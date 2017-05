Cần Thơ, Khánh Hòa, Cao Bằng, Đắk Nông, Hà Tĩnh là 5 địa phương được xếp loại “còn hạn chế”, đứng cuối bảng xếp hạng trong 63 tỉnh, thành trong cả nước về công tác quản lý an toàn thực phẩm lĩnh vực nông lâm thủy sản năm 2016.

An toàn thực phẩm là vấn đề nóng bỏng luôn được xã hội quan tâm

Bộ NN&PTNT vừa công bố, kết quả xếp hạng triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2016. Đây là lần thứ hai, Bộ triển khai xếp hạng, với kỳ vọng các địa phương thực sự cuộc, tạo chuyển biến tích cực trong vấn đề an toàn thực phẩm - vốn là vấn đề thường xuyên “nóng” xủa xã hội.

Trong đợt xếp hạng lần này, 10 địa phương có số điểm cao nhất, là những tỉnh xếp loại “tốt” về quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn, gồm: Lào Cai, Lâm Đồng, Hà Nam, Hưng Yên, Sơn La, Vĩnh Phúc, Long An, Đồng Tháp, Phú Thọ và TPHCM.

Thủ đô Hà Nội đứng thứ 14, khi nằm trong nhóm “đạt yêu cầu”.

Theo Bộ NN&PTNT, việc đánh giá các địa phương dựa trên bộ tiêu chí, quy trình đánh giá, xếp hạng; hồ sơ tự đánh giá, chấm điểm triển khai công tác quản lý về an toàn thực phẩm của các địa phương và hội đồng thẩm định của Bộ NN&PTNT.

Trong đó, bộ tiêu chí gồm: Việc chỉ đạo, điều hành công tác quản lý ATTP; tuyên truyền, giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức về ATTP và ý thức chấp hành pháp luật về ATTP; giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về ATTP; tăng cường năng lực công tác quản lý ATTP; xây dựng và phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn.

Năm 2017, Bộ NN&PTNT tiếp tục lấy an toàn thực phẩm là nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành. Năm nay, bộ sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vấn nạn bơm nước vào lợn, trâu, bò và hóa chất trong tôm; thuốc bảo vệt thực vật, phân bón… Đồng thời cũng sẽ thực hiện thanh tra kiểm tra chính quyền địa phương trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm, vật tư nông nghiệp trên địa bàn.

Theo Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, an toàn thực phẩm là mặt trận nóng bỏng, rất khó khăn, phức tạp. Do vậy, phải có những giải pháp đồng bộ, liên tục, kiên trì từ T.Ư xuống địa phương, triển khai quyết liệt cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

