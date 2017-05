Đã xưa rồi kiểu đứng xếp hàng đều tăm tắp như chụp ảnh lớp! Sắm ngay các trend chụp ảnh nhóm để vừa đi chơi vừa có ảnh đẹp lung linh mang về nhé!

Trang phục ton-sur-ton

Một trong những cách đơn giản nhất để có một bức ảnh tập thể đồng đều là cả nhóm cùng chọn những trang phục có màu sắc ton-sur-ton.

Chưa cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ cần cùng style với nhau là bức hình đã cực kỳ có sự ăn nhập với nhau rồi. Cùng tông màu quần áo giữa một tập thể đông cũng giúp công cuộc chỉnh màu ảnh bớt gian nan hơn nhiều lần so với việc mặc mỗi người một sắc độ.

Ngoài ra các nhóm cũng nên chọn style trang phục phù hợp với cách tạo dáng. Nếu mặc áo họa tiết 'hoa hòe hoa sói' thì nên chọn cách tạo dáng vui nhộn; chọn tông màu trầm nên tạo dáng "cool ngầu" hơn. Tất nhiên tất cả chỉ là tương đối. Chúng ta hoàn toàn có thể chọn phong cách chụp ảnh ưa thích bất chấp trang phục.

Mặc cùng tone là cách đơn giản nhất để có bức ảnh nhóm đồng điệu.

Đây cũng là cách giúp tất cả mọi người có thể… che được khuyết điểm cho nhau.

Nhìn vào là biết 1 team liền.

Trước khi đi là bàn trước chúng mình cùng mặc gì nhé!

Style "You are apple in my eyes"

Hình ảnh nhóm bạn thân trong 'You are apple in my eyes' (Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi) cùng nhau ngồi trên kè đá hướng ra bờ biển đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bức ảnh nhóm hiện nay. Những hình ảnh này mang lại mùi vị đậm chất phóng khoáng của tuổi trẻ, nhanh chóng trở thành 'concept' tình bạn tiêu biểu.

Nhiều phiên bản được 'cover' lại từ bình thường đến xuất sắc, thậm chí còn có thêm nhiều kiểu tạo dáng đã được phát triển từ phiên bản gốc. Những kỷ niệm đầy chất thanh xuân như vậy, đã là nhóm bạn thân nhất định phải có một kiểu ảnh để đời như vậy.

Bức ảnh siêu đạt chuẩn vừa ton-sur-ton vừa theo trend phim ảnh

Nhìn từ phía sau ai cũng là trai xinh gái đẹp (@Trần Anh Thư)

Quay lưng chào cả thế giới

Check-in thế này vừa thấy người vừa thấy cảnh

Diễn "so deep" và hơn thế nữa

Một trong những kiểu chụp được các bạn trẻ ưa chuộng là concept 'diễn sâu' cực 'fashionable'. Trong cùng một bức ảnh, các thành viên không cần phải tập trung vào ống kính mà chỉ cần nhìn mỗi người nhìn một hướng xa xăm như đang suy tư điều gì.

Điểm mấu chốt ở đây là cách tạo dáng của các thành viên tuy khác nhau nhưng cùng phải tạo được cảm giác 'chất', cử động tự nhiên phóng khoáng.

Chỉ cần thế và chỉnh một chút màu ảnh, dù có lặp lại bao nhiêu lần bạn vẫn không thể 'ngán' concept này bởi tính đơn giản, tiện dụng mà ảnh về thì đảm bảo cực đẹp.

Nhan sắc không quan trọng, quan trọng là thần thái

Có thể bạn đã biết: Bao nhiêu người thì có đủ bấy nhiêu hướng nhìn

Đã "deep" thì bất chấp mọi không gian

Cười nói tự nhiên, diễn như không diễn

Concept nhìn nhau cười nói tuy đã xuất hiện từ lâu nhưng vẫn chẳng bao giờ lỗi mốt mỗi khi bí ý tưởng chụp ảnh hay không biết làm gì. Dù là cười thật hay cười giả, hình ảnh những người bạn cười đùa cùng nhau vẫn luôn cực đẹp trong mắt mọi người. Quan trọng gì miễn là mình bên nhau!

Cùng nhau cười thả ga nơi Hội phố

Đơn giản như chúng mình nói chuyện thường ngày thôi mà

Hội bạn gái thì tha hồ diễn cảnh "dịu dàng"

Tạo dáng độc lạ - chả giống ai

Ngoài những concept ảnh mang tính huyền thoại thì sức sáng tạo của các bạn trẻ còn là vô biên. Đặc biệt phụ thuộc vào địa hình, khung cảnh của điểm du lịch mà chúng ta có thể thỏa thích sáng tạo những kiểu chụp ảnh độc lạ hơn nữa. Phong cách siêu nhân hay điên đảo hơn nữa là một trong những gợi ý cho nhóm bạn thân có thêm kỷ niêm đáng nhớ.

Yolo hết mình cùng bạn thân.

Cùng nhau giải cứu thế giới nào mấy bồ

Yolo đi mấy chế!!!

Theo Baodatviet.vn