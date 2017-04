Trước khi là tổng thống, từ năm 2013 đến 2014, ông Donald Trump đã nhiều lần đăng tweet nói rằng Mỹ không nên ném bom Syria.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: independent)

Khi Nhà Trắng ra lệnh các cuộc tấn công vào Syria hôm thứ Năm vừa qua, những dòng tweet cũ này lại xuất hiện trên Twitter, nhất là hai tweet trong đó ông Trump kêu gọi sự chấp thuận của Quốc hội trước khi tiến hành bất cứ hoạt động quân sự nào tại quốc gia Trung Đông.

Sau khi chế độ của tổng thống Syria Bashar Assad sử dụng vũ khí hóa học lên chính người dân của mình, khiến hơn 80 người chết, ông Trump đã tuyên bố cuộc tấn công hôm thứ Năm trong một tuyên bố chính thức.

"Nhiều năm nỗ lực thay đổi hành vi của Assad đều đã thất bại một cách vô cùng thê thảm. Kết quả là, cuộc khủng hoảng tị nạn vẫn tiếp tục tồi tệ, và khu vực này vẫn tiếp tục bất ổn, đe dọa đến Mỹ và các đồng minh."

Lập trường của ông về chính sách với Syria của Mỹ dưới thời tổng thống Obama có thể truy ngược về năm 2013 khi ông bắt đầu liên tục chỉ trích khả năng can thiệp của Mỹ.

Dưới đây là những quan điểm trước đây của ông Trump được cư dân mạng lục tìm lại khi ông ngụ ý về hoạt động quân sự hôm thứ Năm vừa qua.

Ngày 16/6/2013

Chúng ta nên tránh xa khỏi Syria, quân "nổi dậy" cũng tồi tệ như chế độ hiện tại vậy. CHÚNG TA SẼ ĐỔI LẠI ĐƯỢC GÌ CHO NHỮNG SINH MẠNG VÀ HÀNG TỈ USD MẤT ĐI? KHÔNG GÌ CẢ.

We should stay the hell out of Syria, the "rebels" are just as bad as the current regime. WHAT WILL WE GET FOR OUR LIVES AND $ BILLIONS?ZERO

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2013

Ngày 28/8/2013

Hãy nhớ rằng, tất cả những "chiến binh tự do" ở Syria muốn lao máy bay vào những tòa nhà cao tầng của chúng ta.

Remember, all these ‘freedom fighters’ in Syria want to fly planes into our buildings.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2013

Tại sao chúng ta cứ nói mãi về việc mình sắp tấn công Syria? Sao chúng ta không im lặng đi, và nếu có tấn công thì tấn công một cách bất ngờ đi?

Why do we keep broadcasting when we are going to attack Syria. Why can't we just be quiet and, if we attack at all, catch them by surprise?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2013

Ngày 29/8/2013

Không, đồ ngốc, tôi sẽ không can thiệp vào Syria, nhưng nếu có thì tôi cũng sẽ làm chuyện đó một cách thật bất ngờ và không nói toạc hết cho truyền thông như một lũ ngốc.

@walaa_3ssaf No, dopey, I would not go into Syria, but if I did it would be by surprise and not blurted all over the media like fools.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2013

Nếu chúng ta tiếp tục trở nên ngu ngốc và can thiệp vào Syria (xem Nga kia kìa), thì như họ nói trong phim đấy, BẮN TRƯỚC RỒI NÓI SAU!

If we are going to continue to be stupid and go into Syria (watch Russia), as they say in the movies, SHOOT FIRST AND TALK LATER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2013

Hãy để Liên đoàn Arab xử lý sự việc Syria. Tại sao những quốc gia Arab giàu có đó không trả cho chúng ta chi phí khổng lồ của những cuộc tấn công như vậy?

Let the Arab League take care of Syria. Why are these rich Arab countries not paying us for the tremendous cost of such an attack?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2013

Chúng ta sẽ nhận được gì khi ném bom Syria ngoài nhiều nợ nần hơn và có thể là một sự xung đột dài hạn? Obama cần sự phê duyệt của Quốc hội.

What will we get for bombing Syria besides more debt and a possible long term conflict? Obama needs Congressional approval.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2013

Ngày 5/9/2013

MỘT LẦN NỮA, GỬI TỚI NHÀ LÃNH ĐẠO CỰC KỲ NGU NGỐC CỦA CHÚNG TA, ĐỪNG TẤN CÔNG SYRIA - NẾU ÔNG LÀM THẾ NHIỀU ĐIỀU RẤT TỒI TỆ SẼ XẢY RA VÀ NƯỚC MỸ KHÔNG ĐƯỢC GÌ TỪ CUỘC CHIẾN ĐÓ CẢ!

AGAIN, TO OUR VERY FOOLISH LEADER, DO NOT ATTACK SYRIA - IF YOU DO MANY VERY BAD THINGS WILL HAPPEN & FROM THAT FIGHT THE U.S. GETS NOTHING!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2013

Nga đang gửi một hạm đội tàu tới Địa Trung Hải. Cuộc chiến của Obama tại Syria có khả năng sẽ mở rộng ra thành một cuộc xung đột toàn cầu.

Russia is sending a fleet of ships to the Mediterranean. Obama’s war in Syria has the potential to widen into a worldwide conflict.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2013

Ngày 6/9/2013

Nhiều thành phần quân nổi dậy Syria là những chiến binh thánh chiến đạo Hồi cực đoan đang sát hại người Thiên Chúa giáo. Tại sao chúng ta phải đánh nhau với họ?

Many of the Syrian rebels are radical jihadi Islamists who are murdering Christians. Why would we ever fight with them?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 6, 2013

Nếu Syria bị buộc phải sử dụng Obamacare họ sẽ tự hủy hoại mình mà chẳng cần phải tốn công nổ súng. Obama nên bán ý tưởng đó cho họ!

If Syria was forced to use Obamacare they would self-destruct without a shot being fired. Obama should sell them that idea!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 6, 2013

Ngày 7/9/2013

Tổng thống Obama, đừng tấn công Syria. Chẳng có triển vọng nào tốt và có vô số bất lợi. Hãy để dành "thuốc súng" của ông cho một ngày khác (và quan trọng hơn)!

President Obama, do not attack Syria. There is no upside and tremendous downside. Save your "powder" for another (and more important) day!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2013

Ngày 9/9/2013

Đừng tấn công Syria - một cuộc tấn công chẳng mang lại gì ngoài rắc rối cho nước Mỹ. Hãy tập trung vào việc giúp quốc gia trở nên mạnh mẽ và vĩ đại trở lại!

Don't attack Syria - an attack that will bring nothing but trouble for the U.S. Focus on making our country strong and great again!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 9, 2013

Ngày 11/9/2013

Obama phải bắt đầu tập trung vào ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA, việc làm, chăm sóc sức khỏe và tất cả những vấn đề của chúng ta ngay. Quên Syria đi và hãy đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại!

Obama must now start focusing on OUR COUNTRY, jobs, healthcare and all of our many problems. Forget Syria and make America great again!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2013

Ngày 13/9/2013

Chúng ta nên dừng việc bàn bạc lại, tránh xa Syria và những quốc gia khác căm ghét chúng ta ra, xây dựng lại quốc gia của mình và khiến nó mạnh mẽ và vĩ đại trở lại - nước Mỹ của chúng ta!

We should stop talking, stay out of Syria and other countries that hate us, rebuild our own country and make it strong and great again-USA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2013

Ngày 12/9/2014

Quân nổi dậy "ôn hòa" Syria đã đem lòng trung thành của mình ra cho ISIS sau bài phát biểu của Obama. Chúng ta không nên trang bị vũ khí cho chúng!

The so-called ‘moderate’ Syrian rebels pledged their allegiance to ISIS after Obama’s address. We should not be arming them!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 12, 2014

Ngày 17/9/2014

Vậy là Obama muốn ném bom IS ở Iraq và tấn công chúng ở Syria? Ông ta đang làm gì vậy?

So Obama wants to bomb ISIS in Iraq & arm them in Syria? What is he doing!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 17, 2014

Ngày 20/9/2014

Bạn có tin là Obama đang đem vũ khí cho "quân nổi dậy ôn hòa" ở Syria không? Chẳng biết bọn họ là người thế nào nữa. Ông ta đang làm cái quái gì thế? Rồi lại đổ hết lên đầu chúng ta mất thôi.

Do you believe that Obama is giving weapons to "moderate rebels" in Syria.Isn't sure who they are. What the hell is he doing.Will turn on us

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 20, 2014