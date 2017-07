Chiều 24/7, Bộ Y tế đã tổ chức họp trực tuyến với Hà Nội và TP.HCM về dịch sốt xuất huyết. Bộ trưởng cho biết, cố gắng không để dịch lan rộng, không để bệnh nhân nào tử vong.

Không để bệnh nhân nằm ghép

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, cố gắng không để bệnh nhân tử vong, không được để bệnh nhân nằm ghép, bệnh nhân phải được đón tiếp tử tế.

Đối với các cơ sở y tế, Bộ trưởng cho rằng phải phòng lọc bệnh nhẹ. Nếu bệnh nhân nhẹ chỉ giảm sốt thì xuống tuyến nhẹ hơn.

“Không phải bệnh nhân nào vào viện cũng nhận vì quá tải điều dưỡng không theo dõi được bệnh nhân từ truyền dịch. Vì quá đông bệnh nhân gây lây nhiễm chéo, không được để nằm ghép, quá tải, phải phân tuyến kỹ thuật. Bệnh viện trung ương phải chuyển xuống bệnh viện của thành phố, huyện. Bệnh nhân bị sốt độ 3 độ 4 mới lên tuyến trên, không để bệnh nặng nằm với nhẹ” – bà Tiến nhấn mạnh.

Trước diễn biến của dịch sốt xuất huyết phức tạp, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết “Tôi rất sốt ruột, phải làm vệ tinh phân tuyến ngay”.

Bộ trưởng chỉ đạo trong thời gian tới tập trung tập huấn nhanh về phác đồ điều trị sốt xuất huyết, giảm tối đa tử vong, luôn sẵn sàng thuốc, đủ nguồn lực để tránh tử vong, không gây hoang mang. Không cần thiết khi bệnh nặng mới vào viện, hạn chế người nhà vào viện.

Sốt xuất huyết chữa được, phòng được như các biện pháp diệt muỗi loăng quăng và muỗi gây sốt xuất huyết là muỗi sống ở nước trong chứ không phải nước cống rãnh nên cần lật úp các dụng cụ chứa nước trong gia đình.

Bệnh nhân xuất huyết não

Theo PGS Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết hiện nay ở miền Bắc số bệnh nhân chỉ tập trung tại Hà Nội với tỷ lệ 53,7/100000 dân. Trong đó Đà Nẵng là 473/100000 dân, TPHCM là 137,5/100000 dân. Trung bình cả nước là số mắc là 48/100000 dân.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, đến nay trên toàn thành phố ghi nhận thêm 2 trường hợp bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết. Như vậy, đến thời điểm này có 3 bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết từ đầu năm.

Chỉ trong thời gian từ 17 – 23/7/2017 toàn thành phố ghi nhận 1.389 bệnh nhân sốt xuất huyết trong đó ghi nhận cao trong hai tuần là quận Hoàng Mai và quận Đống Đa. Ngoài ra, bệnh còn xuất hiện rải rác ở các quận huyện khác như Hai Bà Trưng, Hà Đông, Cầu Giấy, Thanh Oai, Thường Tín.

Trường hợp của bệnh nhân Trương Văn C. tuổi, là lao động tự do trú tại Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội bị bệnh từ ngày 8/7/2017. Bệnh nhân vào bệnh viện tư nhân hai ngày điều trị không khỏi chuyển sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương ngày 12/7/2017. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán xuất huyết não do sốt xuất huyết dengue nặng.

Người nhà bệnh nhân đã xin cho bệnh nhân về nhà vào lúc 16h và đến 23 ngày 13/7 bệnh nhân tử vong.

Trường hợp nữa là bệnh nhân Trần Ngọc H. 54 tuổi, nam giới, lao động tự do trú tại Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội bị sốt từ 23/6 đến ngày 28/6, Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Nhiệt đới trung ương và được chẩn đoán viêm phổi do sốt xuất huyết.

Hiện 28 bệnh viện đa khoa của Hà Nội đều có bệnh nhân sốt xuất huyết vào điều trị. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Thanh Nhàn, Đống Đa có lượng bệnh nhân đông nhất.

Phương Thúy