quebec, Canada

Ngày tấn công: 20/10/2014

Số thương vong: 1 binh sĩ thiệt mạng, 1 binh sĩ bị thương

Diễn biến: Tên Martin Rouleau Couture đã dùng ô tô đâm hai binh sĩ Canada đang đi bộ trong bãi đỗ xe một khu mua sắm ở Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec. Sau khi bị cảnh sát đuổi, Couture ra khỏi xe và bị bắn chết.

Nguyên nhân: Giới chức Canada cho rằng Couture bị cực đoan hóa. Hắn từng bị bắt hồi tháng 7/2013 khi đang chuẩn bị tới Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, cảnh sát không đủ bằng chứng để giam Couture.

Vậy nguyên nhân nào khiến xu hướng tấn công bằng ô tô ngày càng tăng?

Mặc dù không phải mọi vụ tấn công bằng ô tô đều liên quan tới khủng bố, nhưng các nhóm như IS và al-Qaeda đã kêu gọi những người ủng hộ dùng xe tải làm vũ khí.

Trong thực tế, một tạp chí của al-Qaeda đã đăng một bài báo năm 2010 với tít là “Máy cắt tối thượng”, kêu gọi dùng xe tải làm “máy cắt, không chỉ để cắt cỏ mà cắt cả kẻ thù của Thánh Allah”.

Bài báo có đoạn viết: “Để gây thương vong tối đa, các bạn cần lái với tốc độ càng nhanh càng tốt mà vẫn kiểm soát tốt xe để có thể đâm càng nhiều người càng tốt trong cú đâm đầu tiên”.

Năm 2015, John Miller, phó ủy viên tình báo của cảnh sát New York, nói rằng IS kêu gọi người ủng hộ dùng ô tô làm vũ khí nếu không có phương tiện tấn công nào khác.

Ông Miller nói: “Lời kêu gọi của IS và các nhóm khủng bố khác là dùng bất kỳ thứ gì sẵn có”. Điều đó có nghĩa là nếu hắn có thể chế tạo bom, thì hắn sẽ là kẻ đánh bom. Nếu không biết làm bom, hãy dùng súng. Nếu không có súng, hãy dùng dao. Nếu không tìm được dao, hãy dùng ô tô.

Theo ông Miller, đây là mối đe dọa diện rộng và cần phải chuẩn bị đối phó.

Thùy Dương