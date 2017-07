Đến tối 30/7, gần 60 trường đại học công bố điểm trúng tuyển năm 2017. Điểm chuẩn năm nay cao hơn năm ngoái.

Hiện tại, các trường dưới đây đã công bố điểm trúng tuyển 2017.

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) ĐH Y Hà Nội

ĐH Sư phạm TP.HCM ĐH Nguyễn Tất Thành ĐH Tôn Đức Thắng

ĐH Bách khoa TP.HCM ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) Khoa Y - ĐH Quốc gia TP.HCM.

ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM ĐH Kinh tế Quốc dân

Học viện Kỹ thuật Quân sự Học viện Quân y Học viện Khoa học Quân sự

ĐH Luật TP.HCM ĐH Công nghệ Thông tin TP.HCM ĐH Nông Lâm TP.HCM

ĐH Bách khoa Hà Nội ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng ĐH Đà Nẵng phân hiệu Kon Tum

Khoa Y dược - ĐH Đà Nẵng Khoa Công nghệ - ĐH Đà Nẵng Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐH Đà Nẵng

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh - ĐH Đà Nẵng. ĐH Kinh tế Luật TP.HCM. ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Học viện Biên phòng Học viện Hậu cần Học viện Phòng không Không quân

Học viện Hải quân Trường sĩ quan Chính trị Trường sĩ quan Lục quân 1

Trường sĩ quan Lục quân 2 Trường sĩ quan Pháo binh Trường sĩ quan Công binh

Trường sĩ quan Thông tin Trường sĩ quan Không quân Trường sĩ quan Tăng thiết giáp

Trường sĩ quan Đặc công Trường sĩ quan Phòng hóa Trường sĩ quan Kỹ thuật Quân sự

ĐH Ngoại thương Học viện Chính trị Công an Nhân dân Học viện An ninh Nhân dân

Học viện Cảnh sát Nhân dân ĐH An ninh Nhân dân ĐH Cảnh sát Nhân dân

ĐH Phòng cháy Chữa cháy ĐH Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân

ĐH Mỹ thuật Công nghiệp

ĐH Tài chính Ngân hàng Hà Nội

ĐH Phú Yên

