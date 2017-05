Thống kê của Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Hà Nội cho thấy, tại một số thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… hiện đã xuất hiện nhiều băng ổ nhóm tội phạm người nước ngoài có thủ đoạn tinh vi, hành động liều lĩnh…

“Điểm danh” những băng trộm ngoại “khủng” ở Việt Nam

Đầu tháng 4-2017, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Hà Nội vừa tóm được một băng trộm người Colombia chuyên dàn cảnh xịt lốp xe để ra tay. Riêng nhóm này đã gây ra ít nhất 2 vụ trộm “khủng” tại địa bàn Thủ đô.

Thống kê của PC45 cho thấy, tại một số thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… hiện đã xuất hiện nhiều băng ổ nhóm tội phạm người nước ngoài có thủ đoạn tinh vi, hành động liều lĩnh…

1. Ngày 30-3 và 1-4-2017 vừa qua, PC45 Công an TP Hà Nội phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an một số quận, huyện đã triệt phá thành công băng trộm người Colombia do đối tượng Fabian Lucero Witches (SN 1982, quốc tịch Colombia) cầm đầu.

Có thể nói, băng nhóm do Fabian cầm đầu là một trong số những ổ nhóm tội phạm người nước ngoài có thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh nhất từ trước tới nay.

Liên tiếp trong tháng 2 và 3-2017 băng nhóm này đã gây ra các vụ trộm cắp tại quận Hoàn Kiếm và Đống Đa.

Ngày 22-2-2017, băng của Fabian đã đâm xịt lốp xe của anh P.V.H (SN 1974, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) rồi ra tay trộm cắp hơn 400 triệu đồng của anh trên địa bàn phố phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày 28-3-2017, bọn chúng tiếp tục tổ chức bám theo xe của anh Phạm Văn B. (SN 1971, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) vừa giao dịch tại Chi nhánh ngân hàng BIDV trên phố Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân, Hà Nội).

Thừa lúc anh B. dừng xe tại cửa hàng sửa chữa ô tô ở số 271 phố Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) để thay lốp (do đã bị các đối tượng chọc thủng) đồng bọn của Fabian đã nhanh tay nẫng đi 2 chiếc túi đựng 1,6 tỷ đồng.

Để chuẩn bị công cụ phạm tội, “ông trùm” Fabian đã “thửa” công cụ gây án rất kỳ công.

Đối tượng tìm hiểu và đến miền Nam Colombia, nơi có những lò rèn chuyên luyện ra những chi tiết nhỏ và sắc bén nhất để làm ra 2 lưỡi dao mỏng như lá lúa, nhưng cứng và rất sắc, có thể xuyên thủng lốp xe ô tô chỉ bằng một cái nhấn tay.

Hai lưỡi dao này được gắn với một tay công nhìn bề ngoài như chuôi dao cạo râu.

Chính vì vậy, khi Fabian mang những công cụ này theo người đều lọt qua hàng rào kiểm tra của lực lượng Hải quan thuộc nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như Campuchia, Lào, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia; một số quốc gia tại châu Âu và Nam Mỹ…

Tổng cộng, nhóm tội phạm này đã thực hiện trót lọt hơn 30 vụ trộm cắp tài sản tại tất cả các quốc gia chúng đặt chân đến.

Nhập cảnh vào Việt Nam, bọn chúng thường “tụ” lại một địa điểm để bàn bạc. Sau khi thống nhất “kịch bản”, 4 đối tượng được chia làm 2 nhóm, một nhóm theo dõi con mồi và thông báo cho đồng bọn.

Một nhóm bám theo ô tô, chờ cơ hội để đâm xịt lốp và thừa cơ trộm cắp.

Bản thân “ông trùm” Fabian sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo của đất nước Nam Mỹ xa xôi.

Với ý đồ “thoát nghèo” Fabian đã quy tụ một số đối tượng sống lang thang tại các khu ổ chuột ở Colombia bằng “nghề” trộm cắp, lập thành ổ nhóm tội phạm dưới sự điều khiển của đối tượng này.

Khi nhập cảnh vào Việt Nam, các đối tượng sẽ “tụ” lại ở một khách sạn hoặc nhà nghỉ, sau đó phân chia vai trò nhiệm vụ và ra tay trộm cắp. Dù trẻ nhất trong “băng”, song Fabian lại là đối tượng vẽ ra kịch bản khá “hoàn hảo”.

Chính tay y cũng đã chọc thủng lốp xe ở nhiều vụ. Còn đối tượng Jersain thì rất khỏe và nhanh nhẹn. Có xem clip hiện trường vụ trộm ở Xã Đàn mới thấy, dù đã ngoài 50 tuổi song gã vẫn nhanh như một con sóc.

Khi cả anh B., anh D. và thợ sửa xe đang đứng ở cuối xe thay lốp, thì Jersain vẫn luồn xuống sát gầm xe rồi mở cửa sau, chui vào khoang ghế và nẫng đi 2 bọc tiền mà cả ba người kia không ai phát hiện ra!

Khi “ăn hàng” xong các đối tượng thường đặt vé máy bay chuồn sang nước thứ ba, gây rất nhiều khó khăn cho việc điều tra.

Ngoài ra, các đối tượng trong băng của Fabian còn sử dụng tóc giả, đeo kính đen, khẩu trang, thường xuyên thay đổi trang phục, đóng giả phụ nữ… để tránh bị lực lượng Công an phát hiện.

Trong vụ ở phố Hàng Tre, các đối tượng thuê 2 xe Nouvo để gây án. Còn vụ ở phố Xã Đàn, Fabian rất “thoáng” khi đầu tư chục triệu mua hai con xe mới.

Một trong hai chiếc xe này đã bị chúng bỏ lại ở lề đường sau khi đã nẫng được bọc tiền lớn và chuyển sang đi xe taxi để che mắt lực lượng Công an.

Tang vật vụ trộm do băng nhóm của Fabian gây ra.

Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm, Phòng PC45 cho chúng tôi biết: “Hoạt động phạm tội của nhóm tội phạm do Fabian cầm đầu hết sức tinh vi, liều lĩnh và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ công cụ, phương tiện gây án cho đến kế hoạch thực hiện, lựa chọn “con mồi”, phương án tẩu thoát, nội dung khai báo khi bị bắt giữ, cách xóa dấu vết và tạo tình huống đánh lạc hướng cơ quan điều tra”.

“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, cuối tháng 3-2017 sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ lực lượng điều tra hình sự Công an TP Hà Nội đã tổ chức “cất vó”.

Ngày 30-3, các trinh sát bất ngờ ập vào phòng 1102 Tòa nhà E1 Khu đô thị Ciputra (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bắt giữ Jersain Ladino Cardona (SN 1966) và Carlos Alberto Lamprea Pena (SN 1970).

Tiếp đó ngày 1-4, lực lượng CSHS Hà Nội phối hợp với Công an quận Đống Đa và Cục CSGT Bộ Công an, Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã tóm được Fabian Lucero Witches (SN 1982) và Jose Aureliano Rosa Pena (SN 1962).

Cùng ngày đối tượng thứ 5 trong ổ nhóm là Rodriguez Cuervo Luis Alexander (SN 1977), cũng sa lưới tại khu vực cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Có thể nói, chiến công triệt phá băng siêu trộm người Colombia thực sự khiến cho đám siêu trộm khiếp vía, người dân tin tưởng, cảm phục… Tuy nhiên, vẫn còn đó những băng ổ nhóm khác.

2. Theo một lãnh đạo Phòng PC45, khoảng 4-5 năm trước đây tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cũng đã xuất hiện một số băng nhóm trộm cắp người nước ngoài chuyên dàn cảnh để trộm cắp.

Thủ đoạn của bọn chúng là dùng súng bắn đinh, chờ thời điểm thích hợp bắn thủng lốp rồi lợi dụng lái xe mất cảnh giác để trộm tiền, tài sản.

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại các đối tượng không còn sử dụng súng bắn đinh nữa mà dùng một thủ đoạn nghe chừng rất thô sơ song lại rất “hiệu quả”.

Qua quá trình điều tra, cơ quan Công an đã khoanh vùng được một băng nhóm người Indonesia gồm 5 đối tượng chuyên dàn cảnh để trộm cắp.

Có thể thấy đây là một nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, với thủ đoạn hết sức tinh vi và sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Các trinh sát đã rất ngạc nhiên trước những “công cụ” hành nghề của băng nhóm này. Những chiếc “đinh” được chúng chế từ thanh thép của những chiếc ô, vát nhọn một đầu.

Sở dĩ chúng phải chế vì dạng đinh này sau khi dính vào bánh xe thì 100% sẽ từ từ đâm vào lốp khiến bánh xe hết hơi. Đồng thời, các đối tượng cũng chọn loại dép tông có mũi khá dài rồi cắm đinh vào mũi dép.

Khi tiếp cận xe ôtô của bị hại, tên ngồi sau xe máy chỉ cần “đá” mũi tông ra là bánh xe sẽ “dính đòn”.

Các đối tượng trộm cắp cũng phân ra làm 2-3 nhóm, trong đó có đối tượng chuyên theo dõi “con mồi” rồi báo cho nhóm sau tiếp cận.

Lợi dụng lúc ôtô dừng đỗ hoặc chờ đèn đỏ, nhóm này sẽ áp sát từ phía đuôi xe phía bên phụ và chìa mũi dép tông có gắn đinh ra phía trước bánh xe. Chỉ cần xe chuyển bánh là đinh sẽ bám chặt vào lốp.

Khi chiếc xe xì hơi và tài xế buộc phải xuống bơm hoặc thay lốp, một nhóm đối tượng khác sẽ nhanh chóng tiếp cận nơi để ví, túi xách rồi trộm cắp. Chúng rất khôn ngoan vì thường chỉ lấy tiền, vàng và tẩu thoát.

Nhóm đối tượng này thường thuê nhà ở khu vực quận trung tâm, thuê các loại xe tay ga như Nouvo, Airblade để hành nghề. Tuy nhiên việc xử lý về mặt hình sự nhóm đối tượng này gặp nhiều khó khăn, vì không dễ để bắt quả tang các đối tượng.

Tháng 8-2015, tại trung tâm thương mại R. (có địa chỉ trên quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã xảy ra một vụ mất trộm “lịch sử”.

Băng trộm người Mễ (Mexico) đã dàn cảnh để nẫng đi 10 viên kim cương trị giá 4 tỷ đồng và biến mất mà phải sau nhiều giờ người quản lý mới phát hiện ra. Phải nói rằng đây là một băng trộm cực kỳ chuyên nghiệp.

Thủ đoạn của các đối tượng được tính toán kỹ lưỡng, chuẩn xác và cực khó để phát hiện cũng như truy bắt.

Đầu tháng 8-2015, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (I.C.E.) đã diễn ra “Triển lãm Quốc tế về trang sức và đồng hồ” trưng bày nhiều trang sức có giá trị cao.

Đặc biệt có sự xuất hiện của hàng chục viên kim cương “khủng” từ những nhà sản xuất hàng đầu thế giới của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ như Hồng Kông, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ...

Cũng do giá trị đặc biệt lớn (lên tới cả triệu đô la một viên) mà lực lượng an ninh đã có nhiều phương án để phòng chống những tên đạo chích nhăm nhe giở trò trộm cắp.

Trong hai ngày đầu diễn ra triển lãm, nhóm an ninh của trung tâm đã phát hiện nhiều “ông Tây” to béo có những biểu hiện bất minh.

Chúng cứ lảng vảng ở các sảnh của trung tâm, nhưng khi hỏi mục đích có mặt tại đây, thuộc đoàn nào thì các đối tượng không trả lời được.

Trưa ngày 10-8-2015, một nhóm người nước ngoài đã tụ tập tại một quán phở trên phố Lê Ngọc Hân (đối diện với trung tâm thương mại R.).

Chúng gửi lại chủ quán một chiếc valy khá to để vào trung tâm trang sức tham quan mua sắm. Ít giờ sau thì quản lý trung tâm phát hiện bị mất trộm 8 viên kim cương.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định nhóm đối tượng lảng vảng trong triển lãm trang sức quốc tế và nhóm đối tượng “ăn hàng” ở trung tâm thương mại R. là một.

Bọn chúng gồm 9 đối tượng, 7 nam và 2 nữ mang quốc tịch Mexico. Với hành tung đầy mờ ám, và thủ đoạn trộm cắp thuộc dạng cao thủ, có thể nói đây là một băng nhóm tội phạm nước ngoài hoạt động chuyên nghiệp hiếm thấy.

Camera của trung tâm thương mại đã ghi lại, khoảng 13 giờ cùng ngày các đối tượng phân thành nhiều nhóm, lần lượt bước vào khu vực trưng bày kim cương.

Mặc dù lúc đó có tới 5 nhân viên phụ trách bán hàng và nhiều bảo vệ ở “vòng ngoài”, song đều bị các đối tượng “qua mặt”.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một đối tượng nam nhanh tay thò vào tủ kính để lấy đi 8 viên kim cương. Sau đó các đối tượng nhanh chóng biến khỏi trung tâm R, và chuồn về khách sạn.

Đến khoảng 15 giờ chiều, khi nhóm nhân viên của trung tâm R. tiến hành thay ca thì mới bàng hoàng phát hiện ra 8 viên kim cương đã bị mất.

Tiến hành điều tra, cơ quan chức năng đánh giá đây là một băng tội phạm cực kỳ chuyên nghiệp. Chúng nhập cảnh vào Việt Nam chỉ trước khi triển lãm kim cương khai mạc một ngày.

Và nhiều khả năng các đối tượng định nhằm vào các thương gia người Ấn Độ. Nhóm đối tượng thậm chí còn theo chân các thương gia lên sân bay Nội Bài với ý đồ trộm cắp.

Tuy nhiên, bọn chúng đã không thể giở trò với những thương gia đầy kinh nghiệm. Nhóm đối tượng quay sang “phương án 2”, là đánh cắp kim cương tại trung tâm thương mại R.

Bọn chúng đã lập kế hoạch phân công rất cụ thể. Đứa đứng ngoài cảnh giới, còn 7 đối tượng chia làm 3 nhóm lần lượt bước vào để thực hiện hành vi trộm cắp.

Bọn chúng cũng đã quan sát rất kỹ, nhanh chóng nắm được cách thức bán hàng của trung tâm. Đặc biệt, bọn chúng còn nắm được cả thời gian ăn trưa của các nhân viên, nơi để chìa khóa tủ kính...

Từ khi chúng bước vào gian hàng cho đến khi thực hiện xong hành vi chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi.

Sau khi đã thực hiện xong phi vụ trộm cắp, 9 đối tượng tiếp tục chia thành nhiều nhóm. Nhóm bắt taxi, nhóm tự lái xe máy nhanh chóng có mặt tại sân bay Nội Bài.

Tại đây chúng chia ra làm hai nhóm, một nhóm bay sang Lào, nhóm còn lại đặt vé đi Pháp…

theo Công an nhân dân