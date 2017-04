Nhiều nghệ sĩ từng bị 'cấm cửa' truyền hình vì scandal, trong đó có Hoàng Thùy Linh hai lần bị từ chối.

Trấn Thành bị 'cấm sóng' trên Đài truyền hình Vĩnh Long vì hài nhảm, dung tục

Trấn Thành trước đó là gương mặt được "ưu ái" xuất hiện khá dày đặc trên sóng của Đài truyền hình Vĩnh Long với các chương trình như: Thử thách người nổi tiếng, Cười xuyên Việt, Cùng nhau tỏa sáng, Làng hài mở hội..

Trấn Thành gây xôn xao vì thông tin bị "cấm sóng" trên Đài TH Vĩnh Long

Trong một chương trình tìm kiếm tài năng nhí mới của Đài truyền hình Vĩnh Long, Trấn Thành được mời làm giám khảo cùng Cẩm Ly. Nhưng đến gần ngày lên sóng thì BTC thông báo sẽ không có tên Trấn Thành trên ghế nóng.

Ông Lê Quang Nguyên - Giám đài Đài truyền hình Vĩnh Long trả lời báo giới cho biết, Trấn Thành vướng phải quá nhiều lùm xùm ồn ào nên không còn phù hợp với vị trí huấn luyện viên cho các bé thiếu nhi. Ngoài ra, Đài truyền hình Vĩnh Long cũng muốn siết chặt nội dung hài nhảm, dung tục trong các chương trình.

Hoàng Thùy Linh và scandal nhạy cảm

Hoàng Thùy Linh 2 lần bị từ chối lên sóng truyền hình vì scandal nhạy cảm

Từng là một nữ diễn viên tiềm năng và được yêu mến khi tham gia bộ phim truyền hình tương tác 'Nhật kí Vàng Anh", tuy nhiên việc bị phán tán clip nhạy cảm đã khiến Hoàng Thùy Linh đã phải ngừng tham gia bộ phim để tránh tai tiếng cho ê- kíp làm phim. Bên cạnh đó, nhiều chương trình giải trí của các đài truyền hình do Hoàng Thùy Linh làm MC cũng phải đổi người dẫn mới.

Năm 2015, thông tin Hoàng Thùy Linh tham gia The remix - Hòa âm và Ánh sáng đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của truyền thông và dư luận. Tuy vậy, chỉ sau đó vài hôm, VTV lại quyết định xem xét việc có nên để cô xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp. Lý do bởi do nữ ca sĩ từng vướng scandal nhạy cảm trong quá khứ. Dù đã rất nỗ lực nhưng có lẽ Hoàng Thùy Linh vẫn chưa thể thoát khỏi hết những rắc rối. Cuối cùng, cô đã bị loại khỏi chương trình vào phút chót.

Hà Linh - cách cư xử và ăn mặt hở hang

Đăng quang ngôi vị cao nhất của dòng nhạc nhẹ giải Sao mai 2007, ca sĩ trẻ Hà Linh được quan tâm đặc biệt khi tiếp tục được đặc cách tham gia Sao mai điểm hẹn 2008. Nhưng ngày 17/8/2008, Ban tổ chức Sao mai điểm hẹn đã tổ chức một cuộc họp kín bàn về những sai phạm của thí sinh Phạm Hà Linh trong thời gian tham gia cuộc thi và hình thức kỷ luật được đưa ra là loại nữ ca sỹ trẻ ra khỏi sân chơi Sao mai điểm hẹn 2008.

Scandal ăn mặc hở hang hát nhạc Trịnh của Hà Linh

Trước đó, Ban tổ chức đã phải áp dụng hình thức phạt cảnh cáo đối với Hà Linh khi cô vi phạm một lúc hai quy chế: Đến trễ buổi tổng duyệt ngày 2.8 vì mải chạy sô Lê Minh Sơn và mặc chiếc váy khoe lưng hở ngực.

Tuy nhiên, vẫn chứng nào tật nấy, nữ ca sỹ 21 tuổi đã có thái độ thiếu tôn trọng với Ban tổ chức cũng như các chuyên gia của chương trình khi không tuân thủ các quy định đã được đề ra và biến cuộc thi thành một sân chơi của riêng mình.

Cao Thái Sơn bị Bước nhảy hoàn vũ "né" sau nhiều nghi án

Từng nằm trong danh sách những người nổi tiếng sẽ được tham gia Bước nhảy hoàn vũ 2012 với tư cách khách mời, nhưng Cao Thái Sơn lại bị chính chương trình này “cạch mặt” vì anh đang bị liên quan vào nhiều tin đồn tai tiếng.

Cao Thái Sơn cũng từng bị "né" vì sợ tai tiếng

Sau nghi án đạo MV ca nhạc nước ngoài và phát ngôn gây sốc, Cao Thái Sơn gây xôn xao khi bị một Việt kiều nước ngoài "tố" đồng tính và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mặc dù sự việc vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng nhiều công việc của chàng ca sĩ "Con đường mưa" cũng bị gián đoạn vì scandal mới này.

Theo đó, Ban tổ chức Bước nhảy hoàn vũ 2012 đã mời Cao Thái Sơn trình diễn ca khúc "Unchained melody" (bài hát ở vở nhạc kịch Ghost) trong liveshow thứ 8 của chương trình với chủ đề nhạc kịch. Nhưng vì những ồn ào của Cao Thái Sơn trong thời gian qua có tác động quá lớn đến dư luận, ban tổ chức đã quyết định không mời nam ca sĩ này để "né" tai tiếng.

Kha Chấn Đông và scandal sử dụng ma túy

Kha Chấn Đông - Từ nam thần đến tội phạm

Không chỉ Việt Nam mà thế giới cũng có nhiều trường hợp bị "cấm cửa" truyền hình do scandal. Báo giới Đài Loan đưa tin, tài tử sinh năm 1991 Kha Chấn Đông bị bắt vì sử dụng ma túy ngày 12.8.2014. Hiệp hội Truyền hình và Phát thanh quốc gia Trung Quốc đã ra thông báo cấm Kha Chấn Đông xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đây là án phạt nghiêm khắc nhất dành cho nghệ sĩ. Ngoài ra, Kha Chấn Đông bị cắt bỏ vai diễn và 10 thương hiệu cũng đã chấm dứt hợp đồng quảng cáo với Kha Chấn Đông khiến anh chịu tổn thất đến hàng triệu USD.

Dũng Linh (T/h)